article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Akdeniz'in Dibindeki Tank Görüntülendi: 2017'de Bilerek Batırılmıştı

Akdeniz'in Dibindeki Tank Görüntülendi: 2017'de Bilerek Batırılmıştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 14:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de geliştirilen hafif insansız otonom su altı aracı STM NETA 300, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bir keşif görevi yürüttü. Araç, bu sırada deniz tabanında duran bir tankı görüntüledi. Tank, yıllar önce bilerek suya bırakılmıştı.

Detaylar 👇

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

STM NETA 300, Güvercin Adası açıklarındaki keşif görevinde sonar sistemleriyle denizi tarayarak batık tankı tespit etti.

STM NETA 300, Güvercin Adası açıklarındaki keşif görevinde sonar sistemleriyle denizi tarayarak batık tankı tespit etti.

STM Savunma Teknolojileri tarafından yerli imkanlarla geliştirilen araç, Kaş'ta su altı keşfi, arama kurtarma ile batık tespit ve teşhis çalışmaları gerçekleştirdi. Gelişmiş sonar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetiyle bölgeyi tarayan araç, görev boyunca otonom olarak hareket etti.

Görüntülenen tank, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkarılmıştı. Tank, 2017 yılında dalış turizmine katkı sağlamak ve yapay resif oluşturmak amacıyla Güvercin Adası açıklarında su altına yerleştirildi.

Araç, ekim ayında Antalya'da yapılan TURNAs-2026 Tatbikatı'nda mayın tehditlerini otonom olarak tespit etmişti.

Araç, ekim ayında Antalya'da yapılan TURNAs-2026 Tatbikatı'nda mayın tehditlerini otonom olarak tespit etmişti.

STM NETA 300, tatbikatın ön kuvvet harekatı kapsamında intikal rotasındaki mayın ve mayın benzeri su altı tehditlerini sonar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü sensörleriyle buldu. Bu sayede ana deniz unsurlarının seyir güvenliğine katkı sağladı.

Aynı tatbikatta deniz tabanı harbi kapsamında kritik tesislerin güvenliği ve boru hatlarının incelenmesine yönelik tarama çalışmaları da yaptı.

İki kişinin taşıyabildiği araç, 300 metre derinlikte 24 saate kadar görev yapabiliyor.

İki kişinin taşıyabildiği araç, 300 metre derinlikte 24 saate kadar görev yapabiliyor.

Kompakt ve modüler tasarıma sahip STM NETA 300, 5 knot sürate ulaşabiliyor. Yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla donatılan araç, mayın ve benzeri nesnelerin tespit, sınıflandırma ve teşhisini destekliyor. Daha geniş tarama alanı için sentetik açıklıklı sonar seçeneği de bulunuyor.

Askeri alanda istihbarat, keşif, gözetleme, mayın karşı tedbirleri ve liman savunması görevlerinde kullanılabilen araç, sivil alanda deniz tabanı araştırmaları, boru hattı incelemeleri, yenilenebilir enerji tesislerinin denetimi ve deniz arkeolojisinde de görev yapabiliyor. İlk yurt içi satış sözleşmesi imzalanan aracın Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın