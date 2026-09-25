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İlkokul 1. Sınıfa Giden Çocuğun Çantasından Silah Çıktı: Baba 'Ben Koydum, Sonra Unuttum' Dedi

İlkokul 1. Sınıfa Giden Çocuğun Çantasından Silah Çıktı: Baba 'Ben Koydum, Sonra Unuttum' Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 18:57
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda, 1. sınıfa giden 7 yaşındaki A.E.'nin okul çantasından tabanca çıktı. Silahı İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen fark etti, öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı. Olay, Manisa'daki okul saldırısının ardından okul güvenliğinin tartışıldığı günlere denk geldi.

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Tabancayı, okul bahçesindeki İstiklal Marşı töreninde görevli bir öğretmen fark etti.

Tabancayı, okul bahçesindeki İstiklal Marşı töreninde görevli bir öğretmen fark etti.

Olay 25 Eylül Cuma günü, Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda yaşandı. Öğrenciler bahçede İstiklal Marşı için sıraya girdiği sırada görevli öğretmen, 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında bir tabanca olduğunu gördü.

Öğretmen durumu hemen okul yönetimine bildirdi. Yönetimin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, çantadan çıkan tabancayla ilgili inceleme başlattı.

Müteahhit baba emniyette 'Silahı oğlumun çantasına ben koydum, sonra unuttum' dedi.

Müteahhit baba emniyette 'Silahı oğlumun çantasına ben koydum, sonra unuttum' dedi.

Polisin yaptığı incelemede tabancanın, müteahhitlik yapan baba R.E.'ye ait ruhsatlı bir silah olduğu belirlendi. Gözaltına alınan R.E., emniyetteki ifadesinde silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra orada unuttuğunu söyledi.

7 yaşındaki A.E. ise işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula giderek yetkililerden bilgi aldı. Baba hakkındaki adli sürecin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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