Seçtiğin Tarot Kartına Göre Sevgilin Sana Sadık mı?
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Bazen bir ilişkide her şey yolunda görünür ama insanın içinde açıklayamadığı küçük bir his belirir: “Acaba gerçekten sadece bana mı ait?” Belki ortada hiçbir kanıt yoktur, belki sevgilin sana karşı her zamanki gibi davranıyordur ama yine de bazı geceler zihninin bir köşesinde aynı soru dönüp duruyordur.
Şimdi mantığı bir kenara bırak ve sadece içgüdüne güven. Aşağıdaki altı tarot kartına bak ve ilk gördüğün anda seni içine çeken kartı seç. Kartın anlamı, sevgilinin davranışlarından çok ilişkinizdeki görünmeyen enerjiyi ve senin sezgilerinin sana ne anlatmaya çalıştığını yorumlayacak.
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Bu altı tarot kartından hangisi dikkatini çekti?
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“Sana Söylenmeyen Bir Şey Var mı?”
“Kalbi Şu Anda Kiminle?”
“Senden Sakladığı Bir Şey Olabilir mi?”
“Sen Zaten Bir Şeyleri Hissediyorsun...”
“Aranızdaki Bağ Hala Çok Güçlü”
“Aranızdaki Çekim Kadar Tehlikeli Bir Merak da Var”
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