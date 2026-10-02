Dram Sevmiyor, Herkesi Dinliyorlar: En Cana Yakın 5 Burç Belli Oldu

22 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında doğan Yaylar için gereksiz dram ve tartışma, en son isteyecekleri şey. Şikâyet etmek yerine olayları akışına bırakmayı, bir sorun çıktığında da hemen çözüm aramayı tercih ediyorlar.

Onları bu kadar sevimli yapan şey, kötü giden bir durumu bile başka bir açıdan görebilmeleri. Bir Yay, gideceği şehrin son otobüsünü kaçırdığında pek hayıflanmaz; bunu bulunduğu şehirde bir gece daha geçirme fırsatı olarak görür. Bu iyimserlik kısa sürede çevresindekilere de bulaşıyor.