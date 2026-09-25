Zirve Şaşırtmadı! 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu

The New York Times, 500'ü aşkın oyuncu, yazar, yapımcı, dizi yaratıcısı ve eleştirmenin oylarıyla belirlenen '21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisi' listesini tamamladı. Liste 22 Eylül'den itibaren her gün 20 dizi olarak duyuruldu, ilk 20 ise bugün paylaşıldı. Listeye yalnızca 1 Ocak 2000 ve sonrasında yayına başlayan yapımlar dahil edildi.

Vince Gilligan imzalı, 16 Emmy ödüllü Breaking Bad birinci sırayı aldı. Walter White'ın kimya öğretmenliğinden uyuşturucu baronluğuna uzanan hikâyesi, yayından kalkmasının üzerinden yıllar geçse de tahtını kimseye bırakmadı.

İkinci sırada The Wire, üçüncü sırada Mad Men yer aldı. 19 Emmy ödüllü Succession dördüncü, Phoebe Waller-Bridge'in Fleabag'i beşinci oldu.

Peki toplam 59 Emmy ile listenin en çok ödül almış yapımı Game of Thrones nerede? Fenomen dizi ancak altıncı sıraya yerleşebildi. İlk 10'u Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm ve Atlanta tamamladı.

İlk 20'de ayrıca The Office'in hem Amerikan hem İngiliz versiyonu, Friday Night Lights, Six Feet Under, The Americans, Chernobyl ve The Crown bulunuyor.