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Türkiye ile Komşu Ülke Arasında İkiye Bölünen Göl: Üzerindeki Adaların Hepsi Türkiye'de

Türkiye ile Komşu Ülke Arasında İkiye Bölünen Göl: Üzerindeki Adaların Hepsi Türkiye'de

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 19:31
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Kafkas Dağları'nın yüksek platosunda yer alan Aktaş Gölü, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınırın gölün ortasından geçmesiyle ikiye bölünüyor. Gölün üzerindeki adalar ise tümüyle Türkiye sınırları içinde kalıyor.

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Aktaş Gölü, Kafkasya'nın yüksek platosunda yer alan sodalı bir göl ve Gürcistan'da Kartsakhi adıyla anılıyor.

Aktaş Gölü, Kafkasya'nın yüksek platosunda yer alan sodalı bir göl ve Gürcistan'da Kartsakhi adıyla anılıyor.

Aktaş Gölü, Kafkasya'daki yüksek bir platoda, yaklaşık 1.800 metre rakımda yer alan sodalı bir göl. Göl Türkiye'de Aktaş ya da Hazapin, Gürcistan'da ise Kartsakhi ve Khozapini adlarıyla biliniyor. Gölün kuzeydoğu kıyısına yakın bölümde Gürcistan'a ait Kartsakhi köyü bulunuyor.

Yüzölçümü 26,3 kilometrekare olarak kaydedilen göl, Gürcistan'ın ikinci büyük gölü sayılıyor. Çevredeki küçük derelerle beslenen gölün fazla suyu yağışlı dönemlerde Kura Nehri'ne akıyor. Kaynaklar, yağışların azalması nedeniyle göl seviyesinin düştüğünü de belirtiyor.

Gölün yarıdan fazlası Gürcistan'da kalırken adaların tamamı Türkiye sınırları içinde yer alıyor.

Gölün yarıdan fazlası Gürcistan'da kalırken adaların tamamı Türkiye sınırları içinde yer alıyor.

Gölün yüzde 53'ü Gürcistan'da, yüzde 47'si Türkiye'de bulunuyor. Türkiye tarafı Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içinde kalıyor.

Gölün üzerinde çok sayıda ada yer alıyor. Birdingplaces kaydına göre bu adaların hepsi Türkiye sınırları içinde bulunuyor.

Adalar, Türkiye'de sınırlı sayıda sulak alanda üreyen pelikan kolonilerine ev sahipliği yapıyor.

Adalar, Türkiye'de sınırlı sayıda sulak alanda üreyen pelikan kolonilerine ev sahipliği yapıyor.

Aktaş Gölü kuşlar açısından da önem taşıyor. Birdingplaces kaydına göre gölde tepeli pelikan ve ak pelikan kolonileri bulunuyor ve bu türlerin Türkiye'de üreme alanları yalnızca birkaç sulak alanla sınırlı. Göl aynı zamanda kadife ördeğin eskiden ürediği bir alan olarak biliniyor.

Gürcistan tarafında ise Avrasya puhusunun ülkedeki en büyük popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölge, iki ülkede de önemli kuş alanları arasında yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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