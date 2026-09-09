Venüs Akrep’e Geçiyor! İşte Venüs Retroda Hayatı Değişecek 3 Burç
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Venüs, 10 Eylül'de Akrep burcuna geçerek aşk hayatından maddi konulara kadar pek çok alanda duyguları derinleştiriyor. 3 Ekim'de Akrep'te başlayacak Venüs retrosu ise geçmiş ilişkileri, yarım kalan meseleleri ve sorgulanmamış seçimleri yeniden gündeme taşıyacak. Tabii bir de 24 Ekim'deki Venüs-Güneş kavuşumu önemli bir dönüm noktası olacak ve 25 Ekim'de Venüs'ün Terazi'ye geri dönmesiyle ilişkilerde denge ve adalet arayışı öne çıkacak.
Tüm bunların başladığı 10 Eylül'den retronun son günü olan 13 Kasım'a kadar bazılarımızın hayatı tümüyle değişecek! Peki bu süreçten en çok hangi 3 burç etkilenecek?
İşte detaylar.
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Akrep
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Boğa
Terazi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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