İstanbul'dan Kanoyla Yola Çıktı: 158 Günde 3 Bin 842 Kilometre Kürek Çekip Hatay'a Ulaştı
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Poyrazköy'den 5 Haziran'da yola çıkan Halil Uzel, 'İnci' adlı kanosuyla Kuzey Ege üzerinden Akdeniz'e indi.
Yolculuk boyunca Gökova, Patara, Hatay ve Antalya açıklarında birkaç kez şiddetli fırtınaya yakalandı.
Gelecek yıl Karadeniz ve Marmara kıyılarını da ekleyerek yolculuğu 10 bin kilometreye çıkarmayı planlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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