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Diziler İptal Edilince Yedi Kanal 28 Puan Kaybetti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Diziler İptal Edilince Yedi Kanal 28 Puan Kaybetti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

TRT Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:06
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29 Ekim tatili ve reklam eksikliği nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı, Avrupa maçları da bu hafta ekrana gelmedi. 25-31 Ekim haftasında yedi kanalın toplam puanı 185,02'den 156,60'a inerek 28,42 puan eridi. Zirvede yine TRT 1 vardı ama kanalın puanı yarıya indi ve NOW ile arasındaki fark 32,75 puandan 1,73 puana kadar daraldı.

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TRT 1'in haftalık puanı yarıya indi, NOW ile arasındaki fark 1,73 puana düştü.

TRT 1'in haftalık puanı yarıya indi, NOW ile arasındaki fark 1,73 puana düştü.

Geçen hafta üç Avrupa maçının taşıdığı TRT 1, rakiplerine 32,75 puan fark atmıştı. Bu hafta maç olmayınca kanalın haftalık toplamı 29,45 puan düşerek 29,36'ya geriledi. Yüzde 50,08'lik bu kayıp kanalı zirveden indirmedi ama NOW'u hemen arkasına getirdi.

En büyük kayıp, geçen haftanın maç akşamlarında yaşandı. Lille-Galatasaray karşılaşmasının 14,56 aldığı çarşamba akşamı bu kez yabancı film Ambulans yayınlandı ve 1,36'da kaldı. Perşembe ise Beşiktaş-Crystal Palace maçının yerine ekrana gelen Evlilik Güzeldir tekrarı 1,15 aldı.

Üstelik tablo göründüğü kadar kötü değil. Geçen hafta maçlar çıkarıldığında TRT 1'in toplamı 20,92'de kalıyordu, bu hafta dizilerle 29,36'ya ulaştı.

Taşacak Bu Deniz 11,12 ile sezon rekoru kırdı ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Taşacak Bu Deniz 11,12 ile sezon rekoru kırdı ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

TRT 1'i zirvede tutan isim yine Taşacak Bu Deniz oldu. Dizi cuma akşamı 36. bölümünde 1,43 puan kazanarak 11,12'ye yükseldi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelmesi diziye büyük avantaj sağladı.

Cumartesi akşamı Gönül Dağı da 229. bölümünde 0,80 puanlık artışla 4,16 aldı ve günü zirvede kapattı. Pazar akşamı Teşkilat 4,90 ile üçüncü sırada yer alırken Mehmed Fetihler Sultanı salı akşamı 4,29, Evlilik Güzeldir ise pazartesi 2,38'de kaldı.

Ertelenen bölümler Show TV ve Star TV'yi vurdu, Star TV üst üste ikinci kez sonuncu oldu.

Ertelenen bölümler Show TV ve Star TV'yi vurdu, Star TV üst üste ikinci kez sonuncu oldu.

Haftalık notlara göre perşembe Muhtemel Aşk, Halef ve Sevdiğim Sensin, cuma Kızılcık Şerbeti, cumartesi ise Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Bu nedenle haftalık yayınlanan dizi sayısı 21'den 16'ya indi.

Show TV, 2,18 puan kaybederek 20,21 ile beşinci sıraya geriledi. Kızılcık Şerbeti'nin tekrarı cuma akşamı 3,03 puan kaybederek 3,24'te kaldı. Sevdan Bir Ateş ise çarşamba akşamı 1,30 puanlık artışla 7,82 aldı ve haftanın üçüncü dizisi oldu.

ATV, 0,59 puan kazanarak 18,58 ile altıncılığını korudu. Perşembe akşamı Güneşin Doğduğu Yer 1,04 puanlık artışla 5,35'e çıkıp günün lideri olurken Altı Üstü İstanbul derbi gecesinde 1,99 puan kaybederek 4,67'ye indi.

Star TV ise 3 puan kaybederek 14,80'e geriledi ve üst üste ikinci hafta son sırada kaldı. Tuzlu Kahve salı akşamı 5,57 ile günün zirvesine çıksa da Sevdiğim Sensin ve Başkalarının Hayatı'nın tekrarla ekrana gelmesi kanalı aşağı çekti. ATV ile arasındaki fark 0,19 puandan 3,78 puana açıldı.

NOW, Yeraltı ve Ömür Usta'yla zirveye 1,73 puan yaklaştı, TV8 yüzde 19 yükseldi.

NOW, Yeraltı ve Ömür Usta'yla zirveye 1,73 puan yaklaştı, TV8 yüzde 19 yükseldi.

NOW, 1,57 puan kazanarak 27,63'e çıktı. Çarşamba akşamı Yeraltı 20. bölümünde 0,86 puanlık artışla 8,74 aldı ve haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Pazar akşamı Ömür Usta 6,62 ile günün lideri olmayı sürdürdü, salı ekrana gelen Anne Yarısı da 0,70 puanlık artışla 4,86'ya yükseldi. Erken final yapan Sevdam Karadeniz ise pazartesi akşamı 1,01'de kaldı.

Kanal D, 0,47 puanlık artışla 23,92 alarak üçüncülüğünü korudu. Pazartesi akşamı Uzak Şehir 70. bölümünde 0,79 puan kazanarak 7,12'ye yükseldi ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisine rağmen yeniden zirveye yerleşti. Haysiyet de salı akşamı 0,96 puanlık artışla 4,28 aldı.

Haftanın en çok yükselen kanalı ise TV8 oldu. Kanal yüzde 19,33'lük artışla 22,10'a çıktı ve Show TV'yi geçerek dördüncülüğe yükseldi. Geçen hafta cuma akşamı tekrarı yayınlanan MasterChef'in bu kez yeni bölümle 1,81 puan kazanması belirleyici oldu.

İşte 25-31 Ekim haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:

1. TRT 1 - 29,36 (geçen hafta 58,81, 1. sıra)

2. NOW - 27,63 (geçen hafta 26,06, 2. sıra)

3. Kanal D - 23,92 (geçen hafta 23,45, 3. sıra)

4. TV8 - 22,10 (geçen hafta 18,52, 5. sıra)

5. Show TV - 20,21 (geçen hafta 22,39, 4. sıra)

6. ATV - 18,58 (geçen hafta 17,99, 6. sıra)

7. Star TV - 14,80 (geçen hafta 17,80, 7. sıra)

Yedi kanalın haftalık toplamı 185,02'den 156,60'a geriledi. Bu hafta yayınlanan dizi sayısı 21'den 16'ya inerken sinema filmi sayısı 4'ten 8'e çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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