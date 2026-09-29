İnternet ve Telefon Bağımlılığı Saçlarınıza Bile Yansıyor!

Bilgisayarda oyun oynamayı, telefonda sosyal medyada gezmeyi ya da online alış veriş yapmayı sever misin? Eğer cevabınız 'fazlasıyla evet' ise sizin de bu bağımlılığınız saçlarınızda ortaya çıkıyor olabilir. Çünkü internet bağımlılığının izleri saç tellerinde bile görülebiliyor.

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, internet bağımlılığı belirtileri arttıkça saçta biriken stres hormonu kortizolün azaldığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu, stres sisteminin tükendiğine işaret ediyor olabilir!

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