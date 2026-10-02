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Listede 3 Türk Var: İkinci El Sitesi Kuran Türk, Almanya'nın En Zenginleri Listesine Girdi

Listede 3 Türk Var: İkinci El Sitesi Kuran Türk, Almanya'nın En Zenginleri Listesine Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 14:26 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 14:34
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Manager Magazin'in her yıl hazırladığı Almanya'nın en zengin 500 kişi, aile ve şirket listesi 2026 için açıklandı ve listede üç Türk dikkat çekiyor. Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ile Uğur Şahin ve Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç, Almanya'nın en varlıklı isimleri arasına girdi.

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Aşıyla dünyaya adını duyuran Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 3,8 milyar euroluk servetle listenin 71'inci sırasında.

Aşıyla dünyaya adını duyuran Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 3,8 milyar euroluk servetle listenin 71'inci sırasında.

Koronavirüs salgını döneminde geliştirdikleri aşıyla küresel çapta ün kazanan Türeci ve Şahin çifti, ortak servetleriyle 71'inci sıraya yerleşti. Manager Magazin'e göre çiftin serveti 3 milyar 800 milyon euro.

Rakam, geçen yılki listeye göre azaldığını işaret ediyor çünkü çift 2025'te 4 milyar euroyla listede yer almıştı, yani servet bir yılda yaklaşık 200 milyon euro aşağı indi. Öte yandan Türeci ve Şahin'in bu yıl BioNTech'i devredip Arife adını verdikleri yeni bir şirket kurma kararı aldığı belirtildi.

Berlin merkezli Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç, iş ortağı Christian Bertermann'la birlikte 200'üncü sırada.

Berlin merkezli Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç, iş ortağı Christian Bertermann'la birlikte 200'üncü sırada.

Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç, listeye 1,2 milyar euroluk servetle girdi. Servet, iş ortağı Christian Bertermann'la ortak hesaplandı ve ikili 200'üncü sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde ise Türk isimlerle aradaki fark büyük. Boehringer Ingelheim'ın sahibi Boehringer ailesi 66,7 milyar euroyla birinci, Lidl'in sahibi Dieter Schwarz 53,7 milyar euroyla ikinci, Merck ailesi 50,7 milyar euroyla üçüncü sırada. BMW'nin hissedarları Susanne Klatten ile Stefan Quandt dördüncü, 29 milyar euroluk servetle Aldi'nin sahibi Albrecht ve Heister aileleri beşinci. Üç Türk'ün toplam serveti ise 5 milyar euroyu aşıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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