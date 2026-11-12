Yerin 1,5 Kilometre Altına Dev Tesis Kuruyorlar: İnsanlığın Kaderini Değiştirebilir
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ABD'nin Güney Dakota eyaletinde, yerin yaklaşık 1,5 kilometre altında evrenin sırlarını çözmeyi hedefleyen devasa bir bilimsel deneyin inşası başladı. Fermilab, CERN ve SURF ekipleri, Derin Yeraltı Nötrino Deneyi (DUNE) için binlerce çelik kirişi tek tek aşağı indirerek dedektör yapılarının montajına geçti.
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Kaynak: Fermilab
Güney Dakota'da yerin yaklaşık 1,5 kilometre altında dev dedektörlerin çelik iskeletinin montajına başlandı.
Her biri yaklaşık 17 bin ton sıvı argon tutacak iki dev kriyostatın tasarımı CERN'e ait.
Fermilab'dan fırlatılacak nötrino demeti 1.300 kilometre yol katedip bu dedektörlere ulaşacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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