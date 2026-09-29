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TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK Soruşturmasıyla İlgili İlk Açıklama Geldi

TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK Soruşturmasıyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 16:42
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Türk futbolunda hakemlik tartışmalarını adli sürece taşıyan soruşturmada ilk resmi açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Federasyon, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin bu sabah gözaltına alınmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları inceleniyor. TFF ise açıklamasında Nisan 2025'ten bu yana başsavcılığa birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu ve kendisinden istenen belgeleri kapalı zarf içinde ilettiğini vurguladı. Sezonun ilk haftalarında gelen operasyon, hakem atamalarına dair tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.

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TFF, Nisan 2025'ten bu yana başsavcılığa birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

TFF, Nisan 2025'ten bu yana başsavcılığa birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

Federasyon yönetimi açıklamasına, delegelerin iradesiyle seçildiğini ve göreve geldiği ilk günden bu yana 'temiz futbol, adil oyun' anlayışını güçlendirmek için çalıştığını hatırlatarak başladı. Açıklamada bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gidildiği, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara her türlü katkının sunulduğu ve bu iş birliğinin hâlâ sürdüğü belirtildi.

Metnin en dikkat çeken kısmı belgelerle ilgili bölüm oldu. TFF'ye göre federasyon bünyesinde bulunan ve talep edilen belgeler, parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi talebiyle, kapalı zarf içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Açıklama, federasyonun hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına inancının tam olduğu vurgusuyla sona erdi. TFF, kamuoyundan devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamların yapacağı açıklamaları esas almasını da istedi.

Soruşturmada hakem klasmanları, atamalar ve 2025'teki Riva kural sınavı inceleniyor

Soruşturmada hakem klasmanları, atamalar ve 2025'teki Riva kural sınavı inceleniyor

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Gündoğdu'nun yanı sıra MHK'nin mevcut ve eski yöneticileri ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin İstanbul yöneticileri bulunuyor. Hürriyet'in aktardığına göre aramalarda derneğin kayıtlarına ait 125 klasöre el konuldu.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında bazı hakemlerin gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakılması, puanlama ve atama süreçlerine müdahale ve 2025'te Riva'da yapılan kural sınavında soru ve notlandırma sürecine müdahale edilmesi yer alıyor. İddialar henüz yargı önünde sonuçlanmış değil.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda yapıldığını açıkladı ve şu ifadeyi kullandı: 'Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir.'

1969 doğumlu ve Kara Harp Okulu mezunu olan Gündoğdu, 2019'da MHK üyesi olmuş, 21 Ekim 2021'de ilk kez kurulun başına getirilmişti. 17 Nisan 2022'de istifa eden Gündoğdu, 23 Temmuz 2024'te TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden MHK Başkanlığı'na atanmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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