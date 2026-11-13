Gökyüzünden Sürüler Halinde Geldiler: Binlercesi Otomobilleri Kapladı

Auckland Arıcılar Kulübü'ne göre ekimde Birkenhead'de park halindeki bir otomobilin arkasına konan sürü, görgü tanıklarının anlatımına göre yaklaşık iki saat boyunca orada kaldı. O sırada araçta bir kadının uyuduğu belirtildi.

Bir ay önce ise kentin ana caddesi Queen Street'teki işlek bir kavşakta tabelaya konan sürü, yayaların güzergah değiştirmesine neden olmuştu. Kulüp, sürü toplanması için günde 5 ila 10 çağrı aldığını, geçmiş yıllarda bu sayının günde beşin altında olduğunu ve ekibin şimdiye kadar en az 100 müdahalede bulunduğunu açıkladı.