"Nursema" Döndü, Show TV Yüzde 19 Yükseldi: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Belli Oldu

Kanal D, 0,70 puanlık artışla 24,62'ye çıktı ve NOW'u geçerek ikinci sıraya yerleşti. Pazartesi akşamı Uzak Şehir 71. bölümünde 1,23 puan kazanarak 8,35 aldı ve iki haftalık derbi etkisinin ortadan kalkmasıyla günün zirvesine çıktı. Dizi, haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Pazar akşamı Daha 17 0,57 puanlık artışla 6,71 alırken cumartesi Güller ve Günahlar 4,74 ile günü zirvede kapattı.

Show TV ise 3,89 puan kazanarak 24,10'a yükseldi ve beşincilikten üçüncülüğe tırmandı. Kanalın yükselişinde Kızılcık Şerbeti'nin bir haftalık aranın ardından yeni bölümle ekrana dönmesi belirleyici oldu. 'Nursema' Ceren Karakoç'un diziye geri döndüğü 145. bölüm 7,25 aldı ve haftanın üçüncü dizisi oldu. Çarşamba akşamı Sevdan Bir Ateş ise 1,03 puan kaybederek 6,79'a geriledi.