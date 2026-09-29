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Şehri Kurtarmak İçin Bütün Binaları Aynı Anda 1,5 Metre Yükselttiler

Şehri Kurtarmak İçin Bütün Binaları Aynı Anda 1,5 Metre Yükselttiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 15:25
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ABD’nin Chicago kenti, 19. yüzyılın ortalarında tarihin en sıra dışı ve kapsamlı mühendislik operasyonlarından birine sahne oldu. 1850’li yıllarda hızla nüfus toplayan yerleşim yeri, Michigan Gölü kıyısındaki alçak ve bataklık arazi yapısı nedeniyle ciddi bir altyapı kriziyle yüzleşti. Düz topografya sebebiyle yağmur ve atık suların doğal yollarla tahliye edilememesi, sokakları çamur deryasına çevirerek kolera gibi salgın hastalıklara davetiye çıkardı.

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Kaynak

Kaynak: https://chicagology.com/prefire/prefi...
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Şehir Meclisi Salgın Hastalıkları Önlemek Amacıyla Radikal Bir Karar Aldı

Şehir Meclisi Salgın Hastalıkları Önlemek Amacıyla Radikal Bir Karar Aldı

Sağlık krizini çözmek isteyen yetkililer, 1855 yılında ABD’nin ilk kapsamlı kanalizasyon sistemini inşa etme kararı verdi. Ancak boruların atık suyu akıtabilmesi için gereken eğim, mevcut sokak seviyesinin oldukça üzerinde kalıyordu. Mühendisler çözümü cadde ve sokak seviyelerini yaklaşık 1,5 ila 3 metre arasında yükseltmekte buldu. Yolların toprak ve taşlarla doldurularak yükseltilmesi ise kentteki binaların cadde kotunun altında kalmasına yol açtı.

Binlerce Vidalı Kriko İle Tonlarca Ağırlıktaki Yapılar Havaya Kaldırıldı

Binlerce Vidalı Kriko İle Tonlarca Ağırlıktaki Yapılar Havaya Kaldırıldı

Mevcut yapıları yıkıp yeniden inşa etmek yerine, binaları bulundukları yerde yükseltme yöntemi tercih edildi. Mühendis George Pullman gibi uzmanların liderliğinde yürütülen projede, yapıların temellerine yüzlerce vidalı kriko yerleştirildi. Vardiyalar halinde çalışan yüzlerce işçi, düdük komutlarıyla krikoları aynı anda ve eşit oranda döndürdü. Bu milimetrik koordinasyon sayesinde devasa tuğla ve taş binalar, duvarlarında tek bir çatlak bile oluşmadan yavaşça yukarı taşındı.

Ticari Hayat Ve Günlük Yaşam Çalışmalar Sırasında Kesintisiz Devam Etti

Ticari Hayat Ve Günlük Yaşam Çalışmalar Sırasında Kesintisiz Devam Etti

Projenin en şaşırtıcı yönü, kaldırma işlemleri sırasında binalardaki sosyal ve ticari hayatın durmaması oldu. Örneğin, altı katlı ve 25 bin ton ağırlığındaki prestijli Tremont House Oteli, müşterileri içeride konaklamayı sürdürürken 600 işçinin işlettiği 5 bin krikoyla sorunsuz şekilde yükseltildi. Hatta bazı ahşap yapılar, krikolarla kaldırıldıktan sonra silindirler üzerinde başka caddelere taşınarak yeni yerlerine yerleştirildi.

Yaklaşık yirmi yıl süren bu devasa mühendislik hamlesi, Chicago’yu bataklık krizinden kurtararak modern bir metropole dönüştürdü. Kent, altyapısını tamamen yenileyerek gelecek yıllardaki devasa büyümesine güvenli bir temel hazırladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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