Avrupa Yakası İtirafı: "Bana Kapıcı Muamelesi Yapıyordu" Diyen Peker Açıkalın'ın Aldığı Ücret Şoke Etti!
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Avrupa Yakası'nda Gaffur karakterini canlandıran Peker Açıkalın, bir yılan fotoğrafı paylaşarak dizi yıllarına döndü. Dizinin büyük ilgi gördüğü dönemde kendisine kapıcı muamelesi yapıldığını söyleyen Açıkalın, ücretine ilişkin rakamlar da verdi. Açıkalın, 'sarı yılan' diye anıp kimin kastedildiğini açıklık getirmedi.
Peker Açıkalın, Avrupa Yakası'nda canlandırdığı kapıcı Gaffur ile hatırlardan silinmeyen isimlerden biri oldu.
Açıkalın, paylaşımına bir yılan fotoğrafı ekleyerek Gaffur yıllarında yaşadıklarını anlattı.
Açıkalın, haftada 90 bin TL alan "sarı yılan"a karşılık kendisine 1.250 TL verildiğini söyledi.
Televizyonun bittiği söylenirken Peker Açıkalın, "sarı ve çıngıraklı yılanları" suçladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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