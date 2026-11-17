The Economist, 17 Kasım 2026'da The World Ahead 2027 özel sayısının kapağını X hesabından duyurdu. Kapağı çizen isim Cleon Peterson. Kırmızı, siyah ve beyazdan oluşan çizimde dünya, dairesel bir kompozisyonun içine yerleştirilmiş çok sayıda küçük sahneyle anlatılıyor. Kapağın üst kısmındaki başlıklarda Trump'ın son dönemi, yapay zekanın hızlanması ve buna tepkiler, İran sonrası bölgesel etkiler, iklim, popülizmin yükselişi ve Hollywood'daki yeniden çevrim furyası sıralanıyor.

Dergi paylaşımında ise esprili bir not düştü: Modern hayat bilimkurgu bir hikayenin içinde olmak gibi gelebilir ve eksik olan tek şey uzaylılar. Ancak uzaylıların büyük olasılıkla 2027'de ortaya çıkmayacağı belirtilerek, izlenmesi gereken on başka gelişmeye dikkat çekildi.