İstanbul'dan Kanoyla Yola Çıktı: 158 Günde 3 Bin 842 Kilometre Kürek Çekip Hatay'a Ulaştı

Uzel, gelecek nisan ayında Batum'dan başlayarak Poyrazköy'e kadar Karadeniz kıyılarını, ardından Marmara Denizi'nin Anadolu kıyısını geçmeyi hedefliyor. Böylece Türkiye'nin bütün kıyılarını bu ölçekte kanoyla geçen ilk kişi olmayı amaçlıyor. Bu rotalarla yolculuk yaklaşık 6-7 bin kilometreye ulaşacak. Adaların ve Van Gölü dahil tüm göllerin de eklenmesiyle toplam mesafenin 10 bin kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Uzel, kıyılarda dalga sörfü, dalış ve farklı su sporlarının yapılabileceğini belirtiyor. İnsanların doğayla barış içinde, onu sömürmeden ve bir misafir gibi kıyılarla buluşması gerektiğini ifade ediyor.