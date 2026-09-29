Ahmet Çakar'dan TFF İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığı Bırakıyor
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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini bırakacağını öne sürdü. Çakar, bugün X hesabından yaptığı kısa paylaşımda iddiasının dayanağına ya da zamanlamasına dair bir ayrıntı vermedi. Paylaşım, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya üst üste kaybettiği, Bursa'daki maçta tribünlerin federasyon yönetimine istifa çağrısı yaptığı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı zor bir haftanın ardından geldi. TFF'den ya da Hacıosmanoğlu'ndan iddiaya yönelik şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
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Çakar iddiasını tek cümlelik bir paylaşımla duyurdu
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Bursa'da 4-1'lik İtalya yenilgisi sırasında tribünler federasyonu hedef aldı
Aynı gün MHK Başkanı dahil 7 kişi gözaltına alındı, Çakar ile gerginlik ise yeni değil
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