Haftanın Zirvesindeki Dizi TRT 1'de, En Çok İzlenen Kanal Başka: Fark Tek Maçtan Geldi
8-14 Kasım haftasının zirvesindeki dizi 10,46 ile TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i oldu. Ancak 20+ ABC1'de haftanın en çok izlenen kanalı ATV çıktı. Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'i ekrana gelmezken kanalın 35,36'lık toplamının 17,49'u tek bir maç akşamından geldi. Maç yayınlamayan NOW ise 30,18 ile ikinci sıraya yerleşti.
Haftanın zirvesindeki dizi Taşacak Bu Deniz oldu ama TRT 1 kanal toplamında 40,24 puan kaybetti.
Güneşin Doğduğu Yer'in ekrana gelmediği perşembe, ATV'ye haftanın zirvesini getirdi.
Uzak Şehir 0,90 puanlık artışla yükselişini dördüncü haftaya taşıdı.
Maç haftasında düşen Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı, çarşamba akşamı ikişer puana yakın sıçradı.
NOW maç yayınlamadan 30,18 topladı ve haftanın ikinci kanalı oldu.
"Candan" Şevval Sam'ın Tuzlu Kahve'si YouTube'da zirvede ama Star TV listenin sonunda kaldı.
İşte 8-14 Kasım haftasında kanalların toplam reytingleri:
1. ATV - 35,36 (+16,39)
2. NOW - 30,18 (+8,16)
3. TRT 1 - 28,13 (-40,24)
4. Kanal D - 27,14 (+2,52)
5. Show TV - 24,89 (+0,79)
6. TV8 - 23,63 (+3,35)
7. Star TV - 18,49 (+3,01)
Toplamlar, her kanalın günde tek ana yayınının 20+ ABC1 reytingleriyle hesaplandı. Rakamlar kanal payını değil, seçili yayınların toplamını gösteriyor. Parantez içindeki rakamlar geçen haftaya göre farkı gösteriyor.
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