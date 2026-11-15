Hem Zirvede Hem İlk 5'e Giremedi: 14 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi akşamının yine en çok izlenen yapımı oldu. Dizi TOTAL'de 5,70 ile ilk sırada yer aldı. ABC1'de de 4,59 ile listenin başındaki yerini korudu.

Ancak AB'de tablo farklıydı. Geçen hafta bu listede 3,15 ile 3. sırada olan dizi, 2,72'ye geriledi ve 7. sıraya düştü.

Dizinin TOTAL reytingi de geçen haftaki 6,13'ten 5,70'e indi. Bu 0,43 puanlık kayıp liderliği tehlikeye atmadı. Güller ve Günahlar, en yakın rakibi Gönül Dağı'nın tam 1 puan önünde kaldı.