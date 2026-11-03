Diziler İptal Edilince Yedi Kanal 28 Puan Kaybetti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu
29 Ekim tatili ve reklam eksikliği nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı, Avrupa maçları da bu hafta ekrana gelmedi. 25-31 Ekim haftasında yedi kanalın toplam puanı 185,02'den 156,60'a inerek 28,42 puan eridi. Zirvede yine TRT 1 vardı ama kanalın puanı yarıya indi ve NOW ile arasındaki fark 32,75 puandan 1,73 puana kadar daraldı.
TRT 1'in haftalık puanı yarıya indi, NOW ile arasındaki fark 1,73 puana düştü.
Taşacak Bu Deniz 11,12 ile sezon rekoru kırdı ve haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
Ertelenen bölümler Show TV ve Star TV'yi vurdu, Star TV üst üste ikinci kez sonuncu oldu.
NOW, Yeraltı ve Ömür Usta'yla zirveye 1,73 puan yaklaştı, TV8 yüzde 19 yükseldi.
İşte 25-31 Ekim haftasında kanalların ABC1 sıralaması ve geçen haftayla karşılaştırması:
1. TRT 1 - 29,36 (geçen hafta 58,81, 1. sıra)
2. NOW - 27,63 (geçen hafta 26,06, 2. sıra)
3. Kanal D - 23,92 (geçen hafta 23,45, 3. sıra)
4. TV8 - 22,10 (geçen hafta 18,52, 5. sıra)
5. Show TV - 20,21 (geçen hafta 22,39, 4. sıra)
6. ATV - 18,58 (geçen hafta 17,99, 6. sıra)
7. Star TV - 14,80 (geçen hafta 17,80, 7. sıra)
Yedi kanalın haftalık toplamı 185,02'den 156,60'a geriledi. Bu hafta yayınlanan dizi sayısı 21'den 16'ya inerken sinema filmi sayısı 4'ten 8'e çıktı.
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