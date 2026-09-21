Robot Teknolojisinde Bir Aşama Daha Geçildi: İnsan ve Robot Boks Maçında Kozlarını Paylaştı

18 Eylül 2026'da San Francisco'da düzenlenen sıra dışı gösteride, içerik üreticisi ve dövüşçü Frankie LaPenna ringe çıktı. LaPenna'nın rakibi ise gelişmiş otonom dövüş teknolojisine sahip yaklaşık 1,80 metre boyundaki insansı robot oldu.

Bilimkurgu filmlerindeki androidleri andıran robotun yer aldığı mücadele sosyal medyada da geniş yankı buldu. İnsan ile insansı robotun ringde karşı karşıya geldiği gösteride kazanan ilan edilmedi.

Resmi bir müsabakadan ziyade gösteri amacıyla düzenlenen karşılaşma, insan ve robot etkileşiminin spor alanındaki sıra dışı örneklerinden biri oldu. Gösteri aynı zamanda yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin gelecekte sporda nasıl kullanılabileceğine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.