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Hem Zirvede Hem İlk 5'e Giremedi: 14 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Hem Zirvede Hem İlk 5'e Giremedi: 14 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gönül Dağı Reyting Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 11:22
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14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Cumartesi akşamının reyting yarışında bu hafta iki dizi yer değiştirdi. Güller ve Günahlar TOTAL ve ABC1'deki liderliğini korudu, ancak AB'de ilk 5'e bile giremedi. Başkalarının Hayatı ise AB'de üst üste ikinci kez zirveye yerleşti.

İşte 14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...

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Güller ve Günahlar, TOTAL'de 5,70 ile zirvede kaldı ama AB'de 3. sıradan 7. sıraya indi.

Güller ve Günahlar, TOTAL'de 5,70 ile zirvede kaldı ama AB'de 3. sıradan 7. sıraya indi.

Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi akşamının yine en çok izlenen yapımı oldu. Dizi TOTAL'de 5,70 ile ilk sırada yer aldı. ABC1'de de 4,59 ile listenin başındaki yerini korudu.

Ancak AB'de tablo farklıydı. Geçen hafta bu listede 3,15 ile 3. sırada olan dizi, 2,72'ye geriledi ve 7. sıraya düştü.

Dizinin TOTAL reytingi de geçen haftaki 6,13'ten 5,70'e indi. Bu 0,43 puanlık kayıp liderliği tehlikeye atmadı. Güller ve Günahlar, en yakın rakibi Gönül Dağı'nın tam 1 puan önünde kaldı.

Başkalarının Hayatı, AB'de 3,87 ile üst üste ikinci haftada da listenin bir numarası oldu.

Başkalarının Hayatı, AB'de 3,87 ile üst üste ikinci haftada da listenin bir numarası oldu.

Star TV'de yayınlanan, Mehmet Aslantuğ ve Eylül Lize Kandemir'in başrolündeki Başkalarının Hayatı gecenin en istikrarlı ismi oldu. Dizi AB'de 3,87 alarak zirvedeki yerini korudu.

Geçen hafta 3,59 olan AB reytingi 0,28 puan arttı. Dizi bu listede Güller ve Günahlar'ın 1,15 puan önüne geçti.

TOTAL'de 4,02 ile 3., ABC1'de ise 4,05 ile 4. sırada yer aldı. Sıralaması değişmese de dizi üç listede de reytingini yükseltti.

Başkalarının Hayatı 31 Ekim'de yeni bölümle ekrana gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, bölümün düşük reklam nedeniyle yayından kaldırıldığını öne sürmüştü. Kanal cephesinden ise resmi bir açıklama gelmemişti. Dizi, o tartışmanın ardından ekrana geldiği iki cumartesinde de AB'nin lideri oldu.

Gönül Dağı, AB'de 7. sıradan 3. sıraya yükseldi ve üç listede de reytingini artırdı.

Gönül Dağı, AB'de 7. sıradan 3. sıraya yükseldi ve üç listede de reytingini artırdı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, geçen haftaki düşüşün ardından toparlandı. Dizi TOTAL'de 4,70 ile 2. sırada yer aldı.

En dikkat çekici yükseliş AB'de yaşandı. Geçen hafta 2,81 ile 7. sırada kalan dizi, 3,27'ye çıktı ve 3. sıraya yerleşti. Böylece bu listede Güller ve Günahlar ile yer değiştirdi.

ABC1'de de 3,85'ten 4,35'e yükselen Gönül Dağı, 3. sıradaki yerini korudu. Dizinin TOTAL'deki artışı ise 0,22 puan oldu.

İşte 14 Kasım Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Güller ve Günahlar

  • TOTAL: 5,70 (1.)

  • AB: 2,72 (7.)

  • ABC1: 4,59 (1.)

Başkalarının Hayatı

  • TOTAL: 4,02 (3.)

  • AB: 3,87 (1.)

  • ABC1: 4,05 (4.)

Gönül Dağı

  • TOTAL: 4,70 (2.)

  • AB: 3,27 (3.)

  • ABC1: 4,35 (3.)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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