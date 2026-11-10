Baraj Suyu Çekildi: Şehrin 26 Yıldır Gizli Kalan Parçaları Ortaya Çıktı

Göl üzerinde hizmet veren yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler karaya oturdu.

Halfeti Kaymakamlığı, 29 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında rezervuardaki su seviyesinin günlük 50 santimetreyi aşmayacak şekilde düşürüleceğini ve 377 metre kotunda tutulacağını duyurdu. Açıklamada, çalışmalar süresince içme ve kullanma suyu temini, sulama faaliyetleri ile su iletim sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan olası değişikliklere karşı dikkatli olmalarını istedi.