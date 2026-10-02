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Seçtiğin Tarot Kartına Göre Sevgilin Sana Sadık mı?

Seçtiğin Tarot Kartına Göre Sevgilin Sana Sadık mı?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
02.10.2026 - 13:50
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Bazen bir ilişkide her şey yolunda görünür ama insanın içinde açıklayamadığı küçük bir his belirir: “Acaba gerçekten sadece bana mı ait?” Belki ortada hiçbir kanıt yoktur, belki sevgilin sana karşı her zamanki gibi davranıyordur ama yine de bazı geceler zihninin bir köşesinde aynı soru dönüp duruyordur.

Şimdi mantığı bir kenara bırak ve sadece içgüdüne güven. Aşağıdaki altı tarot kartına bak ve ilk gördüğün anda seni içine çeken kartı seç. Kartın anlamı, sevgilinin davranışlarından çok ilişkinizdeki görünmeyen enerjiyi ve senin sezgilerinin sana ne anlatmaya çalıştığını yorumlayacak.

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Bu altı tarot kartından hangisi dikkatini çekti?

“Sana Söylenmeyen Bir Şey Var mı?”

The Moon kartını seçtiysen, senin ilişkilerde en çok dikkat ettiğin şey söylenenlerden ziyade söylenmeyenler. Bir insan sana “iyiyim” dediğinde gerçekten iyi olup olmadığını, “sadece arkadaşım” dediğinde aralarında başka bir şey olup olmadığını, gözlerinin bir saniyeliğine başka yere kaymasından bile anlamaya çalışabilirsin. Bu yüzden senin için sadakat yalnızca fiziksel olarak başkasına yönelmemek değil; zihinsel ve duygusal olarak da ilişkinin sınırlarını korumak.

Bu kartın enerjisi doğrudan “ihanet var” demiyor. Aksine, belirsizliğin seni yorduğunu söylüyor. Belki sevgilinin yaptığı büyük bir şey yok ama bazı davranışları sende soru işareti bırakıyor olabilir. Telefonunu ters çevirmesi, bazı konuşmaları geçiştirmesi, eskisi kadar merak göstermemesi ya da sana anlatmadığı küçük detaylar... Bunların her biri tek başına hiçbir şey ifade etmeyebilir. Fakat senin zihnin boşlukları doldurmaya başladığında, küçük bir gölge bile kocaman görünebilir.

Bir gece odanın karanlığında yalnız kaldığını ve ilişkinizin bütün anılarını tek tek düşündüğünü hayal et. Hangi anı tekrar tekrar zihnine getiriyorsun? İşte The Moon tam olarak oraya ışık tutuyor. Belki asıl cevap sevgilinin ne yaptığı değil, senin neden bazı şeyleri sürekli sorgulamak zorunda hissettiğin. İçindeki huzursuzluk gerçek bir işaretten kaynaklanıyor da olabilir, geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığının bugünkü ilişkine düşen gölgesi de. Bu kart sana önce korkularını değil, sezgilerini sakin bir zihinle dinlemeni söylüyor.

“Kalbi Şu Anda Kiminle?”

The Lovers kartını seçtiysen, senin için aşk basit bir “ilişkimiz var” cümlesinden çok daha fazlası. Sen iki insanın birbirini her gün yeniden seçmesine inanıyorsun. Bu nedenle sevgilinin sana sadık olup olmadığını anlamanın yolu yalnızca başkasına bakıp bakmadığı değil; seni hayatında gerçekten seçip seçmediği. Çünkü senin gözünde insanın yanında biri varken bile kalbinin başka bir yerde olması da sadakatsizlik sayılabilir.

Bu kart güçlü bir bağa işaret ederken aynı zamanda seçim temasını taşır. İlişkinizde bir dönem “acaba benden uzaklaşıyor mu?” diye düşündüğün anlar olmuş olabilir. Fakat The Lovers sana başka bir soru soruyor: Sevgilin zor olanı seçtiğinde, kolay olanı değil seni tercih ediyor mu? Tartışmalarda kaçmak yerine konuşuyor mu? Başkalarının ilgisi hoşuna gitse bile sınırlarını koruyor mu? Sana sadece romantik anlarda değil, ilişkinin zor taraflarında da sahip çıkıyor mu?

Şimdi gözlerini kapatıp sevgilinin kalabalık bir ortamda olduğunu düşün. Etrafında onlarca insan var. Kahkahalar, bakışlar, mesajlar, ihtimaller... Ama günün sonunda telefonu eline aldığında kime yazmak istiyor? Kime gününü anlatmak, kimin sesini duymak, kimin yanında kendisi olmak istiyor? The Lovers kartı sana sadakati böyle düşündürüyor. Buradaki mesele yalnızca “başka biri var mı?” değil; “Beni seçmeye devam ediyor mu?” sorusu. Ve bazen bir ilişkinin gerçek cevabı tam olarak burada saklıdır.

“Senden Sakladığı Bir Şey Olabilir mi?”

Seven of Swords'u seçtiysen, bu testteki en dikkat çekici kartlardan birini seçtin. Bu kart gizlilik, kaçamak davranışlar, saklanan düşünceler ve açıkça konuşulmayan meseleler ile ilişkilendirilir. Fakat bu, otomatik olarak sevgilinin seni aldattığı anlamına gelmez. Bazen bir insanın sakladığı şey başka biri değil; kendi korkusu, söylemeye cesaret edemediği bir düşüncesi ya da ilişkiyle ilgili kafasındaki karışıklık olabilir.

Yine de bu kartın sende uyandırdığı his önemli. Çünkü sen muhtemelen ilişkide “Bana her şeyi anlatmak zorunda değilsin ama benden bilerek bir şey saklama” diyen taraftasın. Sevgilinin davranışlarındaki küçük değişimleri fark ediyorsun. Eskiden açıkça anlattığı şeyleri artık geçiştirmesi, bazı sorularına gereğinden fazla savunmacı cevaplar vermesi veya “bunu neden merak ediyorsun?” diyerek konuyu sana çevirmesi seni düşündürüyor olabilir.

Bir koridorda yürüdüğünü ve önünde iki kapı olduğunu hayal et. Birinin üzerinde “Gerçek”, diğerinin üzerinde “Tahmin” yazıyor. Seven of Swords sana hangisini açman gerektiğini söylemiyor; sadece yanlış kapıyı korkularınla açmaman gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bazen insan şüphe etmeye başladığında, kanıt aramak yerine kendi korkularını kanıt gibi görmeye başlar. Eğer gerçekten seni rahatsız eden bir şey varsa, cevabı zihninde büyütmek yerine açık bir konuşmada aramak en sağlıklısı. Bu kartın asıl mesajı belki de sevgilinin sadakatinden önce ilişkinizdeki açıklığın ne durumda olduğunu sorgulamak.

“Sen Zaten Bir Şeyleri Hissediyorsun...”

The High Priestess'i seçenler genellikle ilişkilerde söylenen cümlelerden çok enerjiye, bakışlara ve küçük değişimleredikkat eder. Sen birinin sana “hiçbir şey yok” demesiyle hemen rahatlayan biri olmayabilirsin. Çünkü bazen kelimelerin arkasındaki sessizliği de duyarsın. Bir bakışın eskisi kadar sıcak olmaması, bir mesajın tonunun değişmesi veya bir insanın yanında farklı davranması senin için fazlasıyla şey anlatabilir.

Ama bu kartın çok önemli bir tarafı daha var: Sezgi ile korku aynı şey değildir. Bazen içimizdeki ses gerçekten bir şeylerin değiştiğini fark eder. Bazen de geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıkları, bugün tamamen farklı bir insanın davranışlarını tehdit gibi algılamamıza neden olur. High Priestess sana hemen hüküm vermek yerine biraz geri çekilip gözlem yapmayı öneren bir enerji taşıyor.

Şimdi sevgilinin yüzüne baktığını ve hiçbir şey sormadan sadece gözlerini izlediğini hayal et. İçinden ilk geçen cümle ne olurdu? “Ona güveniyorum” mu, yoksa “Bir şey değişti” mi? Belki bu testin gerçek sonucu tam da o ilk cümlede saklıdır. Ancak unutma: sezgi bir pusula olabilir, kanıt değildir. Hissettiğin şeyi küçümseme ama yalnızca hissettiğin için bir gerçeğin var olduğuna da karar verme. Bazen insanın kendi içindeki sessizliği dinlemesi, karşısındaki insanı sorgulamaktan çok daha fazla şey anlatır.

“Aranızdaki Bağ Hala Çok Güçlü”

Two of Cups'ı seçtiysen, senin sonucunda sadakat temasından çok karşılıklılık ve duygusal bağ öne çıkıyor. Bu kart iki insanın birbirine yalnızca romantik olarak değil, duygusal olarak da yönelmesini temsil eder. İlişkide senin için en önemli şeylerden biri “Ben seni seçiyorum, sen de beni seçiyor musun?” sorusunun cevabı.

Sevgilinin sana olan ilgisinin yalnızca fiziksel ya da alışkanlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyor olabilirsin. Çünkü sen, bir insanın yanında olmasının tek başına yeterli olmadığını düşünüyorsun. Senin için gerçek sadakat; zor bir gün geçirdiğinde yanında olmak, başarılarını kıskanmamak, başkalarının ilgisi karşısında sınırını bilmek, özel anlarını başka biriyle paylaşmak yerine partnerine dönmek ve ilişkinin duygusal alanını korumak.

Bir masada karşılıklı oturduğunuzu düşün. Önünüzde iki kadeh var. Birinde geçmişiniz, diğerinde geleceğiniz duruyor. Aranızda söylenmemiş yüzlerce cümle... Two of Cups'ın sana sorduğu şey şu: “Bu iki insan hâlâ birbirine aynı yerden bakıyor mu?” Eğer ilişkinizde sevgi, açıklık, merak ve karşılıklı emek devam ediyorsa, bu kart sana bağınızın önemli olduğunu hatırlatıyor. Ama aşkın güçlü olması, ilişkide hiç konuşulmamış sorunların olmadığı anlamına da gelmez. Bazen en sadık ilişkiler bile birbirine yeniden nasıl bağlanacağını öğrenmek zorunda kalır.

“Aranızdaki Çekim Kadar Tehlikeli Bir Merak da Var”

The Devil kartını seçtiysen, ilişkinde sıradan bir bağdan çok yoğun çekim, tutku, kıskançlık ve zaman zaman kontrol etme isteği öne çıkıyor olabilir. Sen sevdiğinde kolay kolay “neyse” diyemeyen birisin. Birini hayatına aldığında onunla güçlü bir bağ kurmak istiyorsun. Bu yüzden sevgilinin başka biriyle yakınlaşması fikri sende yalnızca kıskançlık değil, “Benim yerime biri geçebilir mi?” korkusunu da tetikleyebilir.

Bu kart aynı zamanda ilişkinin içinde bazı bağımlılıkların oluşabileceğini düşündüren sembolik bir enerji taşır. Sürekli mesaj beklemek, çevrimiçi olup olmadığını kontrol etmek, sosyal medyada kimi takip ettiğine bakmak, eski ilişkilerini merak etmek, bir tartışmadan sonra saatlerce “Şimdi ne yapıyor?” diye düşünmek... Bunların hepsi zamanla insanın kendi huzurunu ilişkinin davranışlarına bağlamasına neden olabilir. Sadakat ararken kendini kaybetmemeye dikkat etmen gereken yer tam da burası.

Şimdi büyük ve karanlık bir aynanın karşısında durduğunu hayal et. Aynada sevgilini değil, kendi korkularınıgörüyorsun. Seni en çok ne korkutuyor? Onu kaybetmek mi, aldatılmak mı, yeterince sevilmemek mi, yoksa bir gün senden daha çekici veya daha ilginç birinin ortaya çıkması mı? The Devil'ın en çarpıcı mesajı burada ortaya çıkıyor: Bazen insan karşısındakinin sadakatini kontrol etmeye çalışırken, kendi zihninin esiri olabilir. Gerçek güven, karşındaki insanı her an kontrol edebilmek değil; hem onun seçimlerine hem de kendi değerine güvenebilmektir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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