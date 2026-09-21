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Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Wout Weghorst'un Maç İçinde Yaptığı El Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi

Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Wout Weghorst'un Maç İçinde Yaptığı El Hareketlerine Kimse Anlam Veremedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 19:47
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Twente, Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında sahasında PSV Eindhoven'ı 3-2 mağlup ederken, eski Beşiktaşlı Wout Weghorst da attığı golle galibiyete katkı sağladı.

Ancak 34 yaşındaki deneyimli forvet, golünden ziyade karşılaşma sırasında sergilediği sıra dışı hareketlerle konuşuldu.

Weghorst, orta yuvarlağın merkezinde durarak parmaklarıyla bir dizi hareket yaptı. Futbolcunun bu sırada gerçekleştirdiği ritüelin ne anlama geldiği ise merak konusu oldu.

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Yaptığı hareketler kameranın dikkatinden de kaçmadı.

Özel bir amacı varmış.

Özel bir amacı varmış.

Nöropsikoloji profesörü Erik Scherder, bu yapılanın bir egzersiz olduğunu söyleyerek egzersizlerin amacını şöyle açıkladı:

'Ellerinizi hareket ettirmek için beyninizin serebral korteksinin büyük bir kısmına ihtiyacınız vardır. Sonuçta elleriniz benzersiz bir koordinasyona sahiptir. Bunu yaparak beyninizin geniş alanlarını harekete geçirirsiniz. Sadece vücudunuzu hazırlıyorsunuz ve bunu yaparak beyninizi de aktive ediyorsunuz.'

Profesör, bu egzersizlerin uyanıklığı artırabileceğini ve bir oyuncunun doğru zihinsel duruma ulaşmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

'Bunu atlamaya hazırlanan yüksek atlama sporcularında çok görüyoruz. Ancak futbol çok daha karmaşık; dolayısıyla Weghorst bunu muhtemelen bir kez gördü ve 'Bu benim için de işe yarıyor' diye düşündü. Herkesin kendine göre bir yolu vardır, ancak 'Futbol oynayacaksanız bunu mutlaka yapmalısınız' dedirtecek belirli bir kalıp henüz fark etmedim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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