Kaykay Parkına Arabayla Girdi, Rampada Mahsur Kalınca İtfaiye Geldi
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Kaykay parklarındaki rampalar genellikle kaykaylara, patenlere ve bisikletlere ev sahipliği yapar. Ama ABD'nin Ohio eyaletindeki bir parkta bu rampalardan birinin üzerinde bu kez bambaşka bir ziyaretçi vardı: Bir otomobil! Stark County'ye bağlı Canal Fulton'daki St. Helena Heritage Park'ta kaykay rampasının üzerinde mahsur kalan araç için itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.
İşte detaylar.
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İtfaiyeden "Sıra Dışı" Bir Müdahale
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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