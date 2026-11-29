Açıkalın, paylaşımında Gaffur karakterini sömüren 'sarı bir yılan' olduğunu söyledi. İsim vermeden yazdığı sözlerde dizinin popüler olduğu dönemi anlattı: 'Sayemde dizi ortalığı sallarken, o sarı yılan bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu.'

Yıllardır 'Neden o diziden ayrıldın?' diye soran izleyicilere içinde kalmasın diye bunu paylaşmak istediğini de ekledi. Açıkalın'ın 'sarı yılan' benzetmesiyle kimi kastettiği belirtilmedi.