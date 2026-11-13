Belediye Meclisine Seçilen Güreşçi Toplantılara Maskesiyle Girecek: Tek Şartları Var
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Osaka Pro Wrestling'de mücadele eden 52 yaşındaki Billyken Kid, seçimi maskesiyle kazandı.
Meclis, maske talebini oylamaya sundu ve beş siyasi gruptan dördü talebi destekledi.
Kid, ilk meclis toplantısına maskesiyle katıldı ve bazı törenlerde maskesini çıkaracağını belirtti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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