Haftanın Zirvesindeki Dizi TRT 1'de, En Çok İzlenen Kanal Başka: Fark Tek Maçtan Geldi

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i cuma akşamı 38. bölümüyle 10,46 aldı ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Ancak dizi, ara tatilin başladığı akşam geçen haftaya göre 0,40 puan geriledi.

Geçen hafta üç akşam Avrupa kupası maçı yayınlayan TRT 1 ise kanal toplamında 40,24 puan kaybederek 28,13 ile üçüncü sıraya indi. Kanalın diğer dizilerinden Teşkilat 4,86, Gönül Dağı 4,35, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 4,32 aldı.

Yayına bir hafta ara veren Evlilik Güzeldir'in yerine ekrana gelen tekrar bölümü ise 1,05'te kaldı.