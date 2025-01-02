onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Blog
İnanç
En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları! 2025'in En Güzel, Dualı, Hadisli, Ayetli, Sureli Regaip Kandili Sözleri

En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları! 2025'in En Güzel, Dualı, Hadisli, Ayetli, Sureli Regaip Kandili Sözleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 13:08

Regaip Kandili, mübarek üç ayların ilk kandili. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının en kıymetli gecesi olan Regaip Kandili 2025 yılında 2 Ocak Perşembe günü idrak ediliyor. İslam alemi bu kutlu geceyi ibadetler ve dualar eşliğinde geçiriyor. Regaip Kandili'nde müslümanlar sevdiklerinin mübarek gecesini kıymetli dualar ve en güzel sözlerle kutluyor. Sizler için en güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarını derledik. 

İşte, en anlamlı, hayırlı, dualı, resimli ve ayetli Regaip Kandili 2025 mesajları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Regaip Kandili Anlamı ve Önemi Nedir?

Regaip Kandili Anlamı ve Önemi Nedir?

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen 2025 yılının ilk kandili Regaip Kandili bu geceye, 2 Ocak tarihine tekabül ediyor. 

Regaip kelimesi sözlükteki anlamı ile 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' demektir. Regaip, hadis ve fıkıhlarda 'bol sevap, faziletli amel ve mükafat' anlamlarında kullanılır. 

Regaip Kandili, 'rahmet, bolluk ve bereket gecesidir'

Regaip Kandili Gecesinin Fazileti

Regaip Kandili Gecesinin Fazileti

Regaip gecesinde dua etmek, istiğfarda bulunmak ve tövbe etmek din alimleri tarafından genel olarak kabul görmüştür. Bu gecede ibadet etmek çok kıymetlidir. 

Resulluah'ın ümmeti için ettiği dua: 

'Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.' 

Regaip Gecesinde ibadet etmenin, tövbe ve dua ederek Allah'a sığınmanın önemi Müslümanlara şu ifadelerle aktarılmıştır: 

'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.'

Regaip Kandili Mesajları

Regaip Kandili Mesajları

  • Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

  • Regaip kandili mesajları  Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Anlamlı Regaip Kandili Mesajları

Anlamlı Regaip Kandili Mesajları

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz hayırlı olsun!

  • Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Regaip Kandilinizi kutlarım.

Hadisli ve Dualı Regaip Kandili Mesajları

Hadisli ve Dualı Regaip Kandili Mesajları

  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbinin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun.

  • Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En Güzel Regaip Kandili Sözleri

En Güzel Regaip Kandili Sözleri

  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller Semaya kalkıp yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Regaip Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

  • Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Ya Rab! Bizi doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

Dualı Regaip Kandili Sözleri

Dualı Regaip Kandili Sözleri

  • Resulullah (S.A.V.) şöyle buyuruyor; 'Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddedilmez; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.' Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, Sen yollarımızı hayır eyle. Meleklerin duası daima üzerinde olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

  • Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip Kandilin mübarek olsun.

Paylaşılacak Regaip Kandili Sözleri

Paylaşılacak Regaip Kandili Sözleri

  • Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

  • Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız Rabbinin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

  • Bir kandile daha ulaşmanın sevinci ve huzuru ile iman gecesinde sevap bereketinden tüm Müslüman kardeşlerimin yararlanmasını Allah'tan niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller.

Regaip Kandili Duaları ve Mesajları 2025

Regaip Kandili Duaları ve Mesajları 2025

  • Regaip, istemek demek: O halde bağışlanmak isteriz ya Rab. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun

  • Üç Aylar: Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir. Recep şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recep’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Küsleri Barıştıracak Regaip Kandili Sözleri

Küsleri Barıştıracak Regaip Kandili Sözleri

  • Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  • Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En Güzel Regaip Kandili Mesajları

En Güzel Regaip Kandili Mesajları

  • Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Dualarla Regaip Kandili Dilekleri

Dualarla Regaip Kandili Dilekleri

  • Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

  • Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

  • Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun!

Resimli Regaip Kandili Mesajları

Resimli Regaip Kandili Mesajları
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın