The Economist 2027 Kapağını Paylaştı: Komplocular Yine Sembolleri Tek Tek Çözmeye Başladı
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The Economist, her yıl olduğu gibi yeni yılın özel sayısı The World Ahead 2027'nin kapağını paylaştı. Gönderi birkaç saat içinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Kapaktaki onlarca küçük çizim ise X'te bir kez daha komplo teorilerinin hedefi oldu.
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Cleon Peterson imzalı kapakta Trump'tan yapay zekaya birçok başlık tek bir dairede toplandı.
Paylaşımın ardından X'te yorumlar hızla çoğaldı ve komplocular her yıl olduğu gibi kapağı mercek altına aldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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