Zirve Şaşırtmadı! 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu
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The New York Times, 500'ü aşkın oyuncu, yazar ve yapımcının oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini sıraladı. Zirvede Breaking Bad yer alırken 59 Emmy'li Game of Thrones ancak altıncı olabildi. Pek çok eleştirmenin tüm zamanların en iyisi saydığı The Sopranos ise listede yok!
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Zirvede Breaking Bad var, 59 Emmy'li Game of Thrones ancak 6. sırada
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The Sopranos, Ocak 1999'da başladığı için 2000 sınırına takıldı
Listede Türk dizisi yok, Squid Game ise 72. sırada yer aldı
1-20. sıradaki diziler: Breaking Bad, The Wire ve Mad Men ilk üçte
21-40. sıradaki diziler: The White Lotus, Severance ve Survivor bu aralıkta
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41-60. sıradaki diziler: Peaky Blinders 43., Stranger Things 53. oldu
61-80. sıradaki diziler: Squid Game 72., The Bear 74. sırada
81-100. sıradaki diziler: Dexter 88., Dr. House 95. sırada
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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