İlkokul 1. Sınıfa Giden Çocuğun Çantasından Silah Çıktı: Baba 'Ben Koydum, Sonra Unuttum' Dedi
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda, 1. sınıfa giden 7 yaşındaki A.E.'nin okul çantasından tabanca çıktı. Silahı İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen fark etti, öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı. Olay, Manisa'daki okul saldırısının ardından okul güvenliğinin tartışıldığı günlere denk geldi.
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Tabancayı, okul bahçesindeki İstiklal Marşı töreninde görevli bir öğretmen fark etti.
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Müteahhit baba emniyette 'Silahı oğlumun çantasına ben koydum, sonra unuttum' dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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