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İstanbul'dan Kanoyla Yola Çıktı: 158 Günde 3 Bin 842 Kilometre Kürek Çekip Hatay'a Ulaştı

İstanbul'dan Kanoyla Yola Çıktı: 158 Günde 3 Bin 842 Kilometre Kürek Çekip Hatay'a Ulaştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 13:25
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Eski hava astsubayı Halil Uzel, su kaynaklarına ve kıyılara dikkat çekmek için 5 metrelik kanosuyla İstanbul'dan yola çıktı. 57 yaşındaki Uzel, 158 günün sonunda 3 bin 842 kilometre kürek çekerek Hatay'a ulaştı. Üstelik rotasını çok daha uzatmayı planlıyor.

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Kaynak: DHA

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Poyrazköy'den 5 Haziran'da yola çıkan Halil Uzel, 'İnci' adlı kanosuyla Kuzey Ege üzerinden Akdeniz'e indi.

Poyrazköy'den 5 Haziran'da yola çıkan Halil Uzel, 'İnci' adlı kanosuyla Kuzey Ege üzerinden Akdeniz'e indi.

İstanbul'da yaşayan Halil Uzel, ülkenin kıyı şeridini kanoyla katetmek üzere Poyrazköy'den yola çıktı. 'Kıyılar Halkındır' sloganıyla çıktığı yolculukta Kuzey Ege üzerinden Akdeniz'e inen Uzel, 9 Kasım'da Hatay'ın Samandağ ilçesi kıyısında rotasını tamamladı.

Uzel, bu yolculuğu 2012 yılından beri hayal ettiğini ve disiplinli bir hazırlık yaptığını belirtiyor. Amacının yalnızca kilometrelerce kürek çekmek olmadığını söyleyen eski astsubay, hayallerinin peşinden gitmek isteyenlere örnek olmak istediğini ifade ediyor.

Yolculuk boyunca Gökova, Patara, Hatay ve Antalya açıklarında birkaç kez şiddetli fırtınaya yakalandı.

Yolculuk boyunca Gökova, Patara, Hatay ve Antalya açıklarında birkaç kez şiddetli fırtınaya yakalandı.

Özellikle İskenderun Körfezi'ndeki sert rüzgarların kendisini zorladığını anlatan Uzel, hava raporlarını telefon uygulamalarından ve çevre halkından takip ederek ilerlediğini söylüyor. Fırtına anlarında sakin kalmanın, ekipmanı doğru kullanmanın ve en güvenli kıyıya ulaşmanın önem taşıdığını vurguluyor.

Hava koşulları nedeniyle Karaburun, Kumbağ ve İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 40 gün beklemek zorunda kaldı. Normal şartlarda ise günde yaklaşık 8 saat kürek çekiyor.

Gelecek yıl Karadeniz ve Marmara kıyılarını da ekleyerek yolculuğu 10 bin kilometreye çıkarmayı planlıyor.

Gelecek yıl Karadeniz ve Marmara kıyılarını da ekleyerek yolculuğu 10 bin kilometreye çıkarmayı planlıyor.

Uzel, gelecek nisan ayında Batum'dan başlayarak Poyrazköy'e kadar Karadeniz kıyılarını, ardından Marmara Denizi'nin Anadolu kıyısını geçmeyi hedefliyor. Böylece Türkiye'nin bütün kıyılarını bu ölçekte kanoyla geçen ilk kişi olmayı amaçlıyor. Bu rotalarla yolculuk yaklaşık 6-7 bin kilometreye ulaşacak. Adaların ve Van Gölü dahil tüm göllerin de eklenmesiyle toplam mesafenin 10 bin kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Uzel, kıyılarda dalga sörfü, dalış ve farklı su sporlarının yapılabileceğini belirtiyor. İnsanların doğayla barış içinde, onu sömürmeden ve bir misafir gibi kıyılarla buluşması gerektiğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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