Türkiye'de Eşi Benzeri Olmayan Köy: İki Göl Arasında Bulunan Saklı Cennet

Van Gölü'nün hemen kuzeyinde yükselen Süphan Dağı, 4 bin 58 metre yüksekliğiyle bir stratovolkan olarak tanımlanıyor. Dağın iki zirvesi bulunuyor ve doğu zirvesinden Van Gölü'nün tüm kuzey kıyısı ile Ağrı Dağı görülebiliyor.

Dağın güney eteğinde, Aygır Gölü'nün kuzeyinde yer alan Yalnız Ağaç ise Süphan'daki tek ağaç olarak biliniyor.