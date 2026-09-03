Yanındakiyle Konuşurken Sürekli Telefona Bakanların 3 Ortak Özelliği

Avustralya’daki Charles Sturt Üniversitesinden Yeslam Al-Saggaf, Rachel MacCulloch ve Karl Wiener ise sıkılmaya yatkınlık ile phubbing arasındaki ilişkiyi araştırdı. Çalışmaya katılan 352 akıllı telefon kullanıcısından hem telefonlarına ne sıklıkla yöneldiklerini bildirmeleri hem de sıkılma eğilimlerini ölçen soruları yanıtlamaları istendi.

Yaş ve yaşanılan bölge gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da sıkılmaya yatkınlığın phubbing sıklığını öngördüğü görüldü. Başka bir deyişle sürekli yeni bir uyaran arayan ve bulunduğu durumdan çabuk sıkılan katılımcılar, yüz yüze sohbet sırasında telefonlarını daha sık kontrol ediyordu.

İki araştırma birlikte değerlendirildiğinde sorunlu telefon kullanımı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve sıkılma eğilimi öne çıkan üç ortak nokta oluyor. Ancak çalışmalar ilişki gösteriyor; telefona bakan herkesin aynı özelliklere sahip olduğunu veya bu etkenlerin davranışa kesin olarak neden olduğunu kanıtlamıyor.