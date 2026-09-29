Şehri Kurtarmak İçin Bütün Binaları Aynı Anda 1,5 Metre Yükselttiler

Projenin en şaşırtıcı yönü, kaldırma işlemleri sırasında binalardaki sosyal ve ticari hayatın durmaması oldu. Örneğin, altı katlı ve 25 bin ton ağırlığındaki prestijli Tremont House Oteli, müşterileri içeride konaklamayı sürdürürken 600 işçinin işlettiği 5 bin krikoyla sorunsuz şekilde yükseltildi. Hatta bazı ahşap yapılar, krikolarla kaldırıldıktan sonra silindirler üzerinde başka caddelere taşınarak yeni yerlerine yerleştirildi.

Yaklaşık yirmi yıl süren bu devasa mühendislik hamlesi, Chicago’yu bataklık krizinden kurtararak modern bir metropole dönüştürdü. Kent, altyapısını tamamen yenileyerek gelecek yıllardaki devasa büyümesine güvenli bir temel hazırladı.