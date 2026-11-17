Müşteri Ararken Yakalandı: Siirt'te 1354 Roma Dönemi Sikkesi ve Kilise Çanı Ele Geçirildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Siirt'in Kurtalan ilçesinde jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 354 sikke ile iki tarihi obje ele geçirildi. Eserleri satmak için müşteri aradığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
Jandarma, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheliyi istihbari çalışmayla belirledi.
Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 1354 bronz sikke, bronz küp ve kilise çanı bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın