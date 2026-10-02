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Fatih Altaylı'dan Hacıosmanoğlu İddiası: Bir Hafta İçinde İstifa Edecek

Fatih Altaylı'dan Hacıosmanoğlu İddiası: Bir Hafta İçinde İstifa Edecek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 15:32
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Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevi bırakmaya hazırlandığını öne sürdü. Altaylı'nın aktardığına göre federasyonun kurucu yöneticilerinden biri, Hacıosmanoğlu'nun yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceği sözünü verdiğini söyledi. İddia, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ve hakem Yasin Kol'un gözaltına alındığı, milli takımın Uluslar Ligi'nde önce Fransa'ya, ardından İtalya'ya yenildiği bir haftanın sonunda geldi. Bursa'daki İtalya maçında tribünlerden federasyon yönetimine istifa çağrısı yapılmıştı. Altaylı'nın ismini vermediği kaynağın sözleri doğrulanmış değil; TFF'den ve Hacıosmanoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi.

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Kurucu yönetici, Hacıosmanoğlu'nun bir hafta içinde yönetim kuruluna istifa edeceğini söyledi

Kurucu yönetici, Hacıosmanoğlu'nun bir hafta içinde yönetim kuruluna istifa edeceğini söyledi

Altaylı'nın paylaştığı ifadelere göre federasyonun kurucu yöneticilerinden biri, Hacıosmanoğlu için 'O koltukta hiçbirimizin beklemediği kadar uzun bir süre oturmayı başardı. Ama artık sonuna geldi. Bunu kendi de biliyor ve kabul etti' dedi. Aynı isim, Hacıosmanoğlu'nun federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğinin sözünü verdiğini ve haftaya görevde olmayacağını aktardı. Altaylı, kaynağının adını açıklamadı.

Kaynağın anlattıklarına göre Hacıosmanoğlu istifa etmezse yönetim kurulundan altı üye istifa ederek yönetimi düşürecek. Yani iddiaya göre başkanın önünde iki yol var: ya kendi kararıyla gitmek ya da yönetimin dağılmasını beklemek. Bu çıkış yolunun doğruluğu da şimdilik yalnızca Altaylı'nın aktarımına dayanıyor.

Altaylı bahis oynayanlar listesi iddiasını da aktardı

Altaylı bahis oynayanlar listesi iddiasını da aktardı

Altaylı yazısında, Hacıosmanoğlu'nun aylardır bir 'bahis oynayanlar listesi' tuttuğunu ve bunu kulüp başkanları, yöneticiler ile federasyon yöneticileri üzerinde baskı unsuru olarak kullandığını öne sürdü. Böyle bir listenin varlığına ya da kullanıldığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Altaylı ayrıca hakem Yasin Kol'un gözaltına alındığını ve hakkında başka iddialar bulunduğunu belirtti. Yazısını 'Ankara'da federasyon başkanı ile ilgili iddiaların da araştırıldığı yolunda çok fazla dedikodu var' cümlesiyle bitirdi; bu cümle resmi bir açıklamaya değil, dedikoduya işaret ediyor.

İddiaların geldiği hafta federasyon için zaten ağırdı. 29 Eylül'de yapılan operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Kol ise 1 Ekim'de gözaltına alındı ve ilk ifadesinde bahis oynamadığını, yalnızca bazı kişilere borç para gönderdiğini söyledi. Milli takım 25 Eylül'de Fransa'ya 1-0, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilirken tribünlerden federasyona ve Hacıosmanoğlu'na istifa tezahüratları yükseldi. Ahmet Çakar da 29 Eylül'de Hacıosmanoğlu'nun başkanlığı bırakacağını öne sürmüştü; o paylaşım herhangi bir dayanak içermiyordu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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