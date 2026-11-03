Diziler İptal Edilince Yedi Kanal 28 Puan Kaybetti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Geçen hafta üç Avrupa maçının taşıdığı TRT 1, rakiplerine 32,75 puan fark atmıştı. Bu hafta maç olmayınca kanalın haftalık toplamı 29,45 puan düşerek 29,36'ya geriledi. Yüzde 50,08'lik bu kayıp kanalı zirveden indirmedi ama NOW'u hemen arkasına getirdi.

En büyük kayıp, geçen haftanın maç akşamlarında yaşandı. Lille-Galatasaray karşılaşmasının 14,56 aldığı çarşamba akşamı bu kez yabancı film Ambulans yayınlandı ve 1,36'da kaldı. Perşembe ise Beşiktaş-Crystal Palace maçının yerine ekrana gelen Evlilik Güzeldir tekrarı 1,15 aldı.

Üstelik tablo göründüğü kadar kötü değil. Geçen hafta maçlar çıkarıldığında TRT 1'in toplamı 20,92'de kalıyordu, bu hafta dizilerle 29,36'ya ulaştı.