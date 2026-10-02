Kısacık Yayın Gecenin Sürprizi Oldu: Yeraltı'nın Ön İzlemesi Reyting Tablosunda Dev Dizileri Geride Bıraktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeraltı, hapisten çıkan Haydar Ali'nin sevdiği kadını yakın müttefikiyle evli bulmasını anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeraltı'nın ön izlemesi AB'de ikinci, ABC1'de üçüncü, total'de beşinci sırada yer aldı.
Yeraltı'nın ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de NOW'da başlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın