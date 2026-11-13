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Asfaltı Yılanlar Sardı: Yılda İki Kez Binlercesi Aynı Anda Yola Çıkıyor

Asfaltı Yılanlar Sardı: Yılda İki Kez Binlercesi Aynı Anda Yola Çıkıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 16:49
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ABD'nin Illinois eyaletindeki Shawnee Ulusal Ormanı'nda yer alan yaklaşık 4 kilometrelik bir yol, yılda iki kez araç trafiğine kapatılıyor. Sebep, mevsimsel göç sırasında yolu geçen binlerce yılan ve diğer sürüngenler. Bu yıl sıcak hava göçü uzattığı için kapanma süresi de uzatıldı.

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Yılanlar yazı geçirdikleri LaRue Bataklığı'ndan kışı geçirecekleri kireçtaşı kayalıklarına doğru yola çıkıyor.

Yılanlar yazı geçirdikleri LaRue Bataklığı'ndan kışı geçirecekleri kireçtaşı kayalıklarına doğru yola çıkıyor.

Halk arasında 'Snake Road' (Yılan Yolu) olarak bilinen yol, Shawnee Ulusal Ormanı'ndaki 345 numaralı orman yolunun yaklaşık 4 kilometrelik bölümüne denk geliyor. Yılanlar yaz aylarını beslenme alanı olan LaRue Bataklığı'nda geçiriyor, kışı ise yakındaki kireçtaşı kayalıklarında. İlkbaharda bataklığa dönen hayvanlar, sonbaharda yeniden kayalıklara doğru yol alıyor ve bu sırada yolu geçiyor.

Ormanda yaklaşık 35 göçmen yılan türü ile 23 göçmen amfibi türü bulunduğu belirtiliyor. Göçün zamanlamasında zeminin sıcaklığı önemli rol oynuyor.

Göç eden yılanlar arasında en az üç zehirli tür bulunuyor.

Göç eden yılanlar arasında en az üç zehirli tür bulunuyor.

Yolu geçen yılanların bir kısmı zehirli. Bunların arasında çıngıraklı yılan, su mokasini olarak da bilinen cottonmouth ve ortalama 90 santimetreye kadar uzayabilen doğu bakır yılanı yer alıyor.

Orman Servisi yetkilileri, yolun yalnızca yılanları korumak için kapatıldığını belirtiyor. Yetkililerden biri, bunun hayvanların araçlar tarafından ezilmesini önlediğini ve bildiği kadarıyla ABD'de sürüngen ve amfibi göçü için kapatılan tek yol olduğunu söyledi. Başlangıçta yerel halk kapanmaya sıcak bakmamıştı. Bazı sürücüler yoldaki yılanları öldürmeyi oyuna çeviriyordu.

Yol araçlara kapalı olsa da yürüyerek gelen ziyaretçiler göçü yakından izleyebiliyor.

Yol araçlara kapalı olsa da yürüyerek gelen ziyaretçiler göçü yakından izleyebiliyor.

Uygulama 1972'de başladı. Önceleri her ilkbahar ve sonbaharda yalnızca üç hafta süren kapanma, herpetolog Scott Ballard'ın göçün daha uzun sürdüğünü göstermesi üzerine genişletildi. Orman Servisi'ne göre yol her yıl 15 Mart-15 Mayıs ve 1 Eylül-30 Ekim arasında araçlara kapalı. Bu yıl alışılmadık sıcak hava göç sezonunu uzattığı için sonbahar kapanması 5 Kasım'a kadar sürdürüldü.

Kapanma boyunca yol yayalara açık, ancak ziyaretçilerin adımlarına dikkat etmesi gerekiyor. Yılanları toplamak yasa dışı. Yetkililer, sıcaklık, güneş ışığı, yağış ve rüzgara bağlı olarak her zaman kesintisiz bir yılan geçidi görülmeyebileceğini hatırlatıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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