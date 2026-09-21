Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Wout Weghorst'un Maç İçinde Yaptığı El Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi

Nöropsikoloji profesörü Erik Scherder, bu yapılanın bir egzersiz olduğunu söyleyerek egzersizlerin amacını şöyle açıkladı:

'Ellerinizi hareket ettirmek için beyninizin serebral korteksinin büyük bir kısmına ihtiyacınız vardır. Sonuçta elleriniz benzersiz bir koordinasyona sahiptir. Bunu yaparak beyninizin geniş alanlarını harekete geçirirsiniz. Sadece vücudunuzu hazırlıyorsunuz ve bunu yaparak beyninizi de aktive ediyorsunuz.'

Profesör, bu egzersizlerin uyanıklığı artırabileceğini ve bir oyuncunun doğru zihinsel duruma ulaşmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

'Bunu atlamaya hazırlanan yüksek atlama sporcularında çok görüyoruz. Ancak futbol çok daha karmaşık; dolayısıyla Weghorst bunu muhtemelen bir kez gördü ve 'Bu benim için de işe yarıyor' diye düşündü. Herkesin kendine göre bir yolu vardır, ancak 'Futbol oynayacaksanız bunu mutlaka yapmalısınız' dedirtecek belirli bir kalıp henüz fark etmedim.'