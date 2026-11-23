Kömür dediğimiz zaman akla hemen yerel kaynaklar geliyor. Ama elektrik üretiminde kullanılan kömürün tamamı ülkemizden çıkmıyor... Türkiye'de taş kömürü ve linyit çıkarılıyor. Zonguldak çevresinden çıkarılan taş kömürü, yüksek ısıl değere sahip. Bu yüzden demir-çelik sanayisinde kullanılıyor. Linyit ise düşük ısıl değere sahip. Bu yüzden termik santrallerde elektrik üretmek için yakılıyor.

Yerli linyit, enerji ihtiyacını tek başına karşılayamıyor. Bu yüzden ithal kömüre olan talep artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2025 verilerine baktığımız zaman, kömürden üretilen elektriğin yaklaşık üçte ikisinin ithal kömüre dayalı santrallerden sağlandığını görüyoruz.