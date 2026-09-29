İnternet ve Telefon Bağımlılığı Saçlarınıza Bile Yansıyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bilgisayarda oyun oynamayı, telefonda sosyal medyada gezmeyi ya da online alış veriş yapmayı sever misin? Eğer cevabınız 'fazlasıyla evet' ise sizin de bu bağımlılığınız saçlarınızda ortaya çıkıyor olabilir. Çünkü internet bağımlılığının izleri saç tellerinde bile görülebiliyor.
Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, internet bağımlılığı belirtileri arttıkça saçta biriken stres hormonu kortizolün azaldığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu, stres sisteminin tükendiğine işaret ediyor olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saç Telleri Son 3 Ayın Kaydını Tutuyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stres Sistemi Tükenmiş Olabilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın