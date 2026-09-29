Kaykay Parkına Arabayla Girdi, Rampada Mahsur Kalınca İtfaiye Geldi

Canal Fulton-Lawrence Township İtfaiyesi, yaptığı müdahaleyi 'sıra dışı' olarak nitelendirdi. İtfaiyenin açıklamasına göre bir araç, parktaki kaykay rampalarından birinin üzerinde mahsur kaldı.

Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler ise aracın rampadan kurtarılması için yardım etti.

Aracın rampaya nasıl çıktığı ise hâlâ bir soru işareti. Sürücünün kim olduğu ya da olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da açıklanmadı.

İtfaiye ekipleri yaşananları kısa bir notla geride bıraktı: Bir sonraki çağrının ne getireceğini asla tam olarak bilemiyorlar.

Belli ki o gün parktaki en unutulmaz 'hareketi' bir kaykaycı değil, dört tekerlekli bir ziyaretçi yaptı.

Fotoğraf: Canal Fulton-Lawrence Township İtfaiyesi