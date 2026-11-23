Baz Yükten İstihdama: Kömürle İlgili En Yaygın Efsaneler
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Uzun yıllardır elektrik üretiminin en önemli kaynaklarından biri kömür oldu. Fakat enerji dünyasının değiştiğini görüyoruz! Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmaya başladı.
Ama kömürün ucuz, yerli ve vazgeçilmez olduğu düşüncesi kafalara yerleşmiş. Peki, bu düşünceler ne kadar doğru? Gelin, birlikte kömürle ilgili efsanelere bakalım.
Türkiye elektriğini büyük oranda yerli kömürden mi üretiyor?
Kömür, elektrik üretimindeki en büyük kaynak olmaya devam ediyor mu?
Kömürlü termik santraller her koşulda ekonomik ve verimli midir?
Kömürlü termik santraller yeni yatırımların vazgeçilmezi mi?
Enerji dönüşümü sadece santrallerin değişmesinden mi ibaret?
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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