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Busenaz Sürmeneli Üst Üste İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Olarak Büyük Başarıya İmza Attı

Busenaz Sürmeneli Üst Üste İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Olarak Büyük Başarıya İmza Attı

boks
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 19:23
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İngiliz Chantelle Reid'i yenen milli sporcu, Avrupa'da üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadı.

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Finalde İngiliz rakibini yendi.

Finalde İngiliz rakibini yendi.

Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen şampiyonanın son gününde ringe çıkan Busenaz, finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaştı ve maçı kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde bir olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu, bu zaferle Avrupa şampiyonluğunu da üst üste ikinci kez kazanmış oldu. Sofya'daki turnuva, Busenaz'ın yeni geçtiği 70 kilodaki ilk büyük şampiyonasıydı.

Yarı finali 3-2 kazanmıştı.

Yarı finali 3-2 kazanmıştı.

Busenaz, 23 Eylül'deki yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenerek adını üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası finaline yazdırmıştı. Maçın ardından konuşan milli boksör, 'Rus sporcuların hepsi gerçekten iyi. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. İnşallah finalde bu güçlü karakteri ortaya koymak için elimden geleni yapacağım. 70 kiloya yeni adapte olmaya çalışıyorum. Bu kiloda ilk büyük turnuvam.' dedi. Takım arkadaşı Buse Naz Çakıroğlu'nun yenilgisine de değinen Busenaz, 'En yakınımızdaki arkadaşlarımız, mesela Buse Naz Çakıroğlu talihsiz bir şekilde kaybetti. Ama dövüşürken onun sesini duydum. Takım olmak çok güzel bir şey. Onun alnından öpüyorum buradan. İnşallah 2028 Los Angeles'ta birlikte güzel şeyler başaracağız.' diye konuştu.

Rakibini gençlerden tanıyordu.

Rakibini gençlerden tanıyordu.

Yarı finalin ardından finaldeki rakibi Chantelle Reid hakkında da konuşan Busenaz, 'İngiliz rakibim iyi. Onunla yıldızlar ve gençlerde çok maçım var. İnşallah güzel olur. Büyük ihtimalle bana karşı çok hırslanmıştır. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım. Yenilebiliriz, yenebiliriz ama biz bu vatanın evlatlarından biriyiz.' değerlendirmesinde bulunmuştu. Sofya'daki şampiyonada milli takıma gelen tek altın madalya da bu olmadı, Hatice Akbaş aynı gün finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu olurken, Havvanur Kethüda da bir gün önce +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup edip altın madalyaya uzanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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