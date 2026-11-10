Türkiye ile Komşu Ülke Arasında İkiye Bölünen Göl: Üzerindeki Adaların Hepsi Türkiye'de
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Kafkas Dağları'nın yüksek platosunda yer alan Aktaş Gölü, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınırın gölün ortasından geçmesiyle ikiye bölünüyor. Gölün üzerindeki adalar ise tümüyle Türkiye sınırları içinde kalıyor.
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Aktaş Gölü, Kafkasya'nın yüksek platosunda yer alan sodalı bir göl ve Gürcistan'da Kartsakhi adıyla anılıyor.
Gölün yarıdan fazlası Gürcistan'da kalırken adaların tamamı Türkiye sınırları içinde yer alıyor.
Adalar, Türkiye'de sınırlı sayıda sulak alanda üreyen pelikan kolonilerine ev sahipliği yapıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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