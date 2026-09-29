Şehri Kurtarmak İçin Bütün Binaları Aynı Anda 1,5 Metre Yükselttiler
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Kaynak: https://chicagology.com/prefire/prefi...
ABD’nin Chicago kenti, 19. yüzyılın ortalarında tarihin en sıra dışı ve kapsamlı mühendislik operasyonlarından birine sahne oldu. 1850’li yıllarda hızla nüfus toplayan yerleşim yeri, Michigan Gölü kıyısındaki alçak ve bataklık arazi yapısı nedeniyle ciddi bir altyapı kriziyle yüzleşti. Düz topografya sebebiyle yağmur ve atık suların doğal yollarla tahliye edilememesi, sokakları çamur deryasına çevirerek kolera gibi salgın hastalıklara davetiye çıkardı.
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Şehir Meclisi Salgın Hastalıkları Önlemek Amacıyla Radikal Bir Karar Aldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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