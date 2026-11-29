Antik Çağda Yaşasaydın Sana Hangi İsim Verilirdi?
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Ateşin yeni keşfedildiği, gökyüzünün bir sır, her izin bir hikâye olduğu çağlarda yaşasaydın nasıl biri olurdun ve sana ne isim verilirdi? Seçimlerini yap, eski dillerden ilham alan ismini ve tarih öncesi lakabını keşfet!
Hazırsan başla!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Sana verilecek ismin havası nasıl olsun?
3. Sen bir toplulukta hangi rolü üstlenirsin?
4. Bir atın olduğunu düşün, hangisi gibi görünürdü?
5. En çok hangi manzara seni büyüler?
6. Sürüne eşlik etmesini isteyeceğin hayvan hangisi?
7. Biraz da kişiliğinle ilgili sorularla devam edelim: senin hangi özelliğin daha güçlüdür?
8. Peki şu sıfatlardan hangisi, senin isminin önüne gelse, seni daha iyi tanımlayabileceğine inanıyorsun?
Aodh
Aster
Alp
Sophia
Silva
Luna
Petra
Aurora
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