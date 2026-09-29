13 Kilo Saf Altından Kasa: Karşınızda 83 Milyon Liralık Mini Bilgisayar!

Kubb, Toulouse merkezli Bleu Jour'un 2014'ten bu yana ürettiği küp şeklindeki bilgisayar serisi. Serinin fansız versiyonu Kubb Fanless, 2021'de Red Dot tasarım ödülünü de kazanmıştı. Yaklaşık 12 santimetrelik bu küpün içinde tek bir fan bile bulunmuyor. Çalışırken ortaya çıkan ısıyı kasanın kendisi dağıtıyor. Yani kasa, aynı zamanda bilgisayarın soğutucusu.

Standart modelde bu kasa saf alüminyumdan yapılıyor ve bilgisayar yaklaşık 2,1 kilo geliyor. Altın versiyonda ise ağırlığın yaklaşık 13 kiloya çıktığı tahmin ediliyor. Masadan masaya taşımak isteyenler için pek de pratik sayılmaz!

İçinde Neler Var?

Kubb Fanless; Intel Core Ultra 5 225H, Intel Core Ultra X7 358H ya da AMD Ryzen AI 5 340 işlemci seçenekleriyle sunuluyor. 16 GB DDR5 bellek 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor, depolama tarafında ise 1 TB NVMe SSD bulunuyor. Standart alüminyum modelin fiyatı ise 1.595 euro, yani anlık kurla yaklaşık 88 bin 900 lira.