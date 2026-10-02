Fatih Altaylı'dan Hacıosmanoğlu İddiası: Bir Hafta İçinde İstifa Edecek

Altaylı'nın paylaştığı ifadelere göre federasyonun kurucu yöneticilerinden biri, Hacıosmanoğlu için 'O koltukta hiçbirimizin beklemediği kadar uzun bir süre oturmayı başardı. Ama artık sonuna geldi. Bunu kendi de biliyor ve kabul etti' dedi. Aynı isim, Hacıosmanoğlu'nun federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğinin sözünü verdiğini ve haftaya görevde olmayacağını aktardı. Altaylı, kaynağının adını açıklamadı.

Kaynağın anlattıklarına göre Hacıosmanoğlu istifa etmezse yönetim kurulundan altı üye istifa ederek yönetimi düşürecek. Yani iddiaya göre başkanın önünde iki yol var: ya kendi kararıyla gitmek ya da yönetimin dağılmasını beklemek. Bu çıkış yolunun doğruluğu da şimdilik yalnızca Altaylı'nın aktarımına dayanıyor.