İklim Dostu Yatırımlar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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Dünyamız değişirken yatırım alışkanlıklarımız da kabuk değiştiriyor. 'İklim Dostu Yatırımlar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?' diyerek yola çıktık; hem cebini hem de gezegeni düşünenler için test hazırladık!
1. ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterleri bir yatırım kararında neyi ifade eder?
2. 'Mavi Yatırımlar' denildiğinde aklımıza sadece yaz turizmi yapan oteller ve sahil tesisleri gelmelidir.
3. "Yeşil Tahvil" (Green Bond) kavramını duymuşsundur. Bu tahvillerin klasik tahvillerden temel farkı nedir?
4. Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlamayı amaçlar.
5. Karbon kredisi piyasası kısaca neyi amaçlar?
6. Yeşil yatırımlarda balıklama atlamamak için ne incelenmelidir?
7. Sürdürülebilir tarım yatırımları, kimyasal gübre kullanımını artırmayı hedefler.
8. "Net Sıfır" hedefi neyi ifade eder?
Tam Bir Yeşil Yatırımcı!
Temel Sağlam, Yola Devam!
Harika Bir Başlangıç Noktası!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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