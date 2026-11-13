article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
114 Yıllık Handa 55 Yıllık Gelenek Devam Ediyor: Çaylar Sepetle Katlara Çıkıyor

114 Yıllık Handa 55 Yıllık Gelenek Devam Ediyor: Çaylar Sepetle Katlara Çıkıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 16:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Eminönü'ndeki 114 yıllık Kuru Kahveci Hanı'nda çay ve kahve siparişleri, yıllardır kullanılan manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırılıyor. Hanın çay ocağını yaklaşık 55 yıldır işleten 73 yaşındaki Necmi Cebeci, yoğun çalışma temposunu 'Makine olsa dayanmaz' sözleriyle anlatıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuru Kahveci Hanı'nın çay ocağını 55 yıl önce babasından devralan Necmi Cebeci işletiyor.

Kuru Kahveci Hanı'nın çay ocağını 55 yıl önce babasından devralan Necmi Cebeci işletiyor.

Eminönü'nde zücaciyecilerden bavul toptancılarına kadar farklı sektörlerden birçok esnafı ağırlayan 114 yıllık tarihi Kuru Kahveci Hanı'nın çay ocağını, 55 yıl önce babasından devralan Necmi Cebeci işletiyor. Her sabah 06.30-07.00 saatleri arasında mesaiye başlayan Cebeci, 5 katlı handa siparişleri manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırıyor.

Hanın geçmişinden bugüne rutinlerini ve sakinlerini anlatan Cebeci, 'Yaklaşık 50-55 senedir buradayım. Babadan kalma bu çay ocağını işletiyoruz. 114 senelik, eskiden beri yazıhane olarak kullanılan tarihi bir handır burası.' diye konuştu.

Siparişler müşterilerin seslenmesiyle makara ve sepet sistemi sayesinde han katlarına ulaştırılıyor.

Siparişler müşterilerin seslenmesiyle makara ve sepet sistemi sayesinde han katlarına ulaştırılıyor.

Siparişleri ulaştırdığı makara ve sepet sistemden söz eden Cebeci, 'Müşteriler sesleniyor, sepetle çekiyoruz, müşteriler alıyor, bazen bizim arkadaşlarımız götürüyor ama bu sepet, iki-üç kişiye bedel' dedi.

Cebeci, 'Ama biz çektiğimiz için dökülme olmuyor. Yani biz alıştığımız için senelerdir de bunu yaptığımız için bir dökülme olmuyor. Yani bu çok iyi bir şey bizim için, inanılmaz bir şey ve müşteri de alıştığı için kendisi alıyor' ifadelerini kullandı.

Hanın yoğun temposunu anlatan Cebeci'nin hizmetinden han esnafı memnun kalıyor.

Hanın yoğun temposunu anlatan Cebeci'nin hizmetinden han esnafı memnun kalıyor.

Hanın yoğun temposunu anlatan Cebeci, 'Makine olsa dayanmaz. Aynı saatte geliriz, aynı saatte gideriz' ifadelerini kullandı.

Hanın en üst katında bavul satışı yapan bir işletmenin sahibi Mehmet Polatdemir de, '55 yıldır çaycı abilerimiz var. Onlar da eski usul çay kahve söylediğimiz zaman asansör sistemiyle gönderiyorlar, çayları güzel, kahveleri güzel. Hizmetleri güzel' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın