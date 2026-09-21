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Robot Teknolojisinde Bir Aşama Daha Geçildi: İnsan ve Robot Boks Maçında Kozlarını Paylaştı

Robot Teknolojisinde Bir Aşama Daha Geçildi: İnsan ve Robot Boks Maçında Kozlarını Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 20:16
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ABD'nin San Francisco kentinde bilimkurgu filmlerini aratmayan bir boks gösterisi gerçekleştirildi. Dövüşçü Frankie LaPenna, yaklaşık 1,80 metre boyundaki gelişmiş insansı robotla ringde karşı karşıya geldi.

Teknoloji ve yapay zekâdaki gelişmelerin spor alanına yansımasının dikkat çekici örneklerinden biri olan gösteride, ilk kez bir insan ile insansı robot ringde mücadele etti. Dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçen karşılaşmada kazanan ilan edilmedi.

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Bu maç dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.

İlk dövüşün kazananı çıkmadı.

İlk dövüşün kazananı çıkmadı.

18 Eylül 2026'da San Francisco'da düzenlenen sıra dışı gösteride, içerik üreticisi ve dövüşçü Frankie LaPenna ringe çıktı. LaPenna'nın rakibi ise gelişmiş otonom dövüş teknolojisine sahip yaklaşık 1,80 metre boyundaki insansı robot oldu.

Bilimkurgu filmlerindeki androidleri andıran robotun yer aldığı mücadele sosyal medyada da geniş yankı buldu. İnsan ile insansı robotun ringde karşı karşıya geldiği gösteride kazanan ilan edilmedi.

Resmi bir müsabakadan ziyade gösteri amacıyla düzenlenen karşılaşma, insan ve robot etkileşiminin spor alanındaki sıra dışı örneklerinden biri oldu. Gösteri aynı zamanda yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin gelecekte sporda nasıl kullanılabileceğine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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