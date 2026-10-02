Seçtiğin Tarot Kartına Göre Sevgilin Sana Sadık mı?

The Moon kartını seçtiysen, senin ilişkilerde en çok dikkat ettiğin şey söylenenlerden ziyade söylenmeyenler. Bir insan sana “iyiyim” dediğinde gerçekten iyi olup olmadığını, “sadece arkadaşım” dediğinde aralarında başka bir şey olup olmadığını, gözlerinin bir saniyeliğine başka yere kaymasından bile anlamaya çalışabilirsin. Bu yüzden senin için sadakat yalnızca fiziksel olarak başkasına yönelmemek değil; zihinsel ve duygusal olarak da ilişkinin sınırlarını korumak.

Bu kartın enerjisi doğrudan “ihanet var” demiyor. Aksine, belirsizliğin seni yorduğunu söylüyor. Belki sevgilinin yaptığı büyük bir şey yok ama bazı davranışları sende soru işareti bırakıyor olabilir. Telefonunu ters çevirmesi, bazı konuşmaları geçiştirmesi, eskisi kadar merak göstermemesi ya da sana anlatmadığı küçük detaylar... Bunların her biri tek başına hiçbir şey ifade etmeyebilir. Fakat senin zihnin boşlukları doldurmaya başladığında, küçük bir gölge bile kocaman görünebilir.

Bir gece odanın karanlığında yalnız kaldığını ve ilişkinizin bütün anılarını tek tek düşündüğünü hayal et. Hangi anı tekrar tekrar zihnine getiriyorsun? İşte The Moon tam olarak oraya ışık tutuyor. Belki asıl cevap sevgilinin ne yaptığı değil, senin neden bazı şeyleri sürekli sorgulamak zorunda hissettiğin. İçindeki huzursuzluk gerçek bir işaretten kaynaklanıyor da olabilir, geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığının bugünkü ilişkine düşen gölgesi de. Bu kart sana önce korkularını değil, sezgilerini sakin bir zihinle dinlemeni söylüyor.