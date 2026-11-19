Ağır sanayinin iklim değişikliğiyle ilgisi hakkında pek bir bilgin yok aslında. Bu konuda öğrenmen gereken çok şey var yani. Sanayide yenilenebilir enerji nasıl bir rol oynuyor, sera gazı salınımını azaltmak için ne yapmak gerekiyor pek bilmiyorsun. Ama öğrenmek için hiçbir zaman geç değil!