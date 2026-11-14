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Altınlar, Kılıçlar ve Heykeller: Operasyonda 2 Bin 456 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Altınlar, Kılıçlar ve Heykeller: Operasyonda 2 Bin 456 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2026 - 10:47
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İstanbul'da yürütülen tarihi eser operasyonunda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar ve heykel parçalarının da bulunduğu binlerce eser ele geçirildi. Interpol kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Emniyeti, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı.

İstanbul Emniyeti, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüphelinin yasadışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve Interpol kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda polisin hedefindeki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda altın ve gümüş sikkelerden kılıçlara kadar toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi.

Aramalarda altın ve gümüş sikkelerden kılıçlara kadar toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ile heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 adet eser ve obje ele geçirildi.

Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği belirtildi. Eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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