Kim Zirvede Kim Dibi Gördü? 21 Dizinin Sezon Başından Beri Reyting Ortalaması Belli Oldu
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Yeni sezonun başladığı 1 Eylül’den bu yana ekrana gelen 21 dizinin ABC1 reyting ortalamaları ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz 10,36 ile zirvede yer alırken Kızılcık Şerbeti 5,93 ile ilk 7'nin dışında kaldı. Yıllık ortalamada ikinci olan Uzak Şehir ise ABC1'de dördüncü sıraya yerleşti. Peki listenin son sırasında hangi dizi var?
Taşacak Bu Deniz 10,36'lık ortalamayla zirvede, ikinci sıradaki Yeraltı'nın 2,85 puan önünde.
Yeraltı ile Sevdan Bir Ateş arasındaki fark 0,08 puanda kaldı, Uzak Şehir 7'nin hemen altında dördüncü oldu.
Kızılcık Şerbeti 5,93 ile sekizinci sırada yer aldı, Ömür Usta yalnızca 0,03 puan geride kaldı.
21 dizinin 12'si sezonu 5'in altında sürdürüyor, Güneşin Doğduğu Yer ile Teşkilat arasında 0,02 puan var.
Listenin son sırasında 2,73 ile Muhtemel Aşk yer aldı, zirvedeki dizi sonuncunun neredeyse 4 katına ulaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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