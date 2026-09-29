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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 08:44
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması, sabah saatlerinden itibaren futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Gelişmenin ardından “Ferhat Gündoğdu kimdir?”, “Ferhat Gündoğdu kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden araştırılmaya başlandı. MHK Başkanlığı görevini sürdüren Gündoğdu’nun eğitim hayatı, hakemlik geçmişi ve daha önce üstlendiği görevler de merak ediliyor. Peki Ferhat Gündoğdu neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlama ne ve tutuklandı mı? İşte detaylar…

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Ferhat Gündoğdu Kimdir?

Ferhat Gündoğdu Kimdir?

Ferhat Gündoğdu, askerlik, hakemlik ve spor yöneticiliği geçmişi bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı. 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulunda işletme ve yönetim alanında eğitim gördü. Daha sonraki yıllarda akademik çalışmalarını spor yönetimine yöneltti; Ankara Üniversitesinde spor yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2014 yılında yine aynı alandaki doktora çalışmasını tamamladı. 

Gündoğdu, aktif hakemlik ve gözlemcilik geçmişinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev almaya başladı. 2019 yılında Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üye olarak görev yaptı. 2021’de MHK Başkanlığına getirildi ancak Nisan 2022’de görevinden ayrıldı. 23 Temmuz 2024’te yeniden MHK Başkanı olarak atandı.

Ferhat Gündoğdu Kaç Yaşında, Nereli?

Ferhat Gündoğdu Kaç Yaşında, Nereli?

Ferhat Gündoğdu 1969 doğumlu ve 57 yaşında. Ancak doğum yeri ve memleketine dair net bir bilgi bulunmamakta.

Ferhat Gündoğdu Neden Gözaltına Alındı? Tutuklandı mı?

29 Eylül 2026 sabahı gelen ilk bilgilere göre Ferhat Gündoğdu, evrakta sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sürecin eski bir hakemin şikayeti üzerine başladığı belirtilirken TFF yetkilileri ve Gündoğdu’nun avukatlarının emniyete gittiği öğrenildi. Gündoğdu ile birlikte toplam yedi şüphelinin de gözaltına alındığını aktardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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