Yerin 1,5 Kilometre Altına Dev Tesis Kuruyorlar: İnsanlığın Kaderini Değiştirebilir

Kriyostatlar, sıvı argonu yaklaşık eksi 184 derecede tutmak için tasarlanmış dev yalıtımlı kaplar. Her biri 65,8 metre uzunluğunda, 18,9 metre genişliğinde ve 18,3 metre yüksekliğinde. Fermilab'ın verdiği karşılaştırmaya göre her biri bir Boeing 747'den uzun ve Hollywood tabelasından bir kat daha yüksek. İki kriyostatın her birinde yaklaşık 17 bin ton sıvı argon bulunacak.

Toplam 2.600 çelik kiriş kullanılacak. Kriyostatlar için gereken 6.200 tondan fazla çelik CERN'in katkısı. CERN aynı zamanda tasarım, planlama, lojistik ve kurulum işlerini yürütüyor. Bu, CERN'in Avrupa dışındaki bir deneye bu ölçekte katkı sunduğu ilk proje oluyor. İlk kriyostatın montajı güney mağarada sürerken, ikinci kriyostatın çelik parçaları kuzey mağaraya indirilmeye başlandı. Burada montajın gelecek yıl başlaması bekleniyor.