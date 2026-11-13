Türkiye'de Eşi Benzeri Olmayan Köy: İki Göl Arasında Bulunan Saklı Cennet
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Eski adı Pargad olan Esenkıyı, Adilcevaz'da iki gölün arasında kalan küçük bir yerleşim yeri.
Sodalı Göl adıyla da bilinen Arin Gölü, çeşitli su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.
Bölgenin siluetini ise Türkiye'nin ikinci en yüksek volkanı olan Süphan Dağı belirliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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