Baraj Suyu Çekildi: Şehrin 26 Yıldır Gizli Kalan Parçaları Ortaya Çıktı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaklaşık 26 yıldır su altında bulunan tarihi Ulu Cami, eski mezarlık ve yerleşim alanları, Birecik Barajı'nda başlatılan kontrollü su tahliyesiyle yeniden görünür oldu. Göl üzerindeki bazı yüzer restoranlar ve tekneler ise karaya oturdu.
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Kaynak: DHA
Atatürk Barajı mansabındaki rutin sızıntı ölçümleri nedeniyle Birecik Barajı'nda 29 Ekim'de kontrollü su tahliyesine başlandı.
Barajın 2000 yılında su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü su altında kalan Halfeti'de tarihi Ulu Cami ve eski mezarlık yeniden göründü.
Su seviyesinin düşmesi göldeki turizm faaliyetlerini etkilerken, kaymakamlık içme suyu ve sulamada geçici aksaklık olabileceği uyarısı yaptı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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