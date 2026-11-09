4 Dizi İptal Edildi, 18 Dizi Yarıştı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
Salı akşamı TRT 1 Galatasaray-Stuttgart maçını yayınlayınca Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümle ekrana gelmedi. Böylece 2-8 Kasım haftasının listesinde 18 dizi yarıştı. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken listenin ortası bir haftada baştan sona değişti: Şampiyonlar Ligi gecesine denk gelen Yeraltı 5 basamak geriledi, Ömür Usta ise ilk üçe yerleşti.
Taşacak Bu Deniz Total'de 11,11 ile üç listenin de zirvesinde kaldı, ilk üçe Ömür Usta da girdi.
Fenerbahçe-Liverpool maçının gölgesinde kalan Yeraltı 1,72 puan kaybedip 3. sıradan 8.'liğe düştü.
Derbi haftasında 8.'liğe düşen Altı Üstü İstanbul 0,92 puan kazanıp 5. sıraya çıktı, Kızılcık Şerbeti AB'de ikinci oldu.
İşte 2-8 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 18 dizinin Total sıralaması:
1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) – 11,11 (geçen hafta 1. sıra)
2. Uzak Şehir (Kanal D) – 9,31 (2. sıra)
3. Ömür Usta (NOW) – 7,81 (6. sıra)
4. Sevdan Bir Ateş (Show TV) – 7,05 (4. sıra)
5. Altı Üstü İstanbul (ATV) – 6,96 (8. sıra)
6. Kızılcık Şerbeti (Show TV) – 6,80 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)
7. Daha 17 (Kanal D) – 6,65 (5. sıra)
8. Yeraltı (NOW) – 6,62 (3. sıra)
9. Güller ve Günahlar (Kanal D) – 6,13 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)
10. Teşkilat (TRT 1) – 5,00 (10. sıra)
11. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) – 4,77 (7. sıra)
12. Sevdiğim Sensin (Star TV) – 4,68 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)
13. Gönül Dağı (TRT 1) – 4,48 (12. sıra)
14. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) – 4,07 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)
15. Başkalarının Hayatı (Star TV) – 3,86 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)
16. Evlilik Güzeldir (TRT 1) – 2,50 (15. sıra)
17. Muhtemel Aşk (Show TV) – 2,23 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)
18. Sevdam Karadeniz (NOW) – 0,91 (16. sıra, final)
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