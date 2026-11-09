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4 Dizi İptal Edildi, 18 Dizi Yarıştı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

4 Dizi İptal Edildi, 18 Dizi Yarıştı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 17:49
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Salı akşamı TRT 1 Galatasaray-Stuttgart maçını yayınlayınca Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümle ekrana gelmedi. Böylece 2-8 Kasım haftasının listesinde 18 dizi yarıştı. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken listenin ortası bir haftada baştan sona değişti: Şampiyonlar Ligi gecesine denk gelen Yeraltı 5 basamak geriledi, Ömür Usta ise ilk üçe yerleşti.

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Taşacak Bu Deniz Total'de 11,11 ile üç listenin de zirvesinde kaldı, ilk üçe Ömür Usta da girdi.

Taşacak Bu Deniz Total'de 11,11 ile üç listenin de zirvesinde kaldı, ilk üçe Ömür Usta da girdi.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, 6 Kasım Cuma akşamı Total'de 11,11, AB'de 10,00, ABC1'de 10,86 aldı. Geçen haftaki 11,52'nin 0,41 puan gerisinde kalsa da üç kategoride 10 barajını aşan tek dizi oldu.

İkinci sırada yine Uzak Şehir vardı. Kanal D dizisi 0,80 puan kazanarak Total'de 9,31'e çıktı ve ABC1'de de 8,35 ile ikinciliği bırakmadı.

Haftanın sürprizi ise NOW'un Ömür Usta'sından geldi. Geçen hafta 7,08 ile 6. sırada olan dizi, 0,73 puanlık artışla 7,81'e yükseldi ve 3. sıraya tırmandı. Dizi ABC1'de de 7,37 ile üçüncü oldu.

Fenerbahçe-Liverpool maçının gölgesinde kalan Yeraltı 1,72 puan kaybedip 3. sıradan 8.'liğe düştü.

Fenerbahçe-Liverpool maçının gölgesinde kalan Yeraltı 1,72 puan kaybedip 3. sıradan 8.'liğe düştü.

Geçen hafta 8,34 ile sezon rekorunu kıran Yeraltı, 4 Kasım Çarşamba akşamı TRT 1'den yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçının karşısında Total'de 6,62'ye indi. Bu, haftanın en büyük kaybı oldu.

Aynı akşamın diğer dizisi Sevdan Bir Ateş de 0,84 puan kaybetti. Yine de 7,05 ile 4. sıradaki yerini korudu.

Perşembe akşamı ise Güneşin Doğduğu Yer'in geçen haftaki çıkışı kısa sürdü. Rakipleri Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümle geri dönünce ATV dizisi 1,69 puan kaybetti ve 7. sıradan 11.'liğe geriledi. Daha 17 de 0,56 puanlık düşüşle 5. sıradan 7.'liğe indi.

Derbi haftasında 8.'liğe düşen Altı Üstü İstanbul 0,92 puan kazanıp 5. sıraya çıktı, Kızılcık Şerbeti AB'de ikinci oldu.

Derbi haftasında 8.'liğe düşen Altı Üstü İstanbul 0,92 puan kazanıp 5. sıraya çıktı, Kızılcık Şerbeti AB'de ikinci oldu.

Geçen pazartesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı akşam 6,04'e inen Altı Üstü İstanbul, bu hafta 6,96 aldı. İki haftadır yeni bölümle ekrana gelen diziler arasında en çok yükselen yapım ATV dizisi oldu.

Geçen hafta tekrarla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise Nursema'nın döndüğü 145. bölümle Total'de 6,80 alarak 6. sıraya yerleşti. Show TV dizisi asıl çıkışını AB'de yaptı: Son yeni bölümünün yayınlandığı 19-25 Ekim haftasında 5,78 ile 4. sırada olan dizi, bu hafta 6,88 ile Uzak Şehir'i ve Ömür Usta'yı geride bırakıp ikinci sıraya yükseldi. ABC1'de de 7. sıradan 4.'lüğe çıktı.

Total'de 15. sırada kalan Başkalarının Hayatı da AB'de 3,59 ile 8. sıraya kadar yükseldi. Listenin son sırasında ise 2 Kasım'da final yapan Sevdam Karadeniz 0,91 ile yer aldı.

İşte 2-8 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 18 dizinin Total sıralaması:

1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) – 11,11 (geçen hafta 1. sıra)

2. Uzak Şehir (Kanal D) – 9,31 (2. sıra)

3. Ömür Usta (NOW) – 7,81 (6. sıra)

4. Sevdan Bir Ateş (Show TV) – 7,05 (4. sıra)

5. Altı Üstü İstanbul (ATV) – 6,96 (8. sıra)

6. Kızılcık Şerbeti (Show TV) – 6,80 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)

7. Daha 17 (Kanal D) – 6,65 (5. sıra)

8. Yeraltı (NOW) – 6,62 (3. sıra)

9. Güller ve Günahlar (Kanal D) – 6,13 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)

10. Teşkilat (TRT 1) – 5,00 (10. sıra)

11. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) – 4,77 (7. sıra)

12. Sevdiğim Sensin (Star TV) – 4,68 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)

13. Gönül Dağı (TRT 1) – 4,48 (12. sıra)

14. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) – 4,07 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)

15. Başkalarının Hayatı (Star TV) – 3,86 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)

16. Evlilik Güzeldir (TRT 1) – 2,50 (15. sıra)

17. Muhtemel Aşk (Show TV) – 2,23 (geçen hafta yeni bölüm yoktu)

18. Sevdam Karadeniz (NOW) – 0,91 (16. sıra, final)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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