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Kim Zirvede Kim Dibi Gördü? 21 Dizinin Sezon Başından Beri Reyting Ortalaması Belli Oldu

Kim Zirvede Kim Dibi Gördü? 21 Dizinin Sezon Başından Beri Reyting Ortalaması Belli Oldu

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 19:07
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Yeni sezonun başladığı 1 Eylül’den bu yana ekrana gelen 21 dizinin ABC1 reyting ortalamaları ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz 10,36 ile zirvede yer alırken Kızılcık Şerbeti 5,93 ile ilk 7'nin dışında kaldı. Yıllık ortalamada ikinci olan Uzak Şehir ise ABC1'de dördüncü sıraya yerleşti. Peki listenin son sırasında hangi dizi var?

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Taşacak Bu Deniz 10,36'lık ortalamayla zirvede, ikinci sıradaki Yeraltı'nın 2,85 puan önünde.

Taşacak Bu Deniz 10,36'lık ortalamayla zirvede, ikinci sıradaki Yeraltı'nın 2,85 puan önünde.

TRT 1'in Cuma akşamlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, reklam verenlerin en çok önem verdiği ABC1 izleyici grubunda sezonun açık ara lideri oldu. Dizi, 21 dizinin genel ortalaması olan 5,09'un iki katını geçti.

Listede ortalaması 10'un üzerine çıkabilen başka dizi olmadı. Zirvedeki yapım, ikinci sıradaki Yeraltı'nın 2,85 puan önünde yer aldı.

Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasındaki fark 0,08 puanda kaldı, Uzak Şehir 7'nin hemen altında dördüncü oldu.

Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasındaki fark 0,08 puanda kaldı, Uzak Şehir 7'nin hemen altında dördüncü oldu.

İkincilik için nefes kesen bir yarış yaşandı. Yeraltı 7,51 ile ikinci sıraya yerleşirken Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş 7,43 ile yalnızca 0,08 puan geride kaldı.

Kanal D'nin Pazartesi dizisi Uzak Şehir ise 6,99 ile dördüncü oldu. 1 Ocak'tan bu yana açıklanan Total ortalamada ikinci sırada yer alan dizi, ABC1 listesinde ilk 3'e giremedi. Daha 17 6,68 ile beşinci, Tuzlu Kahve 6,19 ile altıncı sırada yer aldı. Altı Üstü İstanbul ise 6,12 ile Tuzlu Kahve'nin 0,07 puan gerisinde kaldı.

Kızılcık Şerbeti 5,93 ile sekizinci sırada yer aldı, Ömür Usta yalnızca 0,03 puan geride kaldı.

Kızılcık Şerbeti 5,93 ile sekizinci sırada yer aldı, Ömür Usta yalnızca 0,03 puan geride kaldı.

Listenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri yine Kızılcık Şerbeti oldu. Cuma akşamları Taşacak Bu Deniz'le karşı karşıya gelen fenomen dizi, 5,93 ile sekizinci sırada yer aldı ve rakibinin 4,43 puan gerisinde kaldı.

Üstelik NOW'un merakla beklenen dizisi Ömür Usta, 5,90 ile Kızılcık Şerbeti'nin yalnızca 0,03 puan gerisinde dokuzuncu oldu. Show TV'nin dizisi ise Ceren Karakoç'un 'Nursema' olarak geri döndüğü son bölümüyle sezon rekorunu kırmıştı.

21 dizinin 12'si sezonu 5'in altında sürdürüyor, Güneşin Doğduğu Yer ile Teşkilat arasında 0,02 puan var.

21 dizinin 12'si sezonu 5'in altında sürdürüyor, Güneşin Doğduğu Yer ile Teşkilat arasında 0,02 puan var.

Güneşin Doğduğu Yer 4,55 ile onuncu olurken Teşkilat 4,53 ile hemen arkasından geldi. Sevdiğim Sensin 4,16, Güller ve Günahlar 3,96, Haysiyet 3,81 ve Anne Yarısı 3,71 ile sıralandı.

Başkalarının Hayatı 3,59, Mehmed: Fetihler Sultanı 3,52 ve kısa süre önce final kararı açıklanan Halef: Köklerin Çağrısı 3,23 ile listenin alt yarısında yer aldı. Gönül Dağı ise 3,13 ile 19. sırada.

Listenin son sırasında 2,73 ile Muhtemel Aşk yer aldı, zirvedeki dizi sonuncunun neredeyse 4 katına ulaştı.

Listenin son sırasında 2,73 ile Muhtemel Aşk yer aldı, zirvedeki dizi sonuncunun neredeyse 4 katına ulaştı.

Ortalaması 3'ün altında kalan yalnızca iki dizi var. Evlilik Güzeldir 2,89 ile 20. sırada yer alırken Muhtemel Aşk 2,73 ile listeyi kapattı. İki dizi de son haftalarda düşen reytinglerin ardından final iddialarıyla gündeme gelmişti.

Zirvedeki Taşacak Bu Deniz'in ortalaması, sonuncu Muhtemel Aşk'ın yaklaşık 3,8 katına denk geliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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