TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK Soruşturmasıyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Federasyon yönetimi açıklamasına, delegelerin iradesiyle seçildiğini ve göreve geldiği ilk günden bu yana 'temiz futbol, adil oyun' anlayışını güçlendirmek için çalıştığını hatırlatarak başladı. Açıklamada bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gidildiği, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalara her türlü katkının sunulduğu ve bu iş birliğinin hâlâ sürdüğü belirtildi.

Metnin en dikkat çeken kısmı belgelerle ilgili bölüm oldu. TFF'ye göre federasyon bünyesinde bulunan ve talep edilen belgeler, parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi talebiyle, kapalı zarf içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Açıklama, federasyonun hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına inancının tam olduğu vurgusuyla sona erdi. TFF, kamuoyundan devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamların yapacağı açıklamaları esas almasını da istedi.