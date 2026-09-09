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Venüs Akrep’e Geçiyor! İşte Venüs Retroda Hayatı Değişecek 3 Burç

Venüs Akrep’e Geçiyor! İşte Venüs Retroda Hayatı Değişecek 3 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 23:00
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Venüs, 10 Eylül'de Akrep burcuna geçerek aşk hayatından maddi konulara kadar pek çok alanda duyguları derinleştiriyor. 3 Ekim'de Akrep'te başlayacak Venüs retrosu ise geçmiş ilişkileri, yarım kalan meseleleri ve sorgulanmamış seçimleri yeniden gündeme taşıyacak. Tabii bir de 24 Ekim'deki Venüs-Güneş kavuşumu önemli bir dönüm noktası olacak ve 25 Ekim'de Venüs'ün Terazi'ye geri dönmesiyle ilişkilerde denge ve adalet arayışı öne çıkacak. 

Tüm bunların başladığı 10 Eylül'den retronun son günü olan 13 Kasım'a kadar bazılarımızın hayatı tümüyle değişecek! Peki bu süreçten en çok hangi 3 burç etkilenecek?

İşte detaylar.

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Akrep

Akrep

Aşkta Şans Sizinle

Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte aşk hayatınız hareketleniyor! Daha etkileyici, daha dikkat çekici olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Yani 10 Eylül'den itibaren yeni bir flörte başlayabilir, uzun zamandır gözünüze takılan biri size yaklaşabilir. Hatta hiç beklemediğiniz bir anda “Ben bu kişiden hoşlanıyorum” diyebilirsiniz. İlişkisi olan Akrepler için de romantizmin, ilginin ve tutkunun arttığı bir dönem başlıyor.

Ancak 3 Ekim'de başlayan retro, geçmişten kalan bir konuyu yeniden önünüze getirebilir. Bir eski sevgili kapınızı çalabilir ama bu kez karar retronun değil sizin. Tam da bu yüzden iyi düşünmelisiniz, 'Özlediğiniz için mi dönmek istiyorsunuz, yoksa yalnızca geçmişi kapatamadığınız için mi?'

Neyse ki 24 Ekim'deki Venüs-Güneş kavuşumu bu sorunun cevabını daha görünür hale getiriyor. 25 Ekim sonrasında ise size kendinizi değersiz hissettiren tüm ilişkilerden arınma şansı elde ediyorsunuz!

Boğa

Boğa

İlişkinin Geleceğine Karar Veriyorsunuz

Venüs karşıt burcunuz Akrep'e geçtiğinde aşkı yaşamaktan çok ilişkinizin nereye gittiğini düşünmeye başlayacaksınız. “Biz neyiz?”, “Bu ilişki evliliğe gider mi?”, “Böyle devam edebilir miyiz?” gibi soruların cevabı önem kazanacak. Bazı Boğalar ciddi bir adım atarken, bazıları uzun süredir ertelediği ayrılık kararını masaya yatırabilir. Bekar Boğalar ise güçlü bir çekime kapılabilir ancak karşısındaki kişinin niyetini anlamadan kendinizi ilişkinin içine bırakmamalısınız.

3 Ekim'deki retro ile konu yalnızca aşk olmaktan çıkıp ortak para, borç, yatırım ve maddi paylaşım tarafına da uzanabilir. Partnerinizle para konusunda aynı fikirde olmadığınızı fark edebilir, ilişkide kimin daha fazla verdiğini sorgulayabilirsiniz. 25 Ekim'den sonra ise artık gri alanlarda kalmak istemeyeceksiniz. Ya birlikte daha sağlam bir gelecek kuracaksınız ya da bu ilişkinin size yetmediğini kabul edeceksiniz.

İşte tam da bu noktada aşk hayatında da iş hayatında da kazanacak, kendi yolunuzu çizeceksiniz.

Terazi

Terazi

Artık Kendinizi Seçeceksiniz

Venüs'ün 25 Ekim'de retro hareketiyle burcunuza dönmesi, karşınızdaki kişiden çok kendinize odaklanmanızı sağlıyor. Bir ilişkiyi yürütmek için ne kadar sustunuz, ne kadar alttan aldınız, kaç kez kendi istediğinizden vazgeçtiniz? Bu soruların cevapları artık görmezden gelemeyeceğiniz kadar belirginleşebilir. Özellikle “O mutlu olsun da ben ne olursam olayım” dediğiniz bir ilişki varsa, bu düşünceden uzaklaşmaya başlayacaksınız.

Zira 3 Ekim'de başlayan retro da geçmişte verdiğiniz ilişki kararlarını yeniden düşündürebilir. Eski sevgilinizle konuşabilirsiniz ama bu kez onu geri kazanmak için değil, kendinizi anlamak için. Neden kaldınız, neden sustunuz, neden kendinizden vazgeçtiniz? 

24 Ekim'deki Venüs-Güneş kavuşumu önemli bir farkındalık getirirken, 13 Kasım'a kadar süren süreçte asıl kararınız bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmemek değil, kendinize haksızlık ettiğiniz bir düzeni daha fazla taşımamak olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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