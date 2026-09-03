Yanındakiyle Konuşurken Sürekli Telefona Bakanların 3 Ortak Özelliği
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Karşısındaki kişi konuşurken gözünü telefona çeviren, bildirimlerini kontrol eden veya sosyal medyada gezinenlerin davranışı “phubbing” olarak adlandırılıyor. İngiltere ve Avustralya’da yürütülen iki araştırma, söz konusu davranışın arkasında üç eğilimin öne çıktığını gösterdi: Telefon kullanımını kontrol etmekte zorlanmak, çevrim içi gelişmeleri kaçırmaktan endişe duymak ve kolay sıkılmak.
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Telefonu bırakmakta zorlanıyor, gelişmeleri kaçırmak istemiyorlar
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Kolay sıkılanlar sohbet sırasında telefonuna daha sık yöneliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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