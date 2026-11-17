Avrupa Kupası maçlarının 2027-2028 sezonundan itibaren Exxen'de yayınlanacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Gazeteci İbrahim Seten, TRT'nin yayın ihalesinden çekilme sebebini YouTube'daki 343 programında anlattı.

Seten, konuyu televizyon dizilerinin reytingleri üzerinden açıkladı. İddiasına göre Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de yayınlandığında diğer kanallardaki diziler izlenmiyor. Seten, bu etkinin yalnızca bir güne değil haftanın üç gününe yayıldığını söyledi: “Bütün televizyon kanallarının Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de yayınlandığı zaman diziler hiç izlenmiyor. Bir gün değil hem salı hem çarşamba hem perşembe Avrupa Ligi etkiliyor. Ondan dolayı TRT'nin Avrupa maçları için yayın ihalesine girmesini istememişler.”

Seten'in anlattığına göre TRT'nin ihaleden ikinci turda çekilmesinin arkasında, Avrupa maçlarının dizi izleyicisini ekrandan koparması yer alıyor.