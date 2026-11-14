Altınlar, Kılıçlar ve Heykeller: Operasyonda 2 Bin 456 Tarihi Eser Ele Geçirildi
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İstanbul'da yürütülen tarihi eser operasyonunda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar ve heykel parçalarının da bulunduğu binlerce eser ele geçirildi. Interpol kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: İHA
İstanbul Emniyeti, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Aramalarda altın ve gümüş sikkelerden kılıçlara kadar toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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