'Kömür ve gaz olmadan yapamayız' diyenlerin gözden kaçırdığı en büyük değişim küresel hukuk düzleminde yaşandı.Uluslararası Adalet Divanı’nın yayımladığı tarihi danışma görüşü, Paris Anlaşması'ndaki 1,5°C küresel ısınma sınırını devletler için yalnızca politik bir niyet beyanı değil, birincil hedef ve bağlayıcı bir yasal zorunluluk olarak kabul etti. Divan, iklim değişikliğini varoluşsal bir tehdit olarak tanımlayarak emisyon azaltım sorumluluğunun uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Yani fosil yakıtlara sarılmak artık sadece ekonomik bir risk değil, hukuki bir ihlal anlamına geliyor.