Busenaz Sürmeneli Üst Üste İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Olarak Büyük Başarıya İmza Attı

Yarı finalin ardından finaldeki rakibi Chantelle Reid hakkında da konuşan Busenaz, 'İngiliz rakibim iyi. Onunla yıldızlar ve gençlerde çok maçım var. İnşallah güzel olur. Büyük ihtimalle bana karşı çok hırslanmıştır. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım. Yenilebiliriz, yenebiliriz ama biz bu vatanın evlatlarından biriyiz.' değerlendirmesinde bulunmuştu. Sofya'daki şampiyonada milli takıma gelen tek altın madalya da bu olmadı, Hatice Akbaş aynı gün finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu olurken, Havvanur Kethüda da bir gün önce +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup edip altın madalyaya uzanmıştı.