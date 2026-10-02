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Kısacık Yayın Gecenin Sürprizi Oldu: Yeraltı'nın Ön İzlemesi Reyting Tablosunda Dev Dizileri Geride Bıraktı!

Kısacık Yayın Gecenin Sürprizi Oldu: Yeraltı'nın Ön İzlemesi Reyting Tablosunda Dev Dizileri Geride Bıraktı!

Reyting Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 14:20
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Yeraltı henüz ikinci sezonuna başlamadan reyting tablosunda adından söz ettirdi. NOW ekranındaki kısacık ön izleme, tam bölümle yarışan pek çok dizinin önüne geçti. Peki hangi kategoride kaçıncı sıraya yerleşti?

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Yeraltı, hapisten çıkan Haydar Ali'nin sevdiği kadını yakın müttefikiyle evli bulmasını anlatıyor.

Yeraltı, hapisten çıkan Haydar Ali'nin sevdiği kadını yakın müttefikiyle evli bulmasını anlatıyor.

Yeraltı, 28 Ocak'ta NOW ekranında başladı ve 16 bölümlük ilk sezonunu 20 Mayıs'ta tamamladı. Hikâyenin merkezinde ailesinin katilini öldürüp hapse giren Haydar Ali var. Üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda sevdiği kadının, yeraltı dünyasındaki en yakın müttefikiyle evlendiğini öğreniyor. Murat Öztürk'ün yönettiği dizide Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrolleri paylaşıyor. Final ile yeni sezon arasında yaklaşık dört buçuk aylık bir bekleyiş yaşandı.

Yeraltı'nın ön izlemesi AB'de ikinci, ABC1'de üçüncü, total'de beşinci sırada yer aldı.

Yeraltı'nın ön izlemesi AB'de ikinci, ABC1'de üçüncü, total'de beşinci sırada yer aldı.

Rakamlara bakınca ortaya çıkan tablo gerçekten dikkat çekici. Ön izleme AB grubunda 3,99 reytingle ikinci oldu ve önünde yalnızca Güneşin Doğduğu Yer vardı. ABC1'de 4,41 ile üçüncü sıraya yerleşti, Güneşin Doğduğu Yer ile Sevdiğim Sensin'in ardından geldi. Total'de ise 3,89'luk reytingle ilk beşe girdi. Gecenin rekabeti de hafif değildi: total listede Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Halef: Köklerin Çağrısı ilk üçü paylaştı. Kısacık bir yayının tam bölümlü dizilerle aynı listede bu kadar yukarı çıkması, izleyicinin Yeraltı merakını net biçimde ortaya koydu.

Yeraltı'nın ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de NOW'da başlıyor.

Yeraltı'nın ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de NOW'da başlıyor.

Asıl sınav 7 Ekim'deki sezon açılışında verilecek. Yeni sezon kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer de katıldı. Şükran Ovalı, Bozo'nun geçmişinden gelen eski sevgiliyi canlandırıyor. Yeni sezonun ikinci fragmanı Bozo'nun geçmişini açığa çıkarmış, afişi de sosyal medyada konuşulmuştu. Ön izlemenin yarattığı merakla Yeraltı, Çarşamba akşamı ekran başındakilerin karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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