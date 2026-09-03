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Yanındakiyle Konuşurken Sürekli Telefona Bakanların 3 Ortak Özelliği

Yanındakiyle Konuşurken Sürekli Telefona Bakanların 3 Ortak Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 19:00
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Karşısındaki kişi konuşurken gözünü telefona çeviren, bildirimlerini kontrol eden veya sosyal medyada gezinenlerin davranışı “phubbing” olarak adlandırılıyor. İngiltere ve Avustralya’da yürütülen iki araştırma, söz konusu davranışın arkasında üç eğilimin öne çıktığını gösterdi: Telefon kullanımını kontrol etmekte zorlanmak, çevrim içi gelişmeleri kaçırmaktan endişe duymak ve kolay sıkılmak.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Telefonu bırakmakta zorlanıyor, gelişmeleri kaçırmak istemiyorlar

Telefonu bırakmakta zorlanıyor, gelişmeleri kaçırmak istemiyorlar

Kent Üniversitesi psikologları Varoth Chotpitayasunondh ve Karen Douglas, 18 ile 66 yaşları arasındaki 251 katılımcıyla phubbing davranışının arkasındaki etkenleri araştırdı. Katılımcıların internet ve akıllı telefon kullanımı, çevrim içi gelişmeleri kaçırma korkusu ve öz denetim düzeyleri incelendi.

Sonuçlarda internet bağımlılığı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve düşük öz denetimin sorunlu akıllı telefon kullanımıyla bağlantılı olduğu görüldü. Akıllı telefon kullanımındaki kontrol kaybı da yüz yüze konuşma sırasında telefona yönelme davranışıyla doğrudan ilişkilendirildi.

Araştırmacılara göre kişi, mesajları veya sosyal medyadaki gelişmeleri takip etmediğinde bir şeyleri kaçıracağı hissine kapılabiliyor. Telefonu kontrol etme dürtüsünü ertelemekte zorlanması da sohbet devam ederken ekrana yönelmesini kolaylaştırıyor. Çevresindeki insanların aynı davranışı sergilemesi, zamanla phubbing’in normal kabul edilmesine de katkıda bulunabiliyor.

Kolay sıkılanlar sohbet sırasında telefonuna daha sık yöneliyor

Kolay sıkılanlar sohbet sırasında telefonuna daha sık yöneliyor

Avustralya’daki Charles Sturt Üniversitesinden Yeslam Al-Saggaf, Rachel MacCulloch ve Karl Wiener ise sıkılmaya yatkınlık ile phubbing arasındaki ilişkiyi araştırdı. Çalışmaya katılan 352 akıllı telefon kullanıcısından hem telefonlarına ne sıklıkla yöneldiklerini bildirmeleri hem de sıkılma eğilimlerini ölçen soruları yanıtlamaları istendi.

Yaş ve yaşanılan bölge gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da sıkılmaya yatkınlığın phubbing sıklığını öngördüğü görüldü. Başka bir deyişle sürekli yeni bir uyaran arayan ve bulunduğu durumdan çabuk sıkılan katılımcılar, yüz yüze sohbet sırasında telefonlarını daha sık kontrol ediyordu.

İki araştırma birlikte değerlendirildiğinde sorunlu telefon kullanımı, gelişmeleri kaçırma korkusu ve sıkılma eğilimi öne çıkan üç ortak nokta oluyor. Ancak çalışmalar ilişki gösteriyor; telefona bakan herkesin aynı özelliklere sahip olduğunu veya bu etkenlerin davranışa kesin olarak neden olduğunu kanıtlamıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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