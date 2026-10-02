Fatih Altaylı'dan Hacıosmanoğlu İddiası: Bir Hafta İçinde İstifa Edecek
Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevi bırakmaya hazırlandığını öne sürdü. Altaylı'nın aktardığına göre federasyonun kurucu yöneticilerinden biri, Hacıosmanoğlu'nun yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceği sözünü verdiğini söyledi. İddia, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ve hakem Yasin Kol'un gözaltına alındığı, milli takımın Uluslar Ligi'nde önce Fransa'ya, ardından İtalya'ya yenildiği bir haftanın sonunda geldi. Bursa'daki İtalya maçında tribünlerden federasyon yönetimine istifa çağrısı yapılmıştı. Altaylı'nın ismini vermediği kaynağın sözleri doğrulanmış değil; TFF'den ve Hacıosmanoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi.
Kurucu yönetici, Hacıosmanoğlu'nun bir hafta içinde yönetim kuruluna istifa edeceğini söyledi
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