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İnternet ve Telefon Bağımlılığı Saçlarınıza Bile Yansıyor!

İnternet ve Telefon Bağımlılığı Saçlarınıza Bile Yansıyor!

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 09:31
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Bilgisayarda oyun oynamayı, telefonda sosyal medyada gezmeyi ya da online alış veriş yapmayı sever misin? Eğer cevabınız 'fazlasıyla evet' ise sizin de bu bağımlılığınız saçlarınızda ortaya çıkıyor olabilir. Çünkü internet bağımlılığının izleri saç tellerinde bile görülebiliyor.

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, internet bağımlılığı belirtileri arttıkça saçta biriken stres hormonu kortizolün azaldığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu, stres sisteminin tükendiğine işaret ediyor olabilir! 

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Saç Telleri Son 3 Ayın Kaydını Tutuyor

Saç Telleri Son 3 Ayın Kaydını Tutuyor

Tokushima Üniversitesi'nden Hideki Tsumura ve Japonya Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü'nden Shuhei Izawa, yaş ortalaması 21 olan 155 üniversite öğrencisini inceledi. Öğrenciler, internet kullanımının uykularını, derslerini ve sosyal ilişkilerini ne kadar aksattığını ölçen bir anket doldurdu.

Araştırmacılar kortizolü tükürük ya da kan yerine saçtan ölçtü. Çünkü tükürük ve kandaki değerler günün saatine, egzersize ve test öncesi yaşanan anlık kaygıya göre bile değişebiliyor. Saç ise ayda yaklaşık 1 santimetre uzuyor ve kafa derisine yakın kesilen 3 santimetrelik bir tutam, son üç ayda salgılanan hormonların kaydını tutuyor.

Ekip, ödül ve risk alma davranışıyla ilişkilendirilen testosteronu da ölçtü. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, depresyon belirtileri ve saç boyatma gibi bakım alışkanlıkları da hesaba katıldı.

Stres Sistemi Tükenmiş Olabilir

Stres Sistemi Tükenmiş Olabilir

Sonuçlar ilk bakışta şaşırtıcı: İnternet bağımlılığı belirtileri ağırlaştıkça saçtaki kortizol düzeyi düştü. Bağımlılık puanı yüksek grubun ortalama kortizol değeri, düşük risk grubunun altında kaldı. Testosteronla ise herhangi bir bağlantı bulunmadı, sonuçlar kadınlarda ve erkeklerde benzer çıktı.

Yüksek psikolojik stres yaşayan kişilerde stres hormonunun düşük seviyelerde bulunması ilk bakışta mantıksız görünebilir. Araştırmacılar, kronik stres maruziyetinin başlangıçta yüksek kortizol üretimine yol açabileceğini ve sonunda biyolojik tükenme durumuna neden olabileceğini belirtiyor. Zamanla, stres sistemi körelerek daha düşük bazal kortizol salgılanmasına yol açabilir.

Araştırmacılara göre bunun açıklaması, uzun süreli stresin vücutta yarattığı yorgunluk olabilir. Yani kronik stres önce kortizol üretimini artırıyor, zamanla ise sistem körelip daha az hormon salgılamaya başlayabiliyor. Travma sonrası stres ve ağır depresyon yaşayanlarda da benzer şekilde düşük saç kortizolü görülüyor.

Yine de Psychoneuroendocrinology dergisinde yayımlanan çalışma tek bir ana ait bir fotoğraf sunuyor. Stres sisteminin mi bağımlılığa zemin hazırladığı, yoksa bağımlılığın mı sistemi yıprattığı henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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