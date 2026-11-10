article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Baraj Suyu Çekildi: Şehrin 26 Yıldır Gizli Kalan Parçaları Ortaya Çıktı

Baraj Suyu Çekildi: Şehrin 26 Yıldır Gizli Kalan Parçaları Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 15:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 26 yıldır su altında bulunan tarihi Ulu Cami, eski mezarlık ve yerleşim alanları, Birecik Barajı'nda başlatılan kontrollü su tahliyesiyle yeniden görünür oldu. Göl üzerindeki bazı yüzer restoranlar ve tekneler ise karaya oturdu.

Detaylar 👇

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atatürk Barajı mansabındaki rutin sızıntı ölçümleri nedeniyle Birecik Barajı'nda 29 Ekim'de kontrollü su tahliyesine başlandı.

Atatürk Barajı mansabındaki rutin sızıntı ölçümleri nedeniyle Birecik Barajı'nda 29 Ekim'de kontrollü su tahliyesine başlandı.

Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında yapılacak rutin sızıntı kontrolleri kapsamında 29 Ekim'den bu yana su tahliyesi yapılıyor. Birecik Barajı'nda su seviyesinin toplam 8 metre düşürülerek 377 metre kotuna indirilmesi planlanıyor. Çalışmaların 15 Kasım'da tamamlanması ve su seviyesinin yeniden normal düzeye ulaşması hedefleniyor.

Barajın 2000 yılında su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü su altında kalan Halfeti'de tarihi Ulu Cami ve eski mezarlık yeniden göründü.

Barajın 2000 yılında su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü su altında kalan Halfeti'de tarihi Ulu Cami ve eski mezarlık yeniden göründü.

Tahliyeyle birlikte tarihi yapılar ve eski yerleşim alanları yaklaşık 26 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde sudan çıkan mezar taşları ve yapı kalıntıları seçiliyor.

Su seviyesinin düşmesi göldeki turizm faaliyetlerini etkilerken, kaymakamlık içme suyu ve sulamada geçici aksaklık olabileceği uyarısı yaptı.

Su seviyesinin düşmesi göldeki turizm faaliyetlerini etkilerken, kaymakamlık içme suyu ve sulamada geçici aksaklık olabileceği uyarısı yaptı.

Göl üzerinde hizmet veren yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler karaya oturdu.

Halfeti Kaymakamlığı, 29 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında rezervuardaki su seviyesinin günlük 50 santimetreyi aşmayacak şekilde düşürüleceğini ve 377 metre kotunda tutulacağını duyurdu. Açıklamada, çalışmalar süresince içme ve kullanma suyu temini, sulama faaliyetleri ile su iletim sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan olası değişikliklere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın