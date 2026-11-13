Belediye Meclisine Seçilen Güreşçi Toplantılara Maskesiyle Girecek: Tek Şartları Var

Seçimin ardından Kid'in maskeyle toplantılara katılma isteği, meclisteki üyeler arasında tartışma yarattı. 6 Kasım'da beş siyasi grubun temsilcileri konuyu oyladı. Gruplardan dördü talebi destekledi, biri ise Kid'in daha önce bazı toplantılara maskesiz katıldığını hatırlatarak maskeye neden ihtiyaç duyduğunu sorguladı.

Meclis talebi kabul etti ancak bir şart koydu. Kid, salona girmeden önce yüzünü yetkililere göstererek kimliğini doğrulatacak. Ayrıca seçim afişlerinde yer alan maskenin aynısını takması ve oturumlarda usulüne uygun davranması gerekecek.