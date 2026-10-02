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Dram Sevmiyor, Herkesi Dinliyorlar: En Cana Yakın 5 Burç Belli Oldu

Dram Sevmiyor, Herkesi Dinliyorlar: En Cana Yakın 5 Burç Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:56
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Bazı insanların yanında insan kendini hemen rahat hisseder; ne söyleyeceğini tartmak, karşısındakinin alınıp alınmayacağını düşünmek zorunda kalmaz. Ortamı germeyen, anlatılanı gerçekten dinleyen ve kusurlarıyla barışık olan bu insanlar gönülleri de kolayca kazanır. Astrolojiye göre bu cana yakınlık bazı burçlarda çok daha belirgin. Listenin başında maceraperestliğiyle bilinen bir burç yer alırken, son sıradaki isim için kimileri 'aslında en tatlısı o' diyor.

Kaynak: YourTango

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1. Yay burcu: Kötü giden her şeyi bir maceraya çeviriyor

1. Yay burcu: Kötü giden her şeyi bir maceraya çeviriyor

22 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında doğan Yaylar için gereksiz dram ve tartışma, en son isteyecekleri şey. Şikâyet etmek yerine olayları akışına bırakmayı, bir sorun çıktığında da hemen çözüm aramayı tercih ediyorlar.

Onları bu kadar sevimli yapan şey, kötü giden bir durumu bile başka bir açıdan görebilmeleri. Bir Yay, gideceği şehrin son otobüsünü kaçırdığında pek hayıflanmaz; bunu bulunduğu şehirde bir gece daha geçirme fırsatı olarak görür. Bu iyimserlik kısa sürede çevresindekilere de bulaşıyor.

2. Terazi burcu: Çevresindeki herkesin en büyük destekçisi

2. Terazi burcu: Çevresindeki herkesin en büyük destekçisi

23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler neredeyse herkesin iyi tarafını görebiliyor. Arkadaşlarını cesaretlendiren, onların başarılarını kendi başarısıymış gibi kutlayan türden insanlar. Bizi destekleyen birinin yanında olmak istememiz de bu yüzden çok doğal.

Teraziler kavgayı başlatan taraf olmaktan da hiç hoşlanmaz. Ortamda herkesin anlaşmasını, havanın huzurlu kalmasını isterler. Karşılarındakinin bakış açısını anlamaya çalışmaları ve güçlü empatileri, onları hem dost hem de iş arkadaşı olarak aranan biri yapıyor.

3. Kova burcu: Kimseyi ilk bakışta yargılamıyor

3. Kova burcu: Kimseyi ilk bakışta yargılamıyor

20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar herkesi sever, herkes de onları. Tanıştıkları biri hakkında hemen hüküm vermezler; karşılarındaki kişi ne kadar sıra dışı ya da farklı olursa olsun, onu olduğu gibi kabul ederler.

İnsanlara duydukları ilgi de gerçek. Kovalar en çekingen kişiyi bile kabuğundan çıkaracak soruları sormayı iyi bilir. Sohbet ettikleri kişide mutlaka merak uyandıran bir taraf bulurlar; bu da karşılarındakinin dinlendiğini ve önemsendiğini hissetmesini sağlar.

4. İkizler burcu: Dinlemeyi en az konuşmak kadar iyi biliyor

4. İkizler burcu: Dinlemeyi en az konuşmak kadar iyi biliyor

21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler genelde konuşkanlıklarıyla anılır ama onları cana yakın yapan asıl şey iyi birer dinleyici olmaları. Üstelik dinlemekle de kalmıyorlar; bir arkadaşları zor bir dönemden geçtiğini anlattığında ona yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Göz teması kurmayı, karşısındaki komik bir şey söylediğinde içtenlikle gülmeyi ve samimi iltifatlar etmeyi iyi bilirler. Bunu yapmacık bir tavırla değil, insanlardaki iyi tarafı bulma becerileri sayesinde yapıyorlar.

5. Balık burcu: Kimilerine göre listenin asıl sahibi

5. Balık burcu: Kimilerine göre listenin asıl sahibi

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balıklar, bazılarına göre burçların en cana yakını. Dost canlısı ve nazik olan Balıklar, arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirmeye bayılıyor.

İnsanların kendilerine içini dökmesinden hoşlanırlar, ikinci şans vermekten de çekinmezler. Anlayışlarını ve şefkatlerini bazen sözleriyle, bazen davranışlarıyla, bazen de sanatla gösterirler. Sevdikleri insanlar yanlarında olduğu sürece nerede olurlarsa olsunlar keyif almayı biliyorlar.

Elbette bu tür sıralamalar eğlence amaçlı; cana yakınlık burçtan çok kişinin kendisiyle ilgili.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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