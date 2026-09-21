Robot Teknolojisinde Bir Aşama Daha Geçildi: İnsan ve Robot Boks Maçında Kozlarını Paylaştı
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ABD'nin San Francisco kentinde bilimkurgu filmlerini aratmayan bir boks gösterisi gerçekleştirildi. Dövüşçü Frankie LaPenna, yaklaşık 1,80 metre boyundaki gelişmiş insansı robotla ringde karşı karşıya geldi.
Teknoloji ve yapay zekâdaki gelişmelerin spor alanına yansımasının dikkat çekici örneklerinden biri olan gösteride, ilk kez bir insan ile insansı robot ringde mücadele etti. Dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçen karşılaşmada kazanan ilan edilmedi.
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Bu maç dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.
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İlk dövüşün kazananı çıkmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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