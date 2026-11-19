Ağır Sanayinin Yeşil Dönüşümüne Dair Bilgilerini Test Ediyoruz!
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İklim değişikliğiyle mücadele denilince akla hemen günlük hayatta yapabileceğimiz şeyleri düşünüyoruz. Ama aslında yapılması gereken daha büyük şeyler var. Özellikle sanayi alanında değişim şart. Peki sanayide yeşil dönüşüm nasıl olacak biliyor musun?
1. Demir-çelik sektörünün iklim değişikliğinde neden önemli bir yeri var?
2. Demir-çelik fabrikasında karbon ayak izi nasıl azaltılır?
3. Yeşil hidrojen ağır sanayi dönüşümünde önemli mi?
4. Ağır sanayide karbon emisyonlarını azaltmak yeterli mi?
5. İnşaat demirine talebin artması iklim değişikliğiyle mücadalede nasıl kullanılabilir?
6. Fabrikaların kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması neden önemli?
7. Ağır sanayinin yeşil dönüşümü nasıl hızlandırılabilir?
8. Çelik üretiminde hurda kullanımını artırmak yeşil dönüşüm için yeterli mi?
Sen sanayide yeşil dönüşümü yeni yeni öğreniyorsun!
Sen sanayide yeşil dönüşüm konusunda uzman gibisin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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