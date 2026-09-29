Psikolojiye Göre Siniri Geçiren En Kolay Yöntem: Öfkeyi Kusmak Değil!

Araştırmacılara göre öfkeyi dindirmenin anahtarı, bedenin uyarılmışlık düzeyini, yani hızlanan kalp atışı ve gerginlik gibi fiziksel tepkileri düşürmek. İlk yazar Sophie Kjærvik, çalışmaya ilham verenin insanların para verip eşya kırdığı 'öfke odaları' olduğunu söylüyor.

Ekip boks, bisiklet ve koşu gibi hareketli etkinlikleri; derin nefes, meditasyon ve yoga gibi sakinleştirici yöntemlerle karşılaştırdı. Yavaş tempolu yoga, farkındalık egzersizleri, kasları sırayla gevşetme, diyafram nefesi ve kısa bir mola öfkeyi azalttı. Öfkeyi artırma olasılığı en yüksek etkinlik ise koşu çıktı. Top oyunları gibi eğlenceli aktiviteler bu konuda istisnaydı.

Ohio State'in çalışmayı duyuran açıklamasında Kjærvik, bunun için terapiste gitmenin şart olmadığını, ücretsiz bir uygulama ya da rehber bir videonun yetebileceğini söylüyor. Araştırmacılara göre mola vermek ya da 10'a kadar saymak bile iyi bir başlangıç.

Bundan sonra sinirlendiğinizde, öfkenizi dışa vurmak yerine kaslarınızı gevşetmeyi deneyin!