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Gökyüzünden Sürüler Halinde Geldiler: Binlercesi Otomobilleri Kapladı

Gökyüzünden Sürüler Halinde Geldiler: Binlercesi Otomobilleri Kapladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 16:09
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Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da bu yıl alışılmadık ölçüde yoğun bir arı sürüsü sezonu yaşanıyor. Park halindeki otomobillere ve sokak tabelalarına konan binlerce arı, kent sakinlerini şaşırttı. Auckland Arıcılar Kulübü, yardım çağrılarının geçmiş yıllara göre arttığını belirtiyor.

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Kaynak: 1, 2

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Ekim ayında Birkenhead'de park halindeki bir otomobilin arkasına konan sürü yaklaşık iki saat boyunca orada kaldı.

Ekim ayında Birkenhead'de park halindeki bir otomobilin arkasına konan sürü yaklaşık iki saat boyunca orada kaldı.

Auckland Arıcılar Kulübü'ne göre ekimde Birkenhead'de park halindeki bir otomobilin arkasına konan sürü, görgü tanıklarının anlatımına göre yaklaşık iki saat boyunca orada kaldı. O sırada araçta bir kadının uyuduğu belirtildi.

Bir ay önce ise kentin ana caddesi Queen Street'teki işlek bir kavşakta tabelaya konan sürü, yayaların güzergah değiştirmesine neden olmuştu. Kulüp, sürü toplanması için günde 5 ila 10 çağrı aldığını, geçmiş yıllarda bu sayının günde beşin altında olduğunu ve ekibin şimdiye kadar en az 100 müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Ilıman geçen kış, arı kolonilerinin büyümesini hızlandırdı ve sürü sezonunu haftalar öne çekti.

Ilıman geçen kış, arı kolonilerinin büyümesini hızlandırdı ve sürü sezonunu haftalar öne çekti.

Arılar ilkbahar ve yaz başında sürüye çıkıyor. Bu doğal süreçte kovana sığmayan koloninin bir bölümü, yeni bir yuva bulmak için eski kovanı terk ediyor. Kulüp başkanı Ken Brown'a göre ılıman geçen kış ve erken başlayan bahar, sürülerin her zamankinden haftalar önce ve daha kalabalık biçimde ortaya çıkmasına yol açtı. Yeni Zelanda, Earth Sciences NZ verilerine göre 2026'da kayıtlardaki üçüncü en sıcak kışı yaşadı.

Ilıman havada kovanlardaki yavru sayısı artıyor ve hayatta kalan koloniler daha güçlü hale gelerek erken sürüye hazırlanıyor. Victoria Üniversitesi'nden entomolog Prof. Phil Lester ise bu durumun arı popülasyonları açısından olumlu bir işaret olabileceğini belirtti.

Arıcılar, sürülerle karşılaşanların müdahale etmemesini ve deneyimli arıcılardan yardım istemesini öneriyor.

Arıcılar, sürülerle karşılaşanların müdahale etmemesini ve deneyimli arıcılardan yardım istemesini öneriyor.

Sürüler genellikle yaklaşık 8 bin arıdan oluşuyor. Kraliçe arı ve işçi arılar, keşifçi arılar yeni bir yuva bulana kadar bir ağaç dalı, çit ya da araç gibi uygun bir noktada bekliyor. Bu dönemde arılar yuvalarını savunmadıkları için oldukça sakin davranıyor.

Brown, ekibinde ücretsiz çalışan ve sürü toplamaya hazır 50'ye yakın arıcının bulunduğunu söyledi. Arıcılar, sürülerle karşılaşanların arılara müdahale etmemesini ve onları dağıtmaya çalışmamasını, bunun yerine kulübe başvurmasını öneriyor. Toplanan sürüler uygun kovanlara yerleştiriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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