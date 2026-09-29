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13 Kilo Saf Altından Kasa: Karşınızda 83 Milyon Liralık Mini Bilgisayar!

13 Kilo Saf Altından Kasa: Karşınızda 83 Milyon Liralık Mini Bilgisayar!

Bilgisayar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 08:53
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Masanın üzerine rahatlıkla sığacak, avuç içinden biraz büyük bir küp düşünün! Ama bu küpün kasası alüminyumdan değil, tahminen 13 kilo saf altından yapıldı! Fransız bilgisayar üreticisi Bleu Jour'un sessiz mini bilgisayarı Kubb Fanless, altına tutkun bir müşterinin özel siparişiyle 24 ayar altından bir kasaya kavuştu. Bilgisayarın değeri ise yaklaşık 1,7 milyon dolar

İşte detaylar.

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Normal Hali 2,1 Kilo, Altın Hali 13 Kilo

Normal Hali 2,1 Kilo, Altın Hali 13 Kilo

Kubb, Toulouse merkezli Bleu Jour'un 2014'ten bu yana ürettiği küp şeklindeki bilgisayar serisi. Serinin fansız versiyonu Kubb Fanless, 2021'de Red Dot tasarım ödülünü de kazanmıştı. Yaklaşık 12 santimetrelik bu küpün içinde tek bir fan bile bulunmuyor. Çalışırken ortaya çıkan ısıyı kasanın kendisi dağıtıyor. Yani kasa, aynı zamanda bilgisayarın soğutucusu.

Standart modelde bu kasa saf alüminyumdan yapılıyor ve bilgisayar yaklaşık 2,1 kilo geliyor. Altın versiyonda ise ağırlığın yaklaşık 13 kiloya çıktığı tahmin ediliyor. Masadan masaya taşımak isteyenler için pek de pratik sayılmaz!

İçinde Neler Var?

Kubb Fanless; Intel Core Ultra 5 225H, Intel Core Ultra X7 358H ya da AMD Ryzen AI 5 340 işlemci seçenekleriyle sunuluyor. 16 GB DDR5 bellek 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor, depolama tarafında ise 1 TB NVMe SSD bulunuyor. Standart alüminyum modelin fiyatı ise 1.595 euro, yani anlık kurla yaklaşık 88 bin 900 lira.

Fiyatın Neredeyse Tamamı Altının Kendisi: 1,7 Milyon Dolar

Fiyatın Neredeyse Tamamı Altının Kendisi: 1,7 Milyon Dolar

Peki küçük bir bilgisayar nasıl 1,7 milyon dolara ulaşıyor? 

Hesap aslında oldukça basit. 13 kilo altın yaklaşık 418 ons ediyor. Altının onsu 28 Eylül'de 4.148 dolar civarından işlem gördü. Bu hesapla kasadaki altının değeri tek başına 1,7 milyon doları buluyor. (Yani bugünkü kurla 83 milyon lirayı aşıyor) 

Haliyle bu fiyatın içinde işlemcinin, belleğin ya da tasarımın payı oldukça küçük. Bilgisayarın asıl değeri, kasasını oluşturan metalden geliyor. Siparişi veren kişinin kimliği ise açıklanmadı. Yalnızca Kubb'un varlıklı bir müşterisi olduğu biliniyor.

Altın Isıyı İyi İletiyor Ama Bakır Daha İyi

Altın Isıyı İyi İletiyor Ama Bakır Daha İyi

Bu tercihin bir de teknik tarafı var. Fansız bir bilgisayarda kasanın ısıyı ne kadar iyi ilettiği, performansı doğrudan etkiliyor. FanlessTech'e göre altın, ısıyı alüminyuma kıyasla yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha hızlı iletiyor. Isıl iletkenlik değerleri de bunu destekliyor: Altında bu değer 314 W/m·K, alüminyumda ise 205 W/m·K.

Ama Tom's Hardware'in dikkat çektiği bir ayrıntı var. Aynı işi çok daha ucuza, üstelik daha iyi yapan bir metal zaten mevcut. Bakırın ısıl iletkenliği 385 W/m·K ile altını da geride bırakıyor. Fiyatı ise altının yanında devede kulak kalıyor. Sitenin yazarı Mark Tyson da ağırlıktaki bu büyük artışın başlı başına bir dezavantaj olabileceğini hatırlatıyor.

Belli ki bu siparişi veren kişi daha serin bir işlemciden çok, masasında parıldayan bir küp istiyordu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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