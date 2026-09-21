Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Wout Weghorst'un Maç İçinde Yaptığı El Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi
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Twente, Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında sahasında PSV Eindhoven'ı 3-2 mağlup ederken, eski Beşiktaşlı Wout Weghorst da attığı golle galibiyete katkı sağladı.
Ancak 34 yaşındaki deneyimli forvet, golünden ziyade karşılaşma sırasında sergilediği sıra dışı hareketlerle konuşuldu.
Weghorst, orta yuvarlağın merkezinde durarak parmaklarıyla bir dizi hareket yaptı. Futbolcunun bu sırada gerçekleştirdiği ritüelin ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.
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Yaptığı hareketler kameranın dikkatinden de kaçmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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