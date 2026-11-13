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Belediye Meclisine Seçilen Güreşçi Toplantılara Maskesiyle Girecek: Tek Şartları Var

Belediye Meclisine Seçilen Güreşçi Toplantılara Maskesiyle Girecek: Tek Şartları Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 16:30
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Japonya'da belediye meclisi seçimini kazanan profesyonel güreşçi Billyken Kid, yıllardır ringlerde taşıdığı maskesini siyasete de taşıdı. Meclis, 52 yaşındaki Kid'in maskeyle toplantılara katılma talebini oy çokluğuyla kabul etti. Kararın tek şartı var.

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Kaynak: 1, 2

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Osaka Pro Wrestling'de mücadele eden 52 yaşındaki Billyken Kid, seçimi maskesiyle kazandı.

Osaka Pro Wrestling'de mücadele eden 52 yaşındaki Billyken Kid, seçimi maskesiyle kazandı.

Osaka Pro Wrestling organizasyonunda mücadele eden 52 yaşındaki Billyken Kid, Japonya'nın Hyogo eyaletindeki Kawanishi Belediye Meclisi seçimlerinde 18 Ekim'de 4 bin 40 oy aldı. 24 sandalye için yarışan 37 aday arasında ilk sırada yer aldı. Kid, bu başarıyla Hyogo eyaletinde yerel meclis üyeliğine seçilen ilk maskeli profesyonel güreşçi oldu.

Kentte 16 yıldır yaşayan Kid'in, güreş etkinlikleri düzenlediği ve çocuk kurumlarında gönüllü çalışmalara katıldığı belirtiliyor. Kampanyasını da yıllardır kullandığı güreş maskesiyle yürüttü.

Meclis, maske talebini oylamaya sundu ve beş siyasi gruptan dördü talebi destekledi.

Meclis, maske talebini oylamaya sundu ve beş siyasi gruptan dördü talebi destekledi.

Seçimin ardından Kid'in maskeyle toplantılara katılma isteği, meclisteki üyeler arasında tartışma yarattı. 6 Kasım'da beş siyasi grubun temsilcileri konuyu oyladı. Gruplardan dördü talebi destekledi, biri ise Kid'in daha önce bazı toplantılara maskesiz katıldığını hatırlatarak maskeye neden ihtiyaç duyduğunu sorguladı.

Meclis talebi kabul etti ancak bir şart koydu. Kid, salona girmeden önce yüzünü yetkililere göstererek kimliğini doğrulatacak. Ayrıca seçim afişlerinde yer alan maskenin aynısını takması ve oturumlarda usulüne uygun davranması gerekecek.

Kid, ilk meclis toplantısına maskesiyle katıldı ve bazı törenlerde maskesini çıkaracağını belirtti.

Kid, ilk meclis toplantısına maskesiyle katıldı ve bazı törenlerde maskesini çıkaracağını belirtti.

Kid, 9 Kasım'daki ilk meclis toplantısına takım elbisesi ve altın rengi güreş maskesiyle katıldı. MBS News'e göre maskeyi taktığında kendini daha odaklanmış hissettiğini söyleyen Kid, görev süresince halkın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Kid, anma törenleri ve cenazeler gibi bazı özel etkinliklerde maskesini çıkaracağını da ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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