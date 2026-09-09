Venüs Akrep’e Geçiyor! İşte Venüs Retroda Hayatı Değişecek 3 Burç

Aşkta Şans Sizinle

Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte aşk hayatınız hareketleniyor! Daha etkileyici, daha dikkat çekici olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Yani 10 Eylül'den itibaren yeni bir flörte başlayabilir, uzun zamandır gözünüze takılan biri size yaklaşabilir. Hatta hiç beklemediğiniz bir anda “Ben bu kişiden hoşlanıyorum” diyebilirsiniz. İlişkisi olan Akrepler için de romantizmin, ilginin ve tutkunun arttığı bir dönem başlıyor.

Ancak 3 Ekim'de başlayan retro, geçmişten kalan bir konuyu yeniden önünüze getirebilir. Bir eski sevgili kapınızı çalabilir ama bu kez karar retronun değil sizin. Tam da bu yüzden iyi düşünmelisiniz, 'Özlediğiniz için mi dönmek istiyorsunuz, yoksa yalnızca geçmişi kapatamadığınız için mi?'

Neyse ki 24 Ekim'deki Venüs-Güneş kavuşumu bu sorunun cevabını daha görünür hale getiriyor. 25 Ekim sonrasında ise size kendinizi değersiz hissettiren tüm ilişkilerden arınma şansı elde ediyorsunuz!