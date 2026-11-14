Altınlar, Kılıçlar ve Heykeller: Operasyonda 2 Bin 456 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ile heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 adet eser ve obje ele geçirildi.

Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği belirtildi. Eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.