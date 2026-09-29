article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'dan TFF İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığı Bırakıyor

Ahmet Çakar'dan TFF İddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığı Bırakıyor

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 17:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini bırakacağını öne sürdü. Çakar, bugün X hesabından yaptığı kısa paylaşımda iddiasının dayanağına ya da zamanlamasına dair bir ayrıntı vermedi. Paylaşım, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya üst üste kaybettiği, Bursa'daki maçta tribünlerin federasyon yönetimine istifa çağrısı yaptığı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı zor bir haftanın ardından geldi. TFF'den ya da Hacıosmanoğlu'ndan iddiaya yönelik şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çakar iddiasını tek cümlelik bir paylaşımla duyurdu

Çakar iddiasını tek cümlelik bir paylaşımla duyurdu
twitter.com

Çakar'ın paylaşımı yalnızca 'Veeee veeeee İbrahim hacıosmanoğlu federasyon Başkanlığını bırakıyor' ifadesinden oluşuyordu. Kararın ne zaman açıklanacağı, bilginin nereden geldiği ya da olası bir seçim takvimi gibi ayrıntılar paylaşımda yer almadı.

İddia kısa sürede spor gündeminin üst sıralarına çıktı ve birçok spor sitesi tarafından aktarıldı. Ancak henüz ne federasyondan ne de Hacıosmanoğlu'ndan bir doğrulama ya da yalanlama geldi. Bu nedenle bilgi şimdilik yalnızca Çakar'ın iddiası olarak değerlendiriliyor.

Bursa'da 4-1'lik İtalya yenilgisi sırasında tribünler federasyonu hedef aldı

Bursa'da 4-1'lik İtalya yenilgisi sırasında tribünler federasyonu hedef aldı

İddianın zemininde milli takımın kötü giden Uluslar Ligi başlangıcı var. A Ligi'ndeki ilk sezonunu 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'ya Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 yenilerek açan Türkiye, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya ilk 27 dakikada üç gol buldu.

Skor 2-0'a geldiğinde tribünlerden teknik direktör Vincenzo Montella'ya, 3-0'dan sonra ise federasyona ve Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa tezahüratları yükseldi. Hacıosmanoğlu'nun ilk yarı bitmeden locadan ayrılıp stadı terk ettiği aktarıldı.

Aynı gün MHK Başkanı dahil 7 kişi gözaltına alındı, Çakar ile gerginlik ise yeni değil

Aynı gün MHK Başkanı dahil 7 kişi gözaltına alındı, Çakar ile gerginlik ise yeni değil

Federasyonun gündemi sahadaki sonuçlarla sınırlı değil. 29 Eylül sabahı İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları inceleniyor.

Hacıosmanoğlu ile Çakar arasındaki gerilim de bir süredir devam ediyor. Milli takımın Haziran'da Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Çakar'ın oyuncular hakkındaki sözlerine tepki gösteren Hacıosmanoğlu, yorumcu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Hacıosmanoğlu o dönem kendisine yöneltilen istifa sorusunu ise 'Neden istifa edeyim, ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm?' diyerek yanıtlamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın