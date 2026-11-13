114 Yıllık Handa 55 Yıllık Gelenek Devam Ediyor: Çaylar Sepetle Katlara Çıkıyor

Siparişleri ulaştırdığı makara ve sepet sistemden söz eden Cebeci, 'Müşteriler sesleniyor, sepetle çekiyoruz, müşteriler alıyor, bazen bizim arkadaşlarımız götürüyor ama bu sepet, iki-üç kişiye bedel' dedi.

Cebeci, 'Ama biz çektiğimiz için dökülme olmuyor. Yani biz alıştığımız için senelerdir de bunu yaptığımız için bir dökülme olmuyor. Yani bu çok iyi bir şey bizim için, inanılmaz bir şey ve müşteri de alıştığı için kendisi alıyor' ifadelerini kullandı.