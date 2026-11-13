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Türkiye'de Eşi Benzeri Olmayan Köy: İki Göl Arasında Bulunan Saklı Cennet

Türkiye'de Eşi Benzeri Olmayan Köy: İki Göl Arasında Bulunan Saklı Cennet

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 11:07
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Esenkıyı köyü, bir tarafında Van Gölü, diğer tarafında sodalı Arin Gölü bulunan sıra dışı konumuyla dikkat çekiyor. Eski adı Pargad olan köyün bulunduğu bölge, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın da yakınında yer alıyor.

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Eski adı Pargad olan Esenkıyı, Adilcevaz'da iki gölün arasında kalan küçük bir yerleşim yeri.

Eski adı Pargad olan Esenkıyı, Adilcevaz'da iki gölün arasında kalan küçük bir yerleşim yeri.

Köy, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı ve 2022 verilerine göre 220 kişilik nüfusa sahip. Güneyinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü yer alırken, kuzeyinde Arin Gölü bulunuyor.

Arin Gölü, Adilcevaz'ın doğusunda uzanıyor ve Van Gölü'nden yalnızca yaklaşık 1 kilometre genişliğindeki alüvyal birikintilerle ayrılıyor.

Sodalı Göl adıyla da bilinen Arin Gölü, çeşitli su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Sodalı Göl adıyla da bilinen Arin Gölü, çeşitli su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1.650 metre yükseklikte bulunan göl, 12 ile 13 kilometrekare arasında bir yüzölçümüne sahip. En uzun noktasında 5 kilometreye, en geniş noktasında ise 3,33 kilometreye ulaşıyor.

Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları arasında yer alan gölde boz ördek ve macar ördeği gibi türler yaşıyor.

Bölgenin siluetini ise Türkiye'nin ikinci en yüksek volkanı olan Süphan Dağı belirliyor.

Bölgenin siluetini ise Türkiye'nin ikinci en yüksek volkanı olan Süphan Dağı belirliyor.

Van Gölü'nün hemen kuzeyinde yükselen Süphan Dağı, 4 bin 58 metre yüksekliğiyle bir stratovolkan olarak tanımlanıyor. Dağın iki zirvesi bulunuyor ve doğu zirvesinden Van Gölü'nün tüm kuzey kıyısı ile Ağrı Dağı görülebiliyor.

Dağın güney eteğinde, Aygır Gölü'nün kuzeyinde yer alan Yalnız Ağaç ise Süphan'daki tek ağaç olarak biliniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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