Akdeniz'in Dibindeki Tank Görüntülendi: 2017'de Bilerek Batırılmıştı
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STM NETA 300, Güvercin Adası açıklarındaki keşif görevinde sonar sistemleriyle denizi tarayarak batık tankı tespit etti.
Araç, ekim ayında Antalya'da yapılan TURNAs-2026 Tatbikatı'nda mayın tehditlerini otonom olarak tespit etmişti.
İki kişinin taşıyabildiği araç, 300 metre derinlikte 24 saate kadar görev yapabiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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