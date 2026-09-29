Ahmet Çakar'dan TFF İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığı Bırakıyor

İddianın zemininde milli takımın kötü giden Uluslar Ligi başlangıcı var. A Ligi'ndeki ilk sezonunu 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'ya Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 yenilerek açan Türkiye, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya ilk 27 dakikada üç gol buldu.

Skor 2-0'a geldiğinde tribünlerden teknik direktör Vincenzo Montella'ya, 3-0'dan sonra ise federasyona ve Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa tezahüratları yükseldi. Hacıosmanoğlu'nun ilk yarı bitmeden locadan ayrılıp stadı terk ettiği aktarıldı.