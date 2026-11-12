Sergiden Çaldığı Heykeli Özür Notuyla Geri Verdi: Üstüne Bir de Bağışta Bulundu

Centred, kuş heykelinin bir özür notu ve cömert bir bağışla birlikte 'yuvasının yolunu bulduğunu' duyurdu. Kurumun pazarlama ve bağış toplama sorumlusu Alana Kotrys, heykelin kaybolduğunun fark edildiği ilk anda olayın tamamını bilmediklerini ve duruma anlayış ve nezaketle yaklaşmak istediklerini söyledi. Kotrys, işlerin bu şekilde sonuçlanmasından memnun olduklarını belirtti.

Kotrys, heykeli iade edip bağışta bulunan kişiye teşekkür ederek bu davranışın kendileri için çok şey ifade ettiğini ve ileriye dönük anlayışlı bir çözümün her zaman mümkün olduğunun güzel bir hatırlatması olduğunu ifade etti. Edinburgh'daki Leith Walk'ta yer alan büyük metal zürafa heykelleriyle tanınan Denerley de heykelin geri dönmesine sevindiğini söyledi. Sanatçı, kuşun iadesini anlattığı herkesin olumlu tepki verdiğini aktardı.