“Kömür ve Gaz Olmadan Elektrikler Kesilir” Diyenlerin Bilmesi Gereken 8 Gerçek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sık sık duyduğumuz bir şey var: “Fosil yakıtlardan, kömürden ve gazdan vazgeçersek ışıklar söner, sanayi durur, modern yaşam felç olur.”
Bu argüman ilk bakışta pratik ve korkutucu gelse de aslında enerji krizi ve üretiminin arkasını keşfetmek gerekiyor. Asıl tehlike kömürden çıkmak değil, tam tersi kömür kullanmaya devam etmek. Gelin birlikte bu enerji dönüşümünün arkasındaki dünyaya bakalım.
1. 1,5°C artık hukuki bir zorunluluk.
2. En iyi sernayoda bile 1,8°C'yi zorluyoruz.
3. Elektrik üretiminde birinci kaynak kömür fakat bu kömürün de üçte ikisi ithal.
4. Güneş ve rüzgar varken kömür elektriği daha pahalı.
5. İngiltere'de 142 yıllık kömür dönemi kapandı.
6. Kömürün ardında gizli bir fatura var.
7. 2025'in küresel afet faturası 260 milyar dolar
8. Temiz enerjiye yatırım yapmak 1 dolar harcayıp 4 dolar kazanmaktır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın