Listede 3 Türk Var: İkinci El Sitesi Kuran Türk, Almanya'nın En Zenginleri Listesine Girdi

Koronavirüs salgını döneminde geliştirdikleri aşıyla küresel çapta ün kazanan Türeci ve Şahin çifti, ortak servetleriyle 71'inci sıraya yerleşti. Manager Magazin'e göre çiftin serveti 3 milyar 800 milyon euro.

Rakam, geçen yılki listeye göre azaldığını işaret ediyor çünkü çift 2025'te 4 milyar euroyla listede yer almıştı, yani servet bir yılda yaklaşık 200 milyon euro aşağı indi. Öte yandan Türeci ve Şahin'in bu yıl BioNTech'i devredip Arife adını verdikleri yeni bir şirket kurma kararı aldığı belirtildi.