13 Kilo Saf Altından Kasa: Karşınızda 83 Milyon Liralık Mini Bilgisayar!
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Masanın üzerine rahatlıkla sığacak, avuç içinden biraz büyük bir küp düşünün! Ama bu küpün kasası alüminyumdan değil, tahminen 13 kilo saf altından yapıldı! Fransız bilgisayar üreticisi Bleu Jour'un sessiz mini bilgisayarı Kubb Fanless, altına tutkun bir müşterinin özel siparişiyle 24 ayar altından bir kasaya kavuştu. Bilgisayarın değeri ise yaklaşık 1,7 milyon dolar.
İşte detaylar.
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Normal Hali 2,1 Kilo, Altın Hali 13 Kilo
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Fiyatın Neredeyse Tamamı Altının Kendisi: 1,7 Milyon Dolar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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