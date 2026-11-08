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"Nursema" Döndü, Show TV Yüzde 19 Yükseldi: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Belli Oldu

"Nursema" Döndü, Show TV Yüzde 19 Yükseldi: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 16:31
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'Nursema' Ceren Karakoç'un geri döndüğü Kızılcık Şerbeti, 1-7 Kasım haftasında Show TV'yi beşincilikten üçüncülüğe taşıdı. Zirvede ise Avrupa maçlarıyla puanını ikiye katlayan TRT 1 vardı ve kanal 68,37 ile en yakın rakibine 43,75 puan fark attı. Geçen hafta ikinci olan NOW ise yüzde 20'lik kayıpla dördüncülüğe geriledi. Peki maçlar çıkarıldığında TRT 1 kaçıncı sırada kalıyor?

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TRT 1'in 68,37'lik haftalık puanının 45,98'i üç Avrupa maçından geldi.

TRT 1'in 68,37'lik haftalık puanının 45,98'i üç Avrupa maçından geldi.

Geçen hafta maç olmayınca puanı yarıya inen TRT 1, bu hafta 39,01 puan kazanarak 68,37'ye yükseldi. Yüzde 132,87'lik bu artış, yedi kanal arasındaki en büyük sıçrama oldu.

Salı akşamı Galatasaray-Stuttgart karşılaşması 18,76, çarşamba Fenerbahçe-Liverpool 17,94, perşembe Trabzonspor-Freiburg 9,28 reytingle günlerinin lideri oldu. Üç maçın toplamı 45,98 puanı buldu.

Maçlar çıkarıldığında ise kanalın haftalık toplamı 22,39'da kalıyor. Bu da Show TV'nin ardından dördüncülüğe denk geliyor.

Taşacak Bu Deniz 10,86 ile haftanın en çok izlenen dizisi olmayı sürdürdü.

Taşacak Bu Deniz 10,86 ile haftanın en çok izlenen dizisi olmayı sürdürdü.

Geçen hafta 11,12 ile sezon rekoru kıran Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı 37. bölümünde 0,26 puan kaybetse de 10,86 ile günün ve haftanın zirvesinde yer aldı. Haftalık notlara göre dizi, bir haftalık aranın ardından ekrana dönen Kızılcık Şerbeti'ne rağmen ölçülü bir kayıp yaşadı.

Pazar akşamı Teşkilat 191. bölümünde 4,68 ile üçüncü sırada kalırken cumartesi Gönül Dağı 230. bölümünde 3,85 aldı. Pazartesi ekrana gelen Evlilik Güzeldir ise 0,62 puanlık artışla 3,00'e yükseldi.

Uzak Şehir'le ikinciliğe yükselen Kanal D'yi, Kızılcık Şerbeti'nin dönüşüyle yüzde 19 yükselen Show TV izledi.

Uzak Şehir'le ikinciliğe yükselen Kanal D'yi, Kızılcık Şerbeti'nin dönüşüyle yüzde 19 yükselen Show TV izledi.

Kanal D, 0,70 puanlık artışla 24,62'ye çıktı ve NOW'u geçerek ikinci sıraya yerleşti. Pazartesi akşamı Uzak Şehir 71. bölümünde 1,23 puan kazanarak 8,35 aldı ve iki haftalık derbi etkisinin ortadan kalkmasıyla günün zirvesine çıktı. Dizi, haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Pazar akşamı Daha 17 0,57 puanlık artışla 6,71 alırken cumartesi Güller ve Günahlar 4,74 ile günü zirvede kapattı.

Show TV ise 3,89 puan kazanarak 24,10'a yükseldi ve beşincilikten üçüncülüğe tırmandı. Kanalın yükselişinde Kızılcık Şerbeti'nin bir haftalık aranın ardından yeni bölümle ekrana dönmesi belirleyici oldu. 'Nursema' Ceren Karakoç'un diziye geri döndüğü 145. bölüm 7,25 aldı ve haftanın üçüncü dizisi oldu. Çarşamba akşamı Sevdan Bir Ateş ise 1,03 puan kaybederek 6,79'a geriledi.

Geçen hafta zirveye 1,73 puan yaklaşan NOW, yüzde 20 kaybederek dördüncülüğe düştü.

Geçen hafta zirveye 1,73 puan yaklaşan NOW, yüzde 20 kaybederek dördüncülüğe düştü.

Haftanın en büyük kaybı NOW'da yaşandı. Kanal 5,61 puan kaybederek 22,02'ye geriledi. Salı akşamı yeni bölüm yerine yayınlanan Anne Yarısı tekrarı 1,95'te kaldı, çarşamba akşamı Yeraltı da 21. bölümünde 2,15 puanlık düşüşle 6,59'a indi. Pazar akşamı Ömür Usta ise 0,61 puanlık artışla 7,23 aldı ve liderliğini korudu. Final yapan Sevdam Karadeniz son bölümünde 0,88'de kaldı.

TV8, 1,82 puan kaybederek 20,28 ile beşinciliğe geriledi. Çarşamba akşamı tekrarı yayınlanan MasterChef 1,15'te kaldı. ATV ise 0,39 puanlık artışla 18,97 alarak altıncılığını korudu. Pazartesi Altı Üstü İstanbul 1,35 puan kazanarak 6,02'ye yükselirken perşembe Güneşin Doğduğu Yer 0,92 puan kaybederek 4,43'e indi.

Star TV ise 0,68 puanlık artışla 15,48'e çıksa da üst üste üçüncü hafta son sırada kaldı. Salı akşamı Tuzlu Kahve'nin yerine yayınlanan tekrar 2,55'te kalırken Sevdiğim Sensin 3,96, Başkalarının Hayatı 3,82 aldı.

İşte 1-7 Kasım haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:

1. TRT 1 - 68,37 (geçen hafta 29,36, 1. sıra)

2. Kanal D - 24,62 (geçen hafta 23,92, 3. sıra)

3. Show TV - 24,10 (geçen hafta 20,21, 5. sıra)

4. NOW - 22,02 (geçen hafta 27,63, 2. sıra)

5. TV8 - 20,28 (geçen hafta 22,10, 4. sıra)

6. ATV - 18,97 (geçen hafta 18,58, 6. sıra)

7. Star TV - 15,48 (geçen hafta 14,80, 7. sıra)

Yedi kanalın haftalık toplamı 156,60'tan 193,84'e yükseldi. Haftalık notlara göre havaların soğumasıyla televizyon izlenmesindeki artış sürüyor. Salı akşamı ise sektördeki reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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