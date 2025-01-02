En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları! 2025'in En Güzel, Dualı, Hadisli, Ayetli, Sureli Regaip Kandili Sözleri

Regaip Kandili, mübarek üç ayların ilk kandili. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının en kıymetli gecesi olan Regaip Kandili 2025 yılında 2 Ocak Perşembe günü idrak ediliyor. İslam alemi bu kutlu geceyi ibadetler ve dualar eşliğinde geçiriyor. Regaip Kandili'nde müslümanlar sevdiklerinin mübarek gecesini kıymetli dualar ve en güzel sözlerle kutluyor. Sizler için en güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarını derledik.

İşte, en anlamlı, hayırlı, dualı, resimli ve ayetli Regaip Kandili 2025 mesajları