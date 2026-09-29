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Psikolojiye Göre Siniri Geçiren En Kolay Yöntem: Öfkeyi Kusmak Değil!

Psikolojiye Göre Siniri Geçiren En Kolay Yöntem: Öfkeyi Kusmak Değil!

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 09:04
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Bugüne kadar sinirlendiğinizde içinizi dökmenin sizi rahatlatması gerektiğini okumuş olabilirsiniz. Fakat sinirlendiğinizde içinizi dökmek sizi rahatlatmıyor olabilir.

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar öfke üzerine yapılmış 154 çalışmayı inceledi. Sonuç, yıllardır tekrarlanan 'içinde tutma, patlat gitsin' tavsiyesini çürütüyor! 

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Öfkeyi Dışa Vurmak, Aslında Sağlıklı Değilmiş

Öfkeyi Dışa Vurmak, Aslında Sağlıklı Değilmiş

Öfkeyi dışa vurmanın, düdüklü tencerenin buharını salmak gibi rahatlattığına inanılır. Ohio State Üniversitesi'nin 2024'te Clinical Psychology Review dergisinde yayımlanan analizi ise bu inancı sarstı. Farklı yaş ve kültürlerden toplam 10 bin 189 katılımcıyı kapsayan 154 çalışma incelendi.

Sonuçta içini dökmenin öfkeyi azalttığına dair neredeyse hiçbir kanıt çıkmadı. Hatta bazı durumlarda öfkeyi artırdığı görüldü. Çalışmanın kıdemli yazarı Brad Bushman'ın sözleri şu şekilde: 'Öfkeyi dışa vurmak iyi bir fikir gibi görünebilir ama katarsis kuramını destekleyen en ufak bir bilimsel kanıt yok.'

Bu, öfkeyi görmezden gelmek gerektiği anlamına gelmiyor. Neden kızdığımızı düşünmek, altta yatan sorunu çözmeye yardım edebilir. Sorun, içini dökmenin çoğu zaman aynı düşünceleri döndürüp durmaya dönüşmesi.

Koşmak Değil, Yavaşlamak İşe Yarıyor

Koşmak Değil, Yavaşlamak İşe Yarıyor

Araştırmacılara göre öfkeyi dindirmenin anahtarı, bedenin uyarılmışlık düzeyini, yani hızlanan kalp atışı ve gerginlik gibi fiziksel tepkileri düşürmek. İlk yazar Sophie Kjærvik, çalışmaya ilham verenin insanların para verip eşya kırdığı 'öfke odaları' olduğunu söylüyor.

Ekip boks, bisiklet ve koşu gibi hareketli etkinlikleri; derin nefes, meditasyon ve yoga gibi sakinleştirici yöntemlerle karşılaştırdı. Yavaş tempolu yoga, farkındalık egzersizleri, kasları sırayla gevşetme, diyafram nefesi ve kısa bir mola öfkeyi azalttı. Öfkeyi artırma olasılığı en yüksek etkinlik ise koşu çıktı. Top oyunları gibi eğlenceli aktiviteler bu konuda istisnaydı.

Ohio State'in çalışmayı duyuran açıklamasında Kjærvik, bunun için terapiste gitmenin şart olmadığını, ücretsiz bir uygulama ya da rehber bir videonun yetebileceğini söylüyor. Araştırmacılara göre mola vermek ya da 10'a kadar saymak bile iyi bir başlangıç.

Bundan sonra sinirlendiğinizde, öfkenizi dışa vurmak yerine kaslarınızı gevşetmeyi deneyin!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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