114 Yıllık Handa 55 Yıllık Gelenek Devam Ediyor: Çaylar Sepetle Katlara Çıkıyor
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İstanbul Eminönü'ndeki 114 yıllık Kuru Kahveci Hanı'nda çay ve kahve siparişleri, yıllardır kullanılan manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırılıyor. Hanın çay ocağını yaklaşık 55 yıldır işleten 73 yaşındaki Necmi Cebeci, yoğun çalışma temposunu 'Makine olsa dayanmaz' sözleriyle anlatıyor.
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Kaynak: DHA
Kuru Kahveci Hanı'nın çay ocağını 55 yıl önce babasından devralan Necmi Cebeci işletiyor.
Siparişler müşterilerin seslenmesiyle makara ve sepet sistemi sayesinde han katlarına ulaştırılıyor.
Hanın yoğun temposunu anlatan Cebeci'nin hizmetinden han esnafı memnun kalıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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