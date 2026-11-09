Kim Zirvede Kim Dibi Gördü? 21 Dizinin Sezon Başından Beri Reyting Ortalaması Belli Oldu

Listenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri yine Kızılcık Şerbeti oldu. Cuma akşamları Taşacak Bu Deniz'le karşı karşıya gelen fenomen dizi, 5,93 ile sekizinci sırada yer aldı ve rakibinin 4,43 puan gerisinde kaldı.

Üstelik NOW'un merakla beklenen dizisi Ömür Usta, 5,90 ile Kızılcık Şerbeti'nin yalnızca 0,03 puan gerisinde dokuzuncu oldu. Show TV'nin dizisi ise Ceren Karakoç'un 'Nursema' olarak geri döndüğü son bölümüyle sezon rekorunu kırmıştı.