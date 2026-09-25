Busenaz Sürmeneli Üst Üste İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Olarak Büyük Başarıya İmza Attı
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İngiliz Chantelle Reid'i yenen milli sporcu, Avrupa'da üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadı.
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Finalde İngiliz rakibini yendi.
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Yarı finali 3-2 kazanmıştı.
Rakibini gençlerden tanıyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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