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Haftanın Zirvesindeki Dizi TRT 1'de, En Çok İzlenen Kanal Başka: Fark Tek Maçtan Geldi

Haftanın Zirvesindeki Dizi TRT 1'de, En Çok İzlenen Kanal Başka: Fark Tek Maçtan Geldi

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 16:01
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8-14 Kasım haftasının zirvesindeki dizi 10,46 ile TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i oldu. Ancak 20+ ABC1'de haftanın en çok izlenen kanalı ATV çıktı. Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'i ekrana gelmezken kanalın 35,36'lık toplamının 17,49'u tek bir maç akşamından geldi. Maç yayınlamayan NOW ise 30,18 ile ikinci sıraya yerleşti.

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Haftanın zirvesindeki dizi Taşacak Bu Deniz oldu ama TRT 1 kanal toplamında 40,24 puan kaybetti.

Haftanın zirvesindeki dizi Taşacak Bu Deniz oldu ama TRT 1 kanal toplamında 40,24 puan kaybetti.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i cuma akşamı 38. bölümüyle 10,46 aldı ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Ancak dizi, ara tatilin başladığı akşam geçen haftaya göre 0,40 puan geriledi.

Geçen hafta üç akşam Avrupa kupası maçı yayınlayan TRT 1 ise kanal toplamında 40,24 puan kaybederek 28,13 ile üçüncü sıraya indi. Kanalın diğer dizilerinden Teşkilat 4,86, Gönül Dağı 4,35, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 4,32 aldı.

Yayına bir hafta ara veren Evlilik Güzeldir'in yerine ekrana gelen tekrar bölümü ise 1,05'te kaldı.

Güneşin Doğduğu Yer'in ekrana gelmediği perşembe, ATV'ye haftanın zirvesini getirdi.

Güneşin Doğduğu Yer'in ekrana gelmediği perşembe, ATV'ye haftanın zirvesini getirdi.

12 Kasım Perşembe akşamı ATV, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Belçika maçını yayınladı. Maç 17,49 ile haftanın en yüksek reytingini aldı. Karşılaşma 22.00'de sona erdiği için Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'i o akşam yayınlanmadı.

Bu tek akşam, ATV'nin 35,36'lık haftalık toplamının neredeyse yarısını oluşturdu. Maç hariç tutulduğunda kanalın kalan altı akşamı 17,87'de kalıyor ve listenin sonundaki Star TV'nin bile gerisine düşüyor. ATV'nin dizi tarafındaki en yüksek sonucu pazartesi akşamı 0,67 puan artışla 6,69 alan Altı Üstü İstanbul oldu.

Maç etkisi o akşam rakip dizilere de olumlu yansıdı. Final kararı alınan Halef: Köklerin Çağrısı 0,96 puan artışla 4,33'e, final iddialarıyla gündeme gelen Sevdiğim Sensin ise 4,29'a yükseldi.

Uzak Şehir 0,90 puanlık artışla yükselişini dördüncü haftaya taşıdı.

Uzak Şehir 0,90 puanlık artışla yükselişini dördüncü haftaya taşıdı.

Kanal D'nin Uzak Şehir'i pazartesi akşamı 72. bölümüyle 9,25 aldı ve günün lideri oldu. Dizi artış trendini dördüncü haftaya taşıdı ve bu sürede toplam 3,26 puan kazandı.

Uzak Şehir, en son 2. ve 5. bölümleri arasında bu kadar uzun soluklu bir yükseliş yakalamıştı. Dizi, haftanın zirvesindeki Taşacak Bu Deniz ile arasındaki farkı da 1,21 puana indirdi.

Kanal D haftayı 27,14 ile dördüncü sırada tamamladı. Pazar akşamı Daha 17 6,25, cumartesi akşamı ise Güller ve Günahlar 4,59 aldı.

Maç haftasında düşen Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı, çarşamba akşamı ikişer puana yakın sıçradı.

Maç haftasında düşen Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı, çarşamba akşamı ikişer puana yakın sıçradı.

Geçen çarşamba maç nedeniyle düşüş yaşayan iki dizi bu hafta güçlü döndü. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 10. bölümüyle 2,00 puan artışla 8,79 aldı ve haftanın en büyük artışını yapan dizi oldu. NOW'un Yeraltı'sı ise 1,79 puan kazanarak 8,38 ile ikinci sıraya yerleşti.

Üstelik Sevdan Bir Ateş, son beş sezonun en yüksek ikinci bölüm sıçramaları listesinde de 5,03 puanla Masumlar Apartmanı'nın (6,37) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Show TV ise Kızılcık Şerbeti'nin 0,67 puan kaybederek 6,58'de kaldığı haftayı 24,89 ile beşinci sırada kapattı.

NOW maç yayınlamadan 30,18 topladı ve haftanın ikinci kanalı oldu.

NOW maç yayınlamadan 30,18 topladı ve haftanın ikinci kanalı oldu.

NOW'un toplamındaki her puan dizilerden ve programlardan geldi. Kanal, geçen haftaya göre 8,16 puan artışla 30,18'e ulaştı.

Bu yükselişi Yeraltı'nın yanı sıra pazar akşamının lideri Ömür Usta (7,37) taşıdı. Anne Yarısı 4,86, final kararı alınan Halef: Köklerin Çağrısı ise 4,33 aldı.

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"Candan" Şevval Sam'ın Tuzlu Kahve'si YouTube'da zirvede ama Star TV listenin sonunda kaldı.

"Candan" Şevval Sam'ın Tuzlu Kahve'si YouTube'da zirvede ama Star TV listenin sonunda kaldı.

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si salı akşamı 0,62 puan kaybederek 4,95'e indi ve 5 reyting barajının altına geriledi. Oysa tabloda yer alan YouTube verisine göre dizi, yeni diziler arasında dördüncü gün sabahı bölüm izlenmesinde 13.235.626 ile açık ara ilk sırada. Listeyi Anne Yarısı (9.357.797) ve Sevdan Bir Ateş (9.210.107) takip ediyor.

Star TV, Sevdiğim Sensin ve Başkalarının Hayatı'ndaki artışlara rağmen haftayı 18,49 ile son sırada tamamladı. MasterChef Türkiye'nin taşıdığı TV8 ise 23,63 ile altıncı oldu.

İşte 8-14 Kasım haftasında kanalların toplam reytingleri:

1. ATV - 35,36 (+16,39)

2. NOW - 30,18 (+8,16)

3. TRT 1 - 28,13 (-40,24)

4. Kanal D - 27,14 (+2,52)

5. Show TV - 24,89 (+0,79)

6. TV8 - 23,63 (+3,35)

7. Star TV - 18,49 (+3,01)

Toplamlar, her kanalın günde tek ana yayınının 20+ ABC1 reytingleriyle hesaplandı. Rakamlar kanal payını değil, seçili yayınların toplamını gösteriyor. Parantez içindeki rakamlar geçen haftaya göre farkı gösteriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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