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Sergiden Çaldığı Heykeli Özür Notuyla Geri Verdi: Üstüne Bir de Bağışta Bulundu

Sergiden Çaldığı Heykeli Özür Notuyla Geri Verdi: Üstüne Bir de Bağışta Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 11:44
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İskoçya'nın Inverness kentinde düzenlenen bir sanat sergisinden kaybolan ve çalındığından şüphelenilen hurda metal kuş heykeli, sonunda sahiplerine ulaştı. Heykelle birlikte bir özür notu ve hayır kurumuna yapılan 100 sterlinlik bağış da teslim edildi.

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Kaynak: BBC

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Sanatçı Helen Denerley'in hurda metalden yaptığı kuş heykeli, Inverness'teki Eden Court Tiyatrosu'ndaki sergiden kayboldu.

Sanatçı Helen Denerley'in hurda metalden yaptığı kuş heykeli, Inverness'teki Eden Court Tiyatrosu'ndaki sergiden kayboldu.

Sanatçı Helen Denerley'in hurda metalden yaptığı kuş heykelinin, geçen ay Inverness'teki Eden Court Tiyatrosu'nda düzenlenen sergiden kaybolması üzerine polis çağrıldı. Olay, olası bir hırsızlık olarak değerlendirildi.

Heykelin, sergi sona erdikten sonra Centred adlı ruh sağlığı hayır kurumu yararına satılması planlanıyordu. Satıştan elde edilecek gelir, İskoç Ruh Sağlığı Sanat Festivali kapsamında kuruma aktarılacaktı. Eserin tahmini değerinin 850 sterlin olduğu belirtiliyor.

Görsel: Centred Scotland

Heykel, özür notu ve bağışla birlikte hayır kurumuna geri ulaştı.

Heykel, özür notu ve bağışla birlikte hayır kurumuna geri ulaştı.

Centred, kuş heykelinin bir özür notu ve cömert bir bağışla birlikte 'yuvasının yolunu bulduğunu' duyurdu. Kurumun pazarlama ve bağış toplama sorumlusu Alana Kotrys, heykelin kaybolduğunun fark edildiği ilk anda olayın tamamını bilmediklerini ve duruma anlayış ve nezaketle yaklaşmak istediklerini söyledi. Kotrys, işlerin bu şekilde sonuçlanmasından memnun olduklarını belirtti.

Kotrys, heykeli iade edip bağışta bulunan kişiye teşekkür ederek bu davranışın kendileri için çok şey ifade ettiğini ve ileriye dönük anlayışlı bir çözümün her zaman mümkün olduğunun güzel bir hatırlatması olduğunu ifade etti. Edinburgh'daki Leith Walk'ta yer alan büyük metal zürafa heykelleriyle tanınan Denerley de heykelin geri dönmesine sevindiğini söyledi. Sanatçı, kuşun iadesini anlattığı herkesin olumlu tepki verdiğini aktardı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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