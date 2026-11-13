Gökyüzünden Sürüler Halinde Geldiler: Binlercesi Otomobilleri Kapladı
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Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da bu yıl alışılmadık ölçüde yoğun bir arı sürüsü sezonu yaşanıyor. Park halindeki otomobillere ve sokak tabelalarına konan binlerce arı, kent sakinlerini şaşırttı. Auckland Arıcılar Kulübü, yardım çağrılarının geçmiş yıllara göre arttığını belirtiyor.
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Ekim ayında Birkenhead'de park halindeki bir otomobilin arkasına konan sürü yaklaşık iki saat boyunca orada kaldı.
Ilıman geçen kış, arı kolonilerinin büyümesini hızlandırdı ve sürü sezonunu haftalar öne çekti.
Arıcılar, sürülerle karşılaşanların müdahale etmemesini ve deneyimli arıcılardan yardım istemesini öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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