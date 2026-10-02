Dram Sevmiyor, Herkesi Dinliyorlar: En Cana Yakın 5 Burç Belli Oldu
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Bazı insanların yanında insan kendini hemen rahat hisseder; ne söyleyeceğini tartmak, karşısındakinin alınıp alınmayacağını düşünmek zorunda kalmaz. Ortamı germeyen, anlatılanı gerçekten dinleyen ve kusurlarıyla barışık olan bu insanlar gönülleri de kolayca kazanır. Astrolojiye göre bu cana yakınlık bazı burçlarda çok daha belirgin. Listenin başında maceraperestliğiyle bilinen bir burç yer alırken, son sıradaki isim için kimileri 'aslında en tatlısı o' diyor.
Kaynak: YourTango
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1. Yay burcu: Kötü giden her şeyi bir maceraya çeviriyor
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2. Terazi burcu: Çevresindeki herkesin en büyük destekçisi
3. Kova burcu: Kimseyi ilk bakışta yargılamıyor
4. İkizler burcu: Dinlemeyi en az konuşmak kadar iyi biliyor
5. Balık burcu: Kimilerine göre listenin asıl sahibi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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