Asfaltı Yılanlar Sardı: Yılda İki Kez Binlercesi Aynı Anda Yola Çıkıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yılanlar yazı geçirdikleri LaRue Bataklığı'ndan kışı geçirecekleri kireçtaşı kayalıklarına doğru yola çıkıyor.
Göç eden yılanlar arasında en az üç zehirli tür bulunuyor.
Yol araçlara kapalı olsa da yürüyerek gelen ziyaretçiler göçü yakından izleyebiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın