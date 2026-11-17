Gazeteci İbrahim Seten, TRT’nin Avrupa Kupası Maçlarını Yayınlamaktan Neden Vazgeçtiğini Açıkladı
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Avrupa Kupası maçlarının 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen'de yayınlanacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Gazeteci İbrahim Seten, TRT'nin yayın ihalesinden çekilme sebebini YouTube'daki 343 programında anlattı. Seten'in iddiasına göre mesele, Avrupa maçlarının oynandığı günlerde TRT dışındaki kanallarda dizilerin izlenmemesi.
Kaynak: 343 (YouTube)
İbrahim Seten, TRT'nin Avrupa maçları ihalesine girmek istememesinin nedenini 343'te anlattı
İbrahim Seten'in TRT'nin ihaleden çekilme sebebini anlattığı 343 yayını
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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