Akdeniz'in Dibindeki Tank Görüntülendi: 2017'de Bilerek Batırılmıştı

Kompakt ve modüler tasarıma sahip STM NETA 300, 5 knot sürate ulaşabiliyor. Yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla donatılan araç, mayın ve benzeri nesnelerin tespit, sınıflandırma ve teşhisini destekliyor. Daha geniş tarama alanı için sentetik açıklıklı sonar seçeneği de bulunuyor.

Askeri alanda istihbarat, keşif, gözetleme, mayın karşı tedbirleri ve liman savunması görevlerinde kullanılabilen araç, sivil alanda deniz tabanı araştırmaları, boru hattı incelemeleri, yenilenebilir enerji tesislerinin denetimi ve deniz arkeolojisinde de görev yapabiliyor. İlk yurt içi satış sözleşmesi imzalanan aracın Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılması planlanıyor.