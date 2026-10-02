Listede 3 Türk Var: İkinci El Sitesi Kuran Türk, Almanya'nın En Zenginleri Listesine Girdi
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Manager Magazin'in her yıl hazırladığı Almanya'nın en zengin 500 kişi, aile ve şirket listesi 2026 için açıklandı ve listede üç Türk dikkat çekiyor. Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ile Uğur Şahin ve Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç, Almanya'nın en varlıklı isimleri arasına girdi.
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Aşıyla dünyaya adını duyuran Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 3,8 milyar euroluk servetle listenin 71'inci sırasında.
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Berlin merkezli Auto1'in kurucu ortağı Hakan Koç, iş ortağı Christian Bertermann'la birlikte 200'üncü sırada.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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