Asfaltı Yılanlar Sardı: Yılda İki Kez Binlercesi Aynı Anda Yola Çıkıyor

Yolu geçen yılanların bir kısmı zehirli. Bunların arasında çıngıraklı yılan, su mokasini olarak da bilinen cottonmouth ve ortalama 90 santimetreye kadar uzayabilen doğu bakır yılanı yer alıyor.

Orman Servisi yetkilileri, yolun yalnızca yılanları korumak için kapatıldığını belirtiyor. Yetkililerden biri, bunun hayvanların araçlar tarafından ezilmesini önlediğini ve bildiği kadarıyla ABD'de sürüngen ve amfibi göçü için kapatılan tek yol olduğunu söyledi. Başlangıçta yerel halk kapanmaya sıcak bakmamıştı. Bazı sürücüler yoldaki yılanları öldürmeyi oyuna çeviriyordu.