Uzmanlar Gün İçinde Biriken Stresi Birkaç Dakikada Hafifleten 3 Yöntemi Önerdi

Stres anında çoğumuz fark etmeden sığ ve hızlı nefes almaya başlarız. Göğüsten alınan bu kısa nefesler, bedenin tehlike anında verdiği tepkinin bir parçası. Beden tehlikede olduğunu sandıkça kaygı da artıyor ve kısır bir döngü oluşuyor. Bu döngüyü kırmanın en pratik yollarından biri, ABD'li hekim Andrew Weil'in 2015'te yaygınlaştırdığı ve kökleri yoganın nefes çalışmalarına dayanan 4-7-8 tekniği.

Cleveland Clinic'in aktardığı uygulamaya göre önce ağızdan tüm nefes boşaltılıyor. Ardından ağız kapatılıp burundan dörde kadar sayarak nefes alınıyor, nefes yedi saniye boyunca tutuluyor ve ağızdan hafif bir ses çıkararak sekize kadar sayılarak veriliyor. Bu döngü toplam dört kez tekrarlanıyor. Uygulama boyunca dil ucunun üst ön dişlerin hemen arkasındaki dokuya değmesi öneriliyor.

Tekniğin püf noktası, nefes vermenin almaktan iki kat uzun sürmesi. Yavaş ve kontrollü nefes verişi, sinir sistemini alarm halinden dinlenme haline geçirmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar tekniği yalnızca gündüz değil, uykuya dalmakta zorlanılan gecelerde de öneriyor. İlk denemelerde hafif baş dönmesi hissedilebileceği için oturarak başlamak ve tekrar sayısını dördün üzerine çıkarmamak gerekiyor.