Merkür Yarın Akrep'e Geçiyor: Sırları Ortaya Çıkacak 4 Burç

Yarın itibarıyla gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. İletişim gezegeni Merkür, 30 Eylül'de Akrep burcuna geçiyor ve burada Aralık ayına kadar uzun bir süre kalacak. Merkür'ün bu derin ve sorgulayıcı burca girmesiyle birlikte, yüzeyde kalan konuşmaların yerini artık göz ardı edilemeyecek sorular alıyor.

Astrolojide Merkür Akrep'e geçtiğinde zihin adeta dedektif moduna geçer; söylenmeyenler, üzeri örtülen detaylar ve sessizce taşınan gerçekler daha görünür hale gelir. Bu geçişten bazı burçlar yüzeysel bir merak düzeyinde etkilenirken bazıları için mesele çok daha kişisel bir yüzleşmeye dönüşebilir. İşte Merkür'ün Akrep'e geçişiyle sırları ortaya çıkacak 4 burç...