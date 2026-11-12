Sergiden Çaldığı Heykeli Özür Notuyla Geri Verdi: Üstüne Bir de Bağışta Bulundu
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İskoçya'nın Inverness kentinde düzenlenen bir sanat sergisinden kaybolan ve çalındığından şüphelenilen hurda metal kuş heykeli, sonunda sahiplerine ulaştı. Heykelle birlikte bir özür notu ve hayır kurumuna yapılan 100 sterlinlik bağış da teslim edildi.
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Kaynak: BBC
Sanatçı Helen Denerley'in hurda metalden yaptığı kuş heykeli, Inverness'teki Eden Court Tiyatrosu'ndaki sergiden kayboldu.
Heykel, özür notu ve bağışla birlikte hayır kurumuna geri ulaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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