MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Ferhat Gündoğdu, askerlik, hakemlik ve spor yöneticiliği geçmişi bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı. 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulunda işletme ve yönetim alanında eğitim gördü. Daha sonraki yıllarda akademik çalışmalarını spor yönetimine yöneltti; Ankara Üniversitesinde spor yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2014 yılında yine aynı alandaki doktora çalışmasını tamamladı.

Gündoğdu, aktif hakemlik ve gözlemcilik geçmişinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev almaya başladı. 2019 yılında Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üye olarak görev yaptı. 2021’de MHK Başkanlığına getirildi ancak Nisan 2022’de görevinden ayrıldı. 23 Temmuz 2024’te yeniden MHK Başkanı olarak atandı.