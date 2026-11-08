"Nursema" Döndü, Show TV Yüzde 19 Yükseldi: Haftanın En Çok İzlenen Kanalları Belli Oldu
'Nursema' Ceren Karakoç'un geri döndüğü Kızılcık Şerbeti, 1-7 Kasım haftasında Show TV'yi beşincilikten üçüncülüğe taşıdı. Zirvede ise Avrupa maçlarıyla puanını ikiye katlayan TRT 1 vardı ve kanal 68,37 ile en yakın rakibine 43,75 puan fark attı. Geçen hafta ikinci olan NOW ise yüzde 20'lik kayıpla dördüncülüğe geriledi. Peki maçlar çıkarıldığında TRT 1 kaçıncı sırada kalıyor?
TRT 1'in 68,37'lik haftalık puanının 45,98'i üç Avrupa maçından geldi.
Taşacak Bu Deniz 10,86 ile haftanın en çok izlenen dizisi olmayı sürdürdü.
Uzak Şehir'le ikinciliğe yükselen Kanal D'yi, Kızılcık Şerbeti'nin dönüşüyle yüzde 19 yükselen Show TV izledi.
Geçen hafta zirveye 1,73 puan yaklaşan NOW, yüzde 20 kaybederek dördüncülüğe düştü.
İşte 1-7 Kasım haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:
1. TRT 1 - 68,37 (geçen hafta 29,36, 1. sıra)
2. Kanal D - 24,62 (geçen hafta 23,92, 3. sıra)
3. Show TV - 24,10 (geçen hafta 20,21, 5. sıra)
4. NOW - 22,02 (geçen hafta 27,63, 2. sıra)
5. TV8 - 20,28 (geçen hafta 22,10, 4. sıra)
6. ATV - 18,97 (geçen hafta 18,58, 6. sıra)
7. Star TV - 15,48 (geçen hafta 14,80, 7. sıra)
Yedi kanalın haftalık toplamı 156,60'tan 193,84'e yükseldi. Haftalık notlara göre havaların soğumasıyla televizyon izlenmesindeki artış sürüyor. Salı akşamı ise sektördeki reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.
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