Türkiye ile Komşu Ülke Arasında İkiye Bölünen Göl: Üzerindeki Adaların Hepsi Türkiye'de

Aktaş Gölü kuşlar açısından da önem taşıyor. Birdingplaces kaydına göre gölde tepeli pelikan ve ak pelikan kolonileri bulunuyor ve bu türlerin Türkiye'de üreme alanları yalnızca birkaç sulak alanla sınırlı. Göl aynı zamanda kadife ördeğin eskiden ürediği bir alan olarak biliniyor.

Gürcistan tarafında ise Avrasya puhusunun ülkedeki en büyük popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölge, iki ülkede de önemli kuş alanları arasında yer alıyor.