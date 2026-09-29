TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK Soruşturmasıyla İlgili İlk Açıklama Geldi
Türk futbolunda hakemlik tartışmalarını adli sürece taşıyan soruşturmada ilk resmi açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Federasyon, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin bu sabah gözaltına alınmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları inceleniyor. TFF ise açıklamasında Nisan 2025'ten bu yana başsavcılığa birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu ve kendisinden istenen belgeleri kapalı zarf içinde ilettiğini vurguladı. Sezonun ilk haftalarında gelen operasyon, hakem atamalarına dair tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.
TFF, Nisan 2025'ten bu yana başsavcılığa birden fazla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı
Soruşturmada hakem klasmanları, atamalar ve 2025'teki Riva kural sınavı inceleniyor
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