Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalarda Ş.A. isimli bir şüpheliyi tespit etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği eserleri Kurtalan'da satmak için alıcı aradığı ortaya çıktı.

Pars Analiz Sistemi kullanılarak yapılan çalışmalar ve fiziki takibin ardından Kurtalan ilçe merkezinde operasyon düzenlendi ve şüpheli yakalandı.