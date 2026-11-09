4 Dizi İptal Edildi, 18 Dizi Yarıştı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Geçen hafta 8,34 ile sezon rekorunu kıran Yeraltı, 4 Kasım Çarşamba akşamı TRT 1'den yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçının karşısında Total'de 6,62'ye indi. Bu, haftanın en büyük kaybı oldu.

Aynı akşamın diğer dizisi Sevdan Bir Ateş de 0,84 puan kaybetti. Yine de 7,05 ile 4. sıradaki yerini korudu.

Perşembe akşamı ise Güneşin Doğduğu Yer'in geçen haftaki çıkışı kısa sürdü. Rakipleri Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümle geri dönünce ATV dizisi 1,69 puan kaybetti ve 7. sıradan 11.'liğe geriledi. Daha 17 de 0,56 puanlık düşüşle 5. sıradan 7.'liğe indi.