Aurora, Latince şafak anlamına gelen bir isimdir ve yeni başlangıçlara duyduğun ilgiyi temsil eder. Bir şeyler ters gittiğinde herkes geçmişte takılı kalırken sen yarının nasıl daha iyi olabileceğini düşünürdün. Yeni bir yöntem denemekten korkmaz, çevrendekilere umut verirdin. Bazen iyimserliğin yüzünden işlerin ne kadar zor olduğunu küçümseyebilirsin; ama karamsarlığa kapılmış bir topluluğa yeniden cesaret vermek de az iş değil. Senin olduğun yerde her sabah yeni bir ihtimal gibi görünür.