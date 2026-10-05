Uzmanlar Gün İçinde Biriken Stresi Birkaç Dakikada Hafifleten 3 Yöntemi Önerdi
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Yoğun bir iş gününün ortasında omuzlar kasılıyor, nefes kısalıyor, zihin bir türlü susmuyor. Çoğumuz bu gerginliği akşama kadar taşıyor ve ancak yatağa girdiğimizde ne kadar yorulduğumuzu fark ediyoruz. Oysa uzmanlara göre biriken stresi hafifletmek için saatler süren bir rutine gerek yok. Birkaç dakika ayırarak masa başında bile uygulanabilen üç basit yöntem, bedeni yeniden sakin moda geçirmeye yardımcı oluyor.
Kaynak: Cleveland Clinic
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4-7-8 nefesi: Nefesi 7 saniye tutup yavaşça vermek bedene sakinleşme sinyali veriyor
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5-4-3-2-1 egzersizi: Beş duyuya sırayla odaklanmak zihni bulunduğu ana geri çekiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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