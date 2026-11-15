Hem Zirvede Hem İlk 5'e Giremedi: 14 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
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14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Cumartesi akşamının reyting yarışında bu hafta iki dizi yer değiştirdi. Güller ve Günahlar TOTAL ve ABC1'deki liderliğini korudu, ancak AB'de ilk 5'e bile giremedi. Başkalarının Hayatı ise AB'de üst üste ikinci kez zirveye yerleşti.
İşte 14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...
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Güller ve Günahlar, TOTAL'de 5,70 ile zirvede kaldı ama AB'de 3. sıradan 7. sıraya indi.
Başkalarının Hayatı, AB'de 3,87 ile üst üste ikinci haftada da listenin bir numarası oldu.
Gönül Dağı, AB'de 7. sıradan 3. sıraya yükseldi ve üç listede de reytingini artırdı.
İşte 14 Kasım Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
TOTAL: 5,70 (1.)
AB: 2,72 (7.)
ABC1: 4,59 (1.)
Başkalarının Hayatı
TOTAL: 4,02 (3.)
AB: 3,87 (1.)
ABC1: 4,05 (4.)
TOTAL: 4,70 (2.)
AB: 3,27 (3.)
ABC1: 4,35 (3.)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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