Psikolojiye Göre Siniri Geçiren En Kolay Yöntem: Öfkeyi Kusmak Değil!
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Bugüne kadar sinirlendiğinizde içinizi dökmenin sizi rahatlatması gerektiğini okumuş olabilirsiniz. Fakat sinirlendiğinizde içinizi dökmek sizi rahatlatmıyor olabilir.
Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar öfke üzerine yapılmış 154 çalışmayı inceledi. Sonuç, yıllardır tekrarlanan 'içinde tutma, patlat gitsin' tavsiyesini çürütüyor!
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Öfkeyi Dışa Vurmak, Aslında Sağlıklı Değilmiş
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Koşmak Değil, Yavaşlamak İşe Yarıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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