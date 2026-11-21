Hiç endişe etme, bu test senin için harika bir milat oldu. İklim finansmanı; düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak ve toplumların iklim krizine uyum sağlaması için gereken büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının ta kendisidir. Bu alandaki adımların ne kadar karlı olduğunu Dünya Bankası'nın şu verisi çok net özetliyor: 1 ABD doları yatırım ortalama 4 dolar fayda sağlayabiliyor. Üstelik Brezilya’daki COP30 zirvesinde, 2035 yılına kadar kamu ve özel kaynaklardan sağlanacak finansmanın yılda en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Yani gezegenin finansal geleceği tam da bu alanda şekilleniyor ve sen bu dönüşümü öğrenmek için mükemmel bir zamandasın!