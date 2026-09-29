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Yaşam
Kaykay Parkına Arabayla Girdi, Rampada Mahsur Kalınca İtfaiye Geldi

Kaykay Parkına Arabayla Girdi, Rampada Mahsur Kalınca İtfaiye Geldi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 09:31
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Kaykay parklarındaki rampalar genellikle kaykaylara, patenlere ve bisikletlere ev sahipliği yapar. Ama ABD'nin Ohio eyaletindeki bir parkta bu rampalardan birinin üzerinde bu kez bambaşka bir ziyaretçi vardı: Bir otomobil! Stark County'ye bağlı Canal Fulton'daki St. Helena Heritage Park'ta kaykay rampasının üzerinde mahsur kalan araç için itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.

İşte detaylar.

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İtfaiyeden "Sıra Dışı" Bir Müdahale

İtfaiyeden "Sıra Dışı" Bir Müdahale

Canal Fulton-Lawrence Township İtfaiyesi, yaptığı müdahaleyi 'sıra dışı' olarak nitelendirdi. İtfaiyenin açıklamasına göre bir araç, parktaki kaykay rampalarından birinin üzerinde mahsur kaldı.

Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler ise aracın rampadan kurtarılması için yardım etti.

Aracın rampaya nasıl çıktığı ise hâlâ bir soru işareti. Sürücünün kim olduğu ya da olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da açıklanmadı.

İtfaiye ekipleri yaşananları kısa bir notla geride bıraktı: Bir sonraki çağrının ne getireceğini asla tam olarak bilemiyorlar.

Belli ki o gün parktaki en unutulmaz 'hareketi' bir kaykaycı değil, dört tekerlekli bir ziyaretçi yaptı.

Fotoğraf: Canal Fulton-Lawrence Township İtfaiyesi

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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