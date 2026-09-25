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Zirve Şaşırtmadı! 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu

Zirve Şaşırtmadı! 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu

Game of Thrones yabancı dizi Breaking Bad
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 18:56 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 19:12
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The New York Times, 500'ü aşkın oyuncu, yazar ve yapımcının oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini sıraladı. Zirvede Breaking Bad yer alırken 59 Emmy'li Game of Thrones ancak altıncı olabildi. Pek çok eleştirmenin tüm zamanların en iyisi saydığı The Sopranos ise listede yok!

KAYNAK

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Zirvede Breaking Bad var, 59 Emmy'li Game of Thrones ancak 6. sırada

Zirvede Breaking Bad var, 59 Emmy'li Game of Thrones ancak 6. sırada

The New York Times, 500'ü aşkın oyuncu, yazar, yapımcı, dizi yaratıcısı ve eleştirmenin oylarıyla belirlenen '21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisi' listesini tamamladı. Liste 22 Eylül'den itibaren her gün 20 dizi olarak duyuruldu, ilk 20 ise bugün paylaşıldı. Listeye yalnızca 1 Ocak 2000 ve sonrasında yayına başlayan yapımlar dahil edildi.

Vince Gilligan imzalı, 16 Emmy ödüllü Breaking Bad birinci sırayı aldı. Walter White'ın kimya öğretmenliğinden uyuşturucu baronluğuna uzanan hikâyesi, yayından kalkmasının üzerinden yıllar geçse de tahtını kimseye bırakmadı.

İkinci sırada The Wire, üçüncü sırada Mad Men yer aldı. 19 Emmy ödüllü Succession dördüncü, Phoebe Waller-Bridge'in Fleabag'i beşinci oldu.

Peki toplam 59 Emmy ile listenin en çok ödül almış yapımı Game of Thrones nerede? Fenomen dizi ancak altıncı sıraya yerleşebildi. İlk 10'u Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm ve Atlanta tamamladı.

İlk 20'de ayrıca The Office'in hem Amerikan hem İngiliz versiyonu, Friday Night Lights, Six Feet Under, The Americans, Chernobyl ve The Crown bulunuyor.

The Sopranos, Ocak 1999'da başladığı için 2000 sınırına takıldı

The Sopranos, Ocak 1999'da başladığı için 2000 sınırına takıldı

Listenin en dikkat çekici eksiği The Sopranos oldu. Pek çok eleştirmenin 'tüm zamanların en iyi dizisi' saydığı yapım, Ocak 1999'da yayına başladığı için 2000 sınırına takıldı ve oylamaya hiç giremedi.

Üstelik listede dikkat çekici sürprizler de var. 2000'de başlayan yarışma programı Survivor 31. sırada yer alarak Andor, Battlestar Galactica ve Shogun gibi yapımları geride bıraktı.

Listede Türk dizisi yok, Squid Game ise 72. sırada yer aldı

Listede Türk dizisi yok, Squid Game ise 72. sırada yer aldı

Listede Türk yapımı bir dizi bulunmuyor. İngilizce olmayan yapımlar arasında Fransız casusluk dizisi The Bureau 54., Güney Kore'nin dünya çapında fenomen olan dizisi Squid Game ise 72. sırada yer aldı.

Öte yandan son dönemin en çok konuşulan yapımları da listeye girmeyi başardı. Severance 30., The Pitt 36., Adolescence 40., Stranger Things 53. ve The Bear 74. oldu. Listenin son sırasında ise Scandal var.

1-20. sıradaki diziler: Breaking Bad, The Wire ve Mad Men ilk üçte

1-20. sıradaki diziler: Breaking Bad, The Wire ve Mad Men ilk üçte

1. Breaking Bad

2. The Wire

3. Mad Men

4. Succession

5. Fleabag

6. Game of Thrones

7. Veep

8. 30 Rock

9. Curb Your Enthusiasm

10. Atlanta

11. The Office (ABD)

12. Arrested Development

13. Girls

14. Friday Night Lights

15. Six Feet Under

16. The Office (İngiltere)

17. The Americans

18. I May Destroy You

19. Chernobyl

20. The Crown

21-40. sıradaki diziler: The White Lotus, Severance ve Survivor bu aralıkta

21-40. sıradaki diziler: The White Lotus, Severance ve Survivor bu aralıkta

21. The White Lotus

22. Lost

23. The Comeback

24. Deadwood

25. The Leftovers

26. Black Mirror

27. Better Call Saul

28. Band of Brothers

29. Key & Peele

30. Severance

31. Survivor

32. Andor

33. Enlightened

34. Schitt's Creek

35. True Detective (1. sezon)

36. The Pitt

37. Battlestar Galactica

38. Homeland

39. Watchmen

40. Adolescence

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41-60. sıradaki diziler: Peaky Blinders 43., Stranger Things 53. oldu

41-60. sıradaki diziler: Peaky Blinders 43., Stranger Things 53. oldu

41. Louie

42. Hacks

43. Peaky Blinders

44. BoJack Horseman

45. Happy Valley

46. Broad City

47. Twin Peaks: The Return

48. House of Cards

49. Normal People

50. Parks and Recreation

51. The Good Place

52. Downton Abbey

53. Stranger Things

54. The Bureau

55. Insecure

56. Nathan for You

57. I Think You Should Leave with Tim Robinson

58. Chappelle's Show

59. PEN15

60. Peep Show

61-80. sıradaki diziler: Squid Game 72., The Bear 74. sırada

61-80. sıradaki diziler: Squid Game 72., The Bear 74. sırada

61. RuPaul's Drag Race

62. Slow Horses

63. The Thick of It

64. Anthony Bourdain: Parts Unknown

65. Mare of Easttown

66. The Rehearsal

67. The Handmaid's Tale

68. Ozark

69. Anthony Bourdain: No Reservations

70. The Shield

71. Beef (1. sezon)

72. Squid Game

73. Barry

74. The Bear

75. Ted Lasso

76. Somebody Somewhere

77. Modern Family

78. It's Always Sunny in Philadelphia

79. The Good Wife

80. How To With John Wilson

81-100. sıradaki diziler: Dexter 88., Dr. House 95. sırada

81-100. sıradaki diziler: Dexter 88., Dr. House 95. sırada

81. The Queen's Gambit

82. Better Things

83. Justified

84. Planet Earth

85. The Great British Baking Show

86. Shogun

87. Reservation Dogs

88. Dexter

89. Baby Reindeer

90. Eastbound & Down

91. Catastrophe

92. The Night Of

93. Station Eleven

94. The Diplomat

95. House

96. Halt and Catch Fire

97. Community

98. The OA

99. Gilmore Girls

100. Scandal

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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