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Merkür Yarın Akrep'e Geçiyor: Sırları Ortaya Çıkacak 4 Burç

Merkür Yarın Akrep'e Geçiyor: Sırları Ortaya Çıkacak 4 Burç

burç
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 15:25
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Yarın itibarıyla gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. İletişim gezegeni Merkür, 30 Eylül'de Akrep burcuna geçiyor ve burada Aralık ayına kadar uzun bir süre kalacak. Merkür'ün bu derin ve sorgulayıcı burca girmesiyle birlikte, yüzeyde kalan konuşmaların yerini artık göz ardı edilemeyecek sorular alıyor.

Astrolojide Merkür Akrep'e geçtiğinde zihin adeta dedektif moduna geçer; söylenmeyenler, üzeri örtülen detaylar ve sessizce taşınan gerçekler daha görünür hale gelir. Bu geçişten bazı burçlar yüzeysel bir merak düzeyinde etkilenirken bazıları için mesele çok daha kişisel bir yüzleşmeye dönüşebilir. İşte Merkür'ün Akrep'e geçişiyle sırları ortaya çıkacak 4 burç...

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Merkür'ün Akrep'e Geçişi Ne Anlama Geliyor?

Merkür'ün Akrep'e Geçişi Ne Anlama Geliyor?

Merkür, 30 Eylül'de Akrep burcuna geçerek burada 6 Aralık'a kadar ilerleyecek. Bu uzun kalışın nedeni, Ekim ayının sonunda başlayacak retro döneminden kaynaklanıyor; Merkür Akrep burcunda geri harekete geçip Kasım ortasında yeniden ileri harekete başlayacak.

Merkür'ün doğası gereği iletişim, zihinsel süreçler ve bilgi alışverişi bu geçişte doğrudan etkileniyor. Ancak Akrep burcunun etkisiyle bu süreç sıradan bir sohbet havasından çıkıp araştırmaya, sorgulamaya ve gizli kalanı bulmaya dönüşüyor. Kısacası önümüzdeki haftalarda pek çoğumuz merak ettiği bir konunun cevabını bulmak için biraz daha ısrarcı olacak.

Peki bu derin ve sorgulayıcı enerjiden en çok hangi burçlar etkilenecek?

Akrep

Akrep

Merkür'ün kendi burcunuza geçmesiyle birlikte zihniniz her zamankinden daha keskin çalışmaya başlıyor. Bir süredir gözünüzden kaçan bir detayı fark edebilir ya da birinin size tam olarak doğruyu söylemediğini hissedebilirsiniz.

Bu dönemde araştırmacı yanınız iyice güçleniyor; merak ettiğiniz bir konunun peşini bırakmak istemeyebilirsiniz. Üstelik bu kez sadece başkalarının sırları değil, kendi içinizde uzun süredir taşıdığınız ama dile getirmediğiniz bir gerçek de gün yüzüne çıkabilir.

Merkür'ün retrograd döneminde bu konunun bir kez daha gündeme gelme ihtimali var, bu yüzden bulduğunuz cevabı hemen bir sonuca bağlamak yerine biraz zaman tanımanız faydalı olacak.

Boğa

Boğa

Merkür'ün karşıt burcunuz Akrep'e geçmesi, bir ilişkide ya da ortaklıkta uzun süredir konuşulmayan bir konuyu gündeme getirebilir. Karşınızdaki kişinin sizden bir şey saklıyormuş gibi hissettiğiniz an, bunu görmezden gelmek yerine doğrudan sormak isteyebilirsiniz.

Özellikle ortak para, paylaşılan bir sorumluluk ya da güven meselesi bu dönemde masaya yatabilir. Sorduğunuz sorunun cevabı beklediğinizden farklı çıksa da, bu netlik uzun vadede sizi rahatlatacak.

Merkür'ün Ekim sonundaki retrosu bu konuyu bir kez daha önünüze getirebilir, bu yüzden bugün aldığınız bir cevabı kesin bir karara dönüştürmeden önce biraz beklemekte fayda var.

Aslan

Aslan

Merkür'ün Akrep'e geçişiyle burcunuzla kare açı oluşması, çevrenizdeki bazı ilişkilerde gerilimli bir netlik dönemi başlatıyor. Güvendiğiniz birinin farklı davrandığını fark edebilir ya da bir konuda kendinize saklı tuttuğunuz bir gerçeği artık taşıyamayacağınızı hissedebilirsiniz.

Bu dönemde gururunuzu bir kenara bırakıp doğrudan sormanız, dolaylı yollardan bir şeyler sezmeye çalışmaktan çok daha işe yarayacak. Ortaya çıkan gerçek ilk anda rahatsız edici gelse de, ilişkilerinizi daha sağlam bir zemine oturtma fırsatı sunuyor.

Bu sürecin Ekim sonunda başlayacak retro dönemiyle birleşmesi, aynı konunun bir kez daha karşınıza çıkabileceği anlamına geliyor; bu yüzden aceleyle verilen tepkiler yerine sağlam bir duruş sergilemeniz önemli.

Kova

Kova

Merkür'ün Akrep'e geçişiyle burcunuzla oluşan kare açı, bir arkadaşlık ya da topluluk içindeki gizli kalmış bir dinamiği görünür kılabilir. Güvendiğiniz bir çevrede aslında söylenmeyen bir şeylerin döndüğünü fark edebilirsiniz.

Bu dönemde meraklı tarafınız devreye giriyor ve bir konunun aslını öğrenmeden rahat edemeyebilirsiniz. Ancak öğrendiğiniz gerçek karşısında ani tepkiler vermek yerine, önce bilgiyi sindirmeniz size daha sağlıklı bir bakış açısı kazandıracak.

Retro döneminin de bu sürece eklenmesiyle, aynı konu Kasım ayına kadar farklı şekillerde karşınıza çıkabilir; bu yüzden ilk izleniminize değil, zamanla netleşen gerçeğe güvenmeniz daha sağlıklı olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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